Il terapista di Fagioli: “Parole di Abodi scandalose, lui critica e poi promuove le pubblicità sull’azzardo”

Il terapista di Nicolò Fagioli, Paolo Jarre, ha replicato alle recenti dichiarazioni del Ministro dello Sport, Andrea Abodi, riguardo al caso scommesse che ha coinvolto anche il centrocampista della Fiorentina. Il ministro, intervenendo sul tema, ha affermato: “Chi ha scommesso non dovrebbe essere convocato in Nazionale, è un pessimo esempio”. Parole che non sono passate inosservate e che hanno spinto Jarre a intervenire pubblicamente. Queste le sue dichiarazioni a LaPresse:

“È clamoroso, scandaloso, che il ministro dello sport Abodi faccia una reprimenda morale ai ragazzi sportivi professionisti che giocano d’azzardo e negli stessi giorni si faccia promotore dell’abolizione del sacrosanto divieto di pubblicità che era stato sancito dal decreto dignità del 2018. Se fosse per il ministro, questi ragazzi potrebbero essere immersi in un ambiente in cui si parla continuamente di scommesse: nei campi ci sono i banner, ma addirittura sulle proprie maglie dovrebbero portare le insegne dei provider del gioco d’azzardo. E’ veramente una situazione folle da questo punto di vista”.