Abodi annuncia: "La Juve non è l'unica a imbrogliare. Faremo pulizia per dare credibilità al calcio"

Il ministro dello sport Abodi è tornato a parlare dello scandalo giudiziario che ha colpito la Juventus di Agnelli

Il ministro Abodi ha parlato della vicenda giudiziaria che riguarda la Juventus. Queste le sue parole raccolte da Calcio e Finanza: "La Juve è un club che probabilmente non rimarrà il solo. Questo ci permetterà di fare pulizia. Abbiamo bisogno di sapere presto cosa è successo e che vengano assunte decisioni per ridare credibilità al sistema, nel principio dell’equa competizione. Ed è evidente che negli ultimi anni non è successo".

RIMPIANTO FIORENTINA PER JULIAN ALVAREZ

https://www.labaroviola.com/julian-alvarez-ha-conquistato-batistuta-largentino-si-e-preso-i-mondiali-un-rimpianto-per-la-fiorentina/194771/