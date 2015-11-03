Notizie Abodi Fiorentina

Funaro: "A luglio presenteremo la candidatura del Franchi per gli europei del 2032, siamo pronti per quest'evento"
27 aprile 2026 13:54
Abodi sul caso Rocchi: “Se le responsabilità fossero accertate, non potranno non esserci conseguenze”
25 aprile 2026 22:07
Abodi: “Impossibile un eventuale ripescaggio dell’Italia. Non è opportuno, ci si qualifica sul campo”
23 aprile 2026 16:32
Renzi: "Federazione e club avanti tra raccomandazioni e servilismo, bisogna resettare"
01 aprile 2026 22:28
Bordata di Abodi a Gravina: “Gli chiederò le dimissioni, serve dignità. Ipotesi commissariamento”
01 aprile 2026 15:30
Abodi attacca Gravina: “È evidente che il calcio italiano va rifondato, a partire dai vertici FIGC”
01 aprile 2026 14:37
Nardella: "Per Euro 2032 Firenze è molto più avanti rispetto alle altre città, i lavori procedono"
28 febbraio 2026 16:27
"Trasferte vietate? resto dell'idea che chi sbaglia debba pagare. Non possono pagare tutti"
21 gennaio 2026 22:39
Abodi piange Commisso: "Innamorato della "sua" Fiorentina. Ricordo i suoi sogni a partire dal nuovo stadio"
17 gennaio 2026 10:27
Abodi: "Credo che faremo uno stage a Febbraio per aiutare la Nazionale, il modello tecnico va rivisto"
17 novembre 2025 12:54
Abodi: "In arrivo 100 milioni per gli stadi finalizzati a Euro 2032. Firenze è ancora in lotta con altre città"
12 novembre 2025 16:09
Lunedì 17 Novembre presentazione della "Legge Bove" a Roma, ci sará anche Edoardo Bove e il Ministro Abodi
12 novembre 2025 14:13
Il terapista di Fagioli: "Parole di Abodi scandalose, lui critica e poi promuove le pubblicità sull'azzardo"
15 aprile 2025 16:30
Abodi duro: "Via dalla nazionale chi scommette, non sono un buon esempio per i giovani"
15 aprile 2025 12:47
Abodi: "I giocatori che scommettono non pensano al brutto esempio che mandano ai giovani"
13 aprile 2025 13:55
Abodi: "Presto incontrerò Bove, per cambiare i protocolli serve un confronto con la comunità scientifica"
01 marzo 2025 11:28
Abodi: "Ci confronteremo per valutare soluzioni per far giocare Bove come in Inghilterra"
14 febbraio 2025 17:30
Abodi: "Nuovo fondo per gli stadi. Il Franchi è tra i progetti più avanzati"
31 dicembre 2024 10:58
Abodi: "Stadio Franchi? Segnali confortanti. Penso che Euro2032 sia un obiettivo per la città di Firenze"
12 ottobre 2024 15:16
Abodi lancia l'idea: "La carta dei doveri forse va ripresa e sottoscritta dai tesserati"
02 ottobre 2024 11:57
Passa la linea di Abodi sulla riforma dello sport, nascerà un agenzia che controllerà i conti dei club
21 maggio 2024 12:32
Anche gli arbitri e la giustizia sportiva nel mirino del governo e di Abodi, Uefa e Fifa pronte ad intervenire
07 maggio 2024 12:00
Abodi: "Non capisco tutta questa agitazione per i controlli finanziari. Il problema della CoViSoc è non essere terza"
06 maggio 2024 11:01
Abodi incontra la Fiorentina per la candidatura del Franchi per gli Europei del 2032
30 aprile 2024 18:51
Abodi: "Il calcio italiano ha delle lacune. Obiettivo ammodernamento stadi, incontreremo la Fiorentina"
24 aprile 2024 16:19
Abodi: "Mi auguro che Acerbi sia in pace con la sua coscienza, comprendo l'amarezza del Napoli"
28 marzo 2024 11:49
Repubblica, Barone a colloquio con Abodi, la Fiorentina vorrebbe giocare al Franchi durante i lavori
09 dicembre 2023 09:39
Abodi: "All'Europeo gli stadi di Roma, Milano e Torino. Poi scelta tra Firenze, Verona, Udine, Genova e Bologna"
28 novembre 2023 12:32
Nardella: "Per il Franchi chiediamo supporto del Ministero. Ho inviato lettera ad Abodi"
27 novembre 2023 19:43
Abodi sul Franchi: "Ci sono 130 milioni, gli va data importanza. Va valorizzato il rapporto con Commisso"
21 ottobre 2023 16:30
Abodi: "Ritardi Viola Park? A breve una proposta per la regia unica per la gestione della burocrazia"
25 settembre 2023 17:24
Abodi: "Viola Park? Eccellenza a livello internazionale, la testimonianza della determinazione di Commisso"
09 settembre 2023 09:05
Abodi irremovibile: "Niente soldi dal Governo per il restyling del Franchi, per altri progetti sì"
06 luglio 2023 09:57
Abodi non vuole abbandonare il Franchi: "C'è disponibilità ma ascoltate la Fiorentina"
29 giugno 2023 08:44
Abodi nasconde la figuraccia: "Solo multa alla Juventus? Non passi messaggio che abbassiamo la guardia"
31 maggio 2023 00:20
Abodi: "Favorevole ai soldi del PNRR per stadio Franchi. Juventus? pochi possono scagliare prima pietra"
31 marzo 2023 17:55
Abodi sta con la Fiorentina: "Rispetto per chi non compra giocatori perchè non se li può permettere"
20 febbraio 2023 14:55
Abodi al Viola Park con Barone e Commisso: "Tifosi capiscano l'importanza. Fatti, non parole"
20 febbraio 2023 12:34
Abodi: "Nessun regalo al calcio e nessuna norma ad hoc, i club pagheranno tutto il dovuto"
20 dicembre 2022 21:27
Abodi si lamenta: "Inutile che parlo con il presidente di Lega se poi arriva Lotito che fa di testa sua..."
12 dicembre 2022 13:59
Abodi conferma la vittoria di Commisso: "No alle rateizzazioni nel rispetto dell'equa competizione"
07 dicembre 2022 17:34
Abodi annuncia: "La Juve non è l'unica a imbrogliare. Faremo pulizia per dare credibilità al calcio"
05 dicembre 2022 13:12
Abodi, al contrario di Gravina, rassicura: "Illeciti Juventus? Non metteremo polvere sotto al tappeto"
03 dicembre 2022 16:31
Abodi adotta la “linea Commisso”: la Fiorentina si aspetta punti di penalizzazione per chi non paga nei termini
25 novembre 2022 09:17
Ha vinto la linea della Fiorentina, l'annuncio del ministro: "Nessuna rateizzazione della tasse per i club"
23 novembre 2022 18:06
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