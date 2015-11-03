Labaro Viola

Notizie Acerbi Fiorentina

Acerbi contro un tifoso del PSG: "Non mi prendere per il c**o, io sono matto ti sfondo di botte"

20 giugno 2025 12:41

Frey si schiera con Acerbi: "Ho vissuto la stessa cosa nel 2008 quando ho deciso di lasciare la Nazionale"

08 giugno 2025 23:15

Spalletti risponde duramente ad Acerbi: "Un giorno mi spiegherà dove gli ho mancato di rispetto"

05 giugno 2025 12:59

Marianella esalta Ranieri: "Si meritava la Nazionale, lo dissi già un anno fa in telecronaca"

01 giugno 2025 22:44

Acerbi risponde a Spalletti e spiega il no: "Pretendo rispetto, non resto dove non sono più voluto"

01 giugno 2025 19:53

Inter-Fiorentina probabili: Inzaghi recupera il fedelissimo Acerbi, per Palladino dubbio Gudmundsson

09 febbraio 2025 22:23

Da Milano: Calhanoglu da valutare per la Fiorentina. Acerbi spera in una maglia da titolare

05 febbraio 2025 18:00

Inter, Inzaghi sorride in vista della Fiorentina: Acerbi ha lavorato in gruppo, è recuperato

17 gennaio 2025 16:29

Sky Sport: "Acerbi salterà la Fiorentina, ha già lasciato Appiano Gentile. Problema muscolare"

30 novembre 2024 15:00

Gazzetta dello Sport, brutte notizie per Inzaghi: Acerbi e Carlos Augusto verso il forfait con la Fiorentina

30 novembre 2024 11:20

Sky Sport, ancora in dubbio la presenza di Acerbi e Frattesi con la Fiorentina. Inzaghi deciderà domani

29 novembre 2024 16:45

Brutta notizia per l'Inter: Acerbi salta la Fiorentina per un'elongazione al bicipite femorale

25 novembre 2024 11:30

Marotta: "Juan Jesus? Nessuna discriminazione, Acerbi ha espresso la verità oggettiva"

01 aprile 2024 21:45

Abodi: "Mi auguro che Acerbi sia in pace con la sua coscienza, comprendo l'amarezza del Napoli"

28 marzo 2024 11:49

Oltre alla sentenza da vergogna, anche la beffa: il Napoli non può fare ricorso contro Acerbi. Il motivo

27 marzo 2024 13:53

Acerbi assolto, la moglie si sfoga sui social: "Cin cin a chi ha insultato me ed i miei figli. Sciacquatevi la bocca"

26 marzo 2024 18:14

Acerbi-Juan Jesus, 10 giornate o nulla, ma spunta la terza opzione: "condotta gravemente antisportiva"

26 marzo 2024 13:42

Domani o martedì la decisione sulla squalifica di Acerbi. Senza matrice razzista prenderà solo 2-3 giornate

24 marzo 2024 19:31

Acerbi nega frasi razziste, Juan Jesus si arrabbia: "Così non ci sto. Il razzismo si combatte qui e ora".

18 marzo 2024 22:38

Offese razziste di Acerbi a Juan Jesus, ora paga le conseguenze: escluso dalla lista di Spalletti

18 marzo 2024 17:04

Acerbi punge la Juve: "Dicono che l'Inter debba stravincere ma sono loro ad aver speso 200 milioni"

30 dicembre 2023 18:44

Ikone, ma perché non tiri mai? Atteggiamento remissivo nel secondo tempo, ma sono due su due

19 agosto 2022 13:13

Cori ed insulti per Acerbi, il difensore è sempre più lontano dalla Lazio. Occasione Fiorentina?

09 luglio 2022 19:44

Nazione, in caso di partenza di Nastasic, la Fiorentina piomberebbe su Acerbi della Lazio

09 luglio 2022 13:49

Repubblica, la Fiorentina piomba su Acerbi della Lazio. I biancocelesti lo sostituiscono con Romagnoli?

02 luglio 2022 12:45

Tuttosport, alla Fiorentina piace Acerbi della Lazio che potrebbe partire per i problemi con i tifosi

13 giugno 2022 13:27

Italiano sulla vittoria della Lazio in fuorigioco: "Spero che ci sia buona fede, mi limito a dire questo"

07 maggio 2022 15:09

Addetto arbitri della Lazio giustifica: "Fuorigioco di Acerbi? Errore in buona fede come tanti altri"

02 maggio 2022 21:52

La furia dello Spezia: "Convalidare il gol della Lazio in fuorigioco non è un semplice errore"

02 maggio 2022 16:56

Corsa all'Europa, gol Acerbi in fuorigioco, Caressa attacca: "Se c'è l'errore la partita va rigiocata"

02 maggio 2022 11:25

Acerbi ride dopo il gol del Milan, la denuncia di Criscitiello: "Merita approfondimento della Procura"

25 aprile 2022 13:36

Rissa in casa Lazio: Acerbi se la ride dopo il gol del Milan, Marusic gli urla in faccia, quasi alle mani

24 aprile 2022 23:23

Una bellissima notizia da Roma, Milan batte Lazio. Fiorentina, se vinci contro l'Udinese è quinto posto

24 aprile 2022 22:49

Bucchioni: "Vlahovic ha sbagliato, calcio italiano infastidito da Commisso. Acerbi viola? Perchè no"

18 gennaio 2022 14:32

La Curva Nord della Lazio contro Acerbi: "Te ne devi andare, sei un traditore e un coniglio"

23 dicembre 2021 00:11

Acerbi polemizza: "Meno male che la gente non sa cosa succede nel nostro spogliatoio"

17 dicembre 2021 21:14

Caos Lazio, Sarri litiga con Acerbi, Lotito furioso fa annullare l'allenamento per un faccia a faccia

14 dicembre 2021 19:05

Sarri vara l'11 anti Fiorentina. Cinque cambi di formazione, rientra Acerbi out Luis Alberto

27 ottobre 2021 11:21

Lazio nel caos, rissa sfiorata nello spogliatoio dopo la sconfitta contro il Sassuolo

11 luglio 2020 20:54

Acerbi guarda avanti: "Sabato contro la Fiorentina non ripeteremo gli errori del secondo tempo con l'Atalanta"

25 giugno 2020 13:35

Acerbi: "Vincere aiuta a vincere. Io al posto di Chiellini? No, lui è un campione, lo aspettiamo"

15 novembre 2019 23:54

Acerbi premia Castro: "È un calciatore molto forte, ha qualità e corsa. Noi in Nazionale sapevamo.."

13 novembre 2019 14:21

Acerbi: "Ero al Milan quando morì mio padre, cominciò il buio. Bevevo, toccai il fondo. Fu il cancro.."

26 ottobre 2019 16:34

Ansa, la procura della Figc ha aperto un'indagine sui giocatori del Milan Bakayoko-Kessiè per condotta scorretta...

16 aprile 2019 15:44

Grosso errore di Orsato, Acerbi scalcia Simeone in area, nessun rigore e Var ignorato

07 ottobre 2018 15:36

La Nazione, ecco i due nomi che punta Corvino per la difesa

15 maggio 2018 09:56

Pedullà: "La Fiorentina non vuole Acerbi. Ha fatto la sua scelta che si chiama Vitor Hugo"

23 maggio 2017 00:31

Corriere dello Sport, la Fiorentina vuole Acerbi, l'alternativa è Corchia del Lille. Tatarusanu verso il Torino

22 maggio 2017 11:09

Perché Acerbi non potrà essere il colpo della Fiorentina in difesa

18 aprile 2017 20:38

La Fiorentina vuole Acerbi: già avviati i contatti con l'entourage. Quanto costa...

18 aprile 2017 19:08

Il contratto di Acerbi scade nel 2018, la Fiorentina in pole per prenderlo

06 aprile 2017 12:28

Corriere dello Sport, se Di Francesco sarà il nuovo tecnico viola Acerbi arriverà alla Fiorentina

05 aprile 2017 10:26

Convocati Sassuolo: Di Francesco ne chiama 21. C'è Acerbi, out Missiroli

11 dicembre 2016 19:25

Qui Sassuolo, Acerbi potrebbe saltare la Fiorentina. Trauma contusivo al naso

10 dicembre 2016 16:03

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