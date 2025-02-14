Abodi: "Ci confronteremo per valutare soluzioni per far giocare Bove come in Inghilterra"
Il ministro dello sport, Andrea Abodi, interviene da Sanremo per parlare della situazione di Edoardo Bove dopo il malore che lo ha colpito in Fiorentina-Inter, soffermandosi sulla questione del protoc...
Il ministro dello sport, Andrea Abodi, interviene da Sanremo per parlare della situazione di Edoardo Bove dopo il malore che lo ha colpito in Fiorentina-Inter, soffermandosi sulla questione del protocollo medico-sanitario che non ammette ulteriori rischi. Queste le sue parole:
"Ci confronteremo con chi è responsabile della revisione dei protocolli medico-sanitari per valutare se esistono soluzioni che possano permettere a chi ha avuto problemi come Bove di tornare a giocare, come avviene in Inghilterra. Non intendo esprimere opinioni su temi medici e scientifici, è giusto che siano gli esperti a farlo. La sua presenza a Sanremo dimostra un'attenzione verso la salute. Lo incontrerò personalmente nei prossimi giorni per raccogliere informazioni, non solo da lui, ma anche dai medici che lo hanno curato".