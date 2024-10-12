Gazzetta scrive: "Parisi non gioca mai con Palladino e la Roma può prenderlo a gennaio in prestito"

Fabiano Parisi è stato bocciato da Palladino che gli preferisce Biraghi e Gosens. Il suo futuro a Firenze non è scontato

La seconda fase del calciomercato si aprirà a gennaio ma le squadre si stanno già muovendo. La Roma come primo obiettivo a quello di migliorare il reparto esterni per garantire a Juric spinta e protezione nel 3-4-2-1 che si è visto nelle prime uscite del tecnico croato. La Roma sulla carta ha ben 8 giocatori che possono giocare sulle fasce. Secondo La Gazzetta dello Sport, quelli “veri” sono molto meno con Zeki Celik, Angelino e Nicola Zalewski che sembrano gli unici utili alla causa. Per questo motivo il ds Florent Ghisolfi sta monitorando il mercato e tra questi si guarda anche in casa Fiorentina.

Sono due i calciatori sul taccuino del dirigente giallorosso: Lucas Piton del Vasco da Gama e Fabiano Parisi della Fiorentina. Entrambi i calciatori hanno predilezione a giocare a sinistra e sono praticamente coetanei essendo del 2000. Per quanto riguarda il terzino della Fiorentina, in questa stagione sta trovando poco spazio con Palladino perchè chiuso da Gosens e da Biraghi. Parisi non ha praticamente mai giocato se non per qualche spezzone di gara e soprattutto prima che arrivasse il tedesco che ha chiuso definitivamente il suo spazio. Troppo poco in 10 partite stagionali. Per lui possibile anche un arrivo in prestito dati gli ottimi rapporti tra il club della capitale e quello viola.

L'APPELLO DI GALLIANI AI TIFOSI DELLA FIORENTINA

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