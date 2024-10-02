Abodi lancia l'idea: "La carta dei doveri forse va ripresa e sottoscritta dai tesserati"

I tesserati hanno doveri non solo in campo ma anche fuori

"La carta dei doveri è rimasta sul mio tavolo, forse va ripresa e andrebbe sottoscritta da tutti i tesserati insieme ai contratti con i propri club". Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a RTL, parlando delle possibili azioni per contrastare i rapporti tra società e ultras.

"La responsabilità dei tesserati" che "hanno doveri non solo in campo ma anche fuori", perché i "comportamenti devono essere esemplari". E poi ancora: "In generale chiudere gli occhi non fa mai comodo e tradisce la memoria di chi ha perso la vita per non voltarsi di là". Lo scrive Ansa.it.

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