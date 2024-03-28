Abodi: "Mi auguro che Acerbi sia in pace con la sua coscienza, comprendo l'amarezza del Napoli"

Il Ministro dello sport e dei giovani Andrea Abodi ha commentato la sentenza sul caso di Acerbi-Juan Jesus

"Per come siamo usciti da questa vicenda mi auguro che chi abbia giudicato abbia avuto tutta le informazioni per giudicare e che Acerbi sia in pace con la sua coscienza".

Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi, commentando il caso Acerbi-Jesus a margine della firma del protocollo tra Sport e Salute e la Conferenza della Regioni e Province autonome. La sentenza è il frutto delle valutazioni di ciò che è stato riportato, per quanto in altre sentenze il dispositivo tecnico non ha avuto bisogno della prova certa per condannare, non è un caso che in questo io abbia detto che mi auguro come le informazioni messe a disposizione siano state sufficienti per un giudizio". Infine sulla decisione del Napoli di non aderire alle compagne per combattere il razzismo della Lega ha concluso: "Comprendo l'amarezza, ma bisogna fare uno sforzo nonostante questo per rimanere tutti insieme per contrastare un fenomeno come quello del razzismo". Lo riporta l'Ansa

QUANDO RIENTRANO I NAZIONALI

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