Il Genoa ha fatto il ritiro a Moena ed è pieno di infortuni. La Fiorentina al Viola Park, solo Pongracic...

Non fare più il ritiro a Moena sta portando benefici fisici alla Fiorentina. Mentre il Genoa che fa il ritiro proprio li è falcidiata...

Qualcuno ci aveva assicurato che la scelta di non fare più il ritiro a Moena per la Fiorentina sarebbe stata deleteria da un punto di vista di infortunati e di tenuta fisica. Il club viola ormai da 2 stagioni ha scelto il proprio centro sportivo per svolgere la preparazione estiva (come del resto fanno molte delle grandi). Una scelta dettata sia dalla grande qualità del Viola Park e sia perchè i mezzi che si possono avere nelle proprie strutture superano di gran lunga quelle che si trovano in queste località di montagna seppur attrezzate per accogliere le squadre professionistiche. Ma anche i giocatori sono più contenti di non spostarsi perchè in questo modo rimangono legati alla famiglia ed ai propri affetti più cari.

"L'aria della montagna fa allenare meglio e riduce il rischio di infortuni". Diceva qualche pseudo esperto. A Moena, località del Trentino dove la Fiorentina ha fatto il ritiro per 10 anni, da 2 anni ci va il Genoa allenato da Alberto Gilardino che ha di fatto preso il posto della truppa fiorentina. Dunque il paragone si può presto fare. Anche se, ad essere onesti, la squadra viola gioca 20 partite in più rispetto ai rossoblù ogni stagione. Dunque per Pinamonti e compagni dovrebbe essere più facile rimanere integri rispetto ai colleghi di Firenze. E invece...

Invece la cronaca ci racconta di un Genoa falcidiato da infortuni. In un mese sono oltre 6 gli infortuni muscolari nella squadra di Gilardino con la società rossoblù che è stata costretta a ricorrere al mercato degli svincolati per risolvere il problema delle assenze. Questi gli infortuni muscolari fin qui capitati al Genoa in questa stagione

Messias (risentimento muscolare)

Ekuban (problema muscolare)

Frendrup (lesione muscolare al polpaccio)

Bani (risentimento al flessore della cosca sinistra)

Badelj (lesione muscolare al flessore della coscia sinistra)

Vitinha (problema muscolare al flessore)

In casa Fiorentina invece l'unico infortunio muscolare è quello di Pongracic. Insomma, il bilancio pende nettamente a favore della squadra viola. A testimoniare che certo, allenarsi al Viola Park in estate è decisamente meno fresco, ma a livello muscolare e di tenuta fisica, rende decisamente di più. Con buona pace dei nostalgici della montagna che si sono improvvisati preparatori atletici

PARISI NON GIOCA MAI E A GENNAI SALUTA LA FIORENTINA?

https://www.labaroviola.com/gazzetta-scrive-parisi-non-gioca-mai-con-palladino-e-la-roma-puo-prenderlo-a-gennaio-in-prestito/272109/