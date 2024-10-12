Abodi: "Stadio Franchi? Segnali confortanti. Penso che Euro2032 sia un obiettivo per la città di Firenze"
Il Ministro esprime fiducia sul tema legato allo stadio Franchi, elemento chiave per la candidatura della città per Euro2032
Andrea Abodi, Ministro dello Sport e i Giovani, a margine del Next Generation Fest di Firenze, si è espresso in merito alla questione legata allo stadio Franchi. Queste le dichiarazioni riportate da TMW:
"Il tema stadio qui a Firenze ha ripreso con convinzione e identità di vedute il suo percorso. Un percorso che spero possa essere condiviso tra Fiorentina e amministrazione comunale. I segnali sono confortanti e allora noi ci mettiamo da parte e sosterremo questo processo con gli strumenti a nostra disposizione.
Se con il rifacimento il Franchi rischia di uscire dalle candidature per Euro2032? Seguo con rispetto e discrezione il processo. Noi abbiamo già iniziato con questo gruppo di lavoro governativo ad incontrare club e amministrazioni comunali e così anche Fiorentina e Comune di Firenze. Ci siamo dati appuntamento entro la fine dell'anno per verificare gli impegni assunti reciprocamente. Questo riavvicinamento è confortante perché le tempistiche verranno rispettate. Io penso che Euro2032 sia un obiettivo per una città come Firenze, ma l'obiettivo è uno stadio nuovo, moderno e sostenibile.. Il nuovo stadio deve essere un'ulteriore eccellenza in una città ricca di tesori, un'ulteriore opportunità per il richiamo turistico. Ad ottobre 2026 verrà fatta la selezione degli stadi. I cantieri sono già aperti mentre il termine per aprire i cantieri per il 2032 è aprile 2027, quindi siamo in anticipo. Il 2032 è un orizzonte affascinante, ma quest'opera va realizzata in ogni caso. IO credo che ci siano tutti i presupposti perché questo possa succedere e noi faremo la nostra parte. Per Euro2032 è una competizione in cui dovremmo fare una scelta. Qualcuno che pure avrà fatto bene resterà fuori. Ci saranno criteri oggettivi a formare la graduatoria e mi auguro che Firenze rientri perché lo merita la città e l'impegno che comune e club stanno mettendo in campo".
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