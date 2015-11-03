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Notizie Abodi Fiorentina

Funaro: "A luglio presenteremo la candidatura del Franchi per gli europei del 2032, siamo pronti per quest'evento"

27 aprile 2026 13:54

Abodi sul caso Rocchi: “Se le responsabilità fossero accertate, non potranno non esserci conseguenze”

25 aprile 2026 22:07

Abodi: “Impossibile un eventuale ripescaggio dell’Italia. Non è opportuno, ci si qualifica sul campo”

23 aprile 2026 16:32

Renzi: "Federazione e club avanti tra raccomandazioni e servilismo, bisogna resettare"

01 aprile 2026 22:28

Bordata di Abodi a Gravina: “Gli chiederò le dimissioni, serve dignità. Ipotesi commissariamento”

01 aprile 2026 15:30

Abodi attacca Gravina: “È evidente che il calcio italiano va rifondato, a partire dai vertici FIGC”

01 aprile 2026 14:37

Nardella: "Per Euro 2032 Firenze è molto più avanti rispetto alle altre città, i lavori procedono"

28 febbraio 2026 16:27

"Trasferte vietate? resto dell'idea che chi sbaglia debba pagare. Non possono pagare tutti"

21 gennaio 2026 22:39

Abodi piange Commisso: "Innamorato della "sua" Fiorentina. Ricordo i suoi sogni a partire dal nuovo stadio"

17 gennaio 2026 10:27

Abodi: "Credo che faremo uno stage a Febbraio per aiutare la Nazionale, il modello tecnico va rivisto"

17 novembre 2025 12:54

Abodi: "In arrivo 100 milioni per gli stadi finalizzati a Euro 2032. Firenze è ancora in lotta con altre città"

12 novembre 2025 16:09

Lunedì 17 Novembre presentazione della "Legge Bove" a Roma, ci sará anche Edoardo Bove e il Ministro Abodi

12 novembre 2025 14:13

Il terapista di Fagioli: "Parole di Abodi scandalose, lui critica e poi promuove le pubblicità sull'azzardo"

15 aprile 2025 16:30

Abodi duro: "Via dalla nazionale chi scommette, non sono un buon esempio per i giovani"

15 aprile 2025 12:47

Abodi: "I giocatori che scommettono non pensano al brutto esempio che mandano ai giovani"

13 aprile 2025 13:55

Abodi: "Presto incontrerò Bove, per cambiare i protocolli serve un confronto con la comunità scientifica"

01 marzo 2025 11:28

Abodi: "Ci confronteremo per valutare soluzioni per far giocare Bove come in Inghilterra"

14 febbraio 2025 17:30

Abodi: "Nuovo fondo per gli stadi. Il Franchi è tra i progetti più avanzati"

31 dicembre 2024 10:58

Abodi: "Stadio Franchi? Segnali confortanti. Penso che Euro2032 sia un obiettivo per la città di Firenze"

12 ottobre 2024 15:16

Abodi lancia l'idea: "La carta dei doveri forse va ripresa e sottoscritta dai tesserati"

02 ottobre 2024 11:57

Passa la linea di Abodi sulla riforma dello sport, nascerà un agenzia che controllerà i conti dei club

21 maggio 2024 12:32

Anche gli arbitri e la giustizia sportiva nel mirino del governo e di Abodi, Uefa e Fifa pronte ad intervenire

07 maggio 2024 12:00

Abodi: "Non capisco tutta questa agitazione per i controlli finanziari. Il problema della CoViSoc è non essere terza"

06 maggio 2024 11:01

Abodi incontra la Fiorentina per la candidatura del Franchi per gli Europei del 2032

30 aprile 2024 18:51

Abodi: "Il calcio italiano ha delle lacune. Obiettivo ammodernamento stadi, incontreremo la Fiorentina"

24 aprile 2024 16:19

Abodi: "Mi auguro che Acerbi sia in pace con la sua coscienza, comprendo l'amarezza del Napoli"

28 marzo 2024 11:49

Repubblica, Barone a colloquio con Abodi, la Fiorentina vorrebbe giocare al Franchi durante i lavori 

09 dicembre 2023 09:39

Abodi: "All'Europeo gli stadi di Roma, Milano e Torino. Poi scelta tra Firenze, Verona, Udine, Genova e Bologna"

28 novembre 2023 12:32

Nardella: "Per il Franchi chiediamo supporto del Ministero. Ho inviato lettera ad Abodi"

27 novembre 2023 19:43

Abodi sul Franchi: "Ci sono 130 milioni, gli va data importanza. Va valorizzato il rapporto con Commisso"

21 ottobre 2023 16:30

Abodi: "Ritardi Viola Park? A breve una proposta per la regia unica per la gestione della burocrazia"

25 settembre 2023 17:24

Abodi: "Viola Park? Eccellenza a livello internazionale, la testimonianza della determinazione di Commisso"

09 settembre 2023 09:05

Abodi irremovibile: "Niente soldi dal Governo per il restyling del Franchi, per altri progetti sì"

06 luglio 2023 09:57

Abodi non vuole abbandonare il Franchi: "C'è disponibilità ma ascoltate la Fiorentina"

29 giugno 2023 08:44

Abodi nasconde la figuraccia: "Solo multa alla Juventus? Non passi messaggio che abbassiamo la guardia"

31 maggio 2023 00:20

Abodi: "Favorevole ai soldi del PNRR per stadio Franchi. Juventus? pochi possono scagliare prima pietra"

31 marzo 2023 17:55

Abodi sta con la Fiorentina: "Rispetto per chi non compra giocatori perchè non se li può permettere"

20 febbraio 2023 14:55

Abodi al Viola Park con Barone e Commisso: "Tifosi capiscano l'importanza. Fatti, non parole"

20 febbraio 2023 12:34

Abodi: "Nessun regalo al calcio e nessuna norma ad hoc, i club pagheranno tutto il dovuto"

20 dicembre 2022 21:27

Abodi si lamenta: "Inutile che parlo con il presidente di Lega se poi arriva Lotito che fa di testa sua..."

12 dicembre 2022 13:59

Abodi conferma la vittoria di Commisso: "No alle rateizzazioni nel rispetto dell'equa competizione"

07 dicembre 2022 17:34

Abodi annuncia: "La Juve non è l'unica a imbrogliare. Faremo pulizia per dare credibilità al calcio"

05 dicembre 2022 13:12

Abodi, al contrario di Gravina, rassicura: "Illeciti Juventus? Non metteremo polvere sotto al tappeto"

03 dicembre 2022 16:31

Abodi adotta la “linea Commisso”: la Fiorentina si aspetta punti di penalizzazione per chi non paga nei termini  

25 novembre 2022 09:17

Ha vinto la linea della Fiorentina, l'annuncio del ministro: "Nessuna rateizzazione della tasse per i club"

23 novembre 2022 18:06

Abodi: "Positivo un ufficio della Lega Serie A a New York. Commisso fa bene ad essere duro sul razzismo con i tifosi"

03 novembre 2019 11:17

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