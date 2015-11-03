Notizie Acerbi Fiorentina

Acerbi contro un tifoso del PSG: "Non mi prendere per il c**o, io sono matto ti sfondo di botte"
20 giugno 2025 12:41
Frey si schiera con Acerbi: "Ho vissuto la stessa cosa nel 2008 quando ho deciso di lasciare la Nazionale"
08 giugno 2025 23:15
Spalletti risponde duramente ad Acerbi: "Un giorno mi spiegherà dove gli ho mancato di rispetto"
05 giugno 2025 12:59
Marianella esalta Ranieri: "Si meritava la Nazionale, lo dissi già un anno fa in telecronaca"
01 giugno 2025 22:44
Acerbi risponde a Spalletti e spiega il no: "Pretendo rispetto, non resto dove non sono più voluto"
01 giugno 2025 19:53
Inter-Fiorentina probabili: Inzaghi recupera il fedelissimo Acerbi, per Palladino dubbio Gudmundsson
09 febbraio 2025 22:23
Da Milano: Calhanoglu da valutare per la Fiorentina. Acerbi spera in una maglia da titolare
05 febbraio 2025 18:00
Inter, Inzaghi sorride in vista della Fiorentina: Acerbi ha lavorato in gruppo, è recuperato
17 gennaio 2025 16:29
Sky Sport: "Acerbi salterà la Fiorentina, ha già lasciato Appiano Gentile. Problema muscolare"
30 novembre 2024 15:00
Gazzetta dello Sport, brutte notizie per Inzaghi: Acerbi e Carlos Augusto verso il forfait con la Fiorentina
30 novembre 2024 11:20
Sky Sport, ancora in dubbio la presenza di Acerbi e Frattesi con la Fiorentina. Inzaghi deciderà domani
29 novembre 2024 16:45
Brutta notizia per l'Inter: Acerbi salta la Fiorentina per un'elongazione al bicipite femorale
25 novembre 2024 11:30
Marotta: "Juan Jesus? Nessuna discriminazione, Acerbi ha espresso la verità oggettiva"
01 aprile 2024 21:45
Abodi: "Mi auguro che Acerbi sia in pace con la sua coscienza, comprendo l'amarezza del Napoli"
28 marzo 2024 11:49
Oltre alla sentenza da vergogna, anche la beffa: il Napoli non può fare ricorso contro Acerbi. Il motivo
27 marzo 2024 13:53
Acerbi assolto, la moglie si sfoga sui social: "Cin cin a chi ha insultato me ed i miei figli. Sciacquatevi la bocca"
26 marzo 2024 18:14
Acerbi-Juan Jesus, 10 giornate o nulla, ma spunta la terza opzione: "condotta gravemente antisportiva"
26 marzo 2024 13:42
Domani o martedì la decisione sulla squalifica di Acerbi. Senza matrice razzista prenderà solo 2-3 giornate
24 marzo 2024 19:31
Acerbi nega frasi razziste, Juan Jesus si arrabbia: "Così non ci sto. Il razzismo si combatte qui e ora".
18 marzo 2024 22:38
Offese razziste di Acerbi a Juan Jesus, ora paga le conseguenze: escluso dalla lista di Spalletti
18 marzo 2024 17:04
Acerbi punge la Juve: "Dicono che l'Inter debba stravincere ma sono loro ad aver speso 200 milioni"
30 dicembre 2023 18:44
Ikone, ma perché non tiri mai? Atteggiamento remissivo nel secondo tempo, ma sono due su due
19 agosto 2022 13:13
Cori ed insulti per Acerbi, il difensore è sempre più lontano dalla Lazio. Occasione Fiorentina?
09 luglio 2022 19:44
Nazione, in caso di partenza di Nastasic, la Fiorentina piomberebbe su Acerbi della Lazio
09 luglio 2022 13:49
Repubblica, la Fiorentina piomba su Acerbi della Lazio. I biancocelesti lo sostituiscono con Romagnoli?
02 luglio 2022 12:45
Tuttosport, alla Fiorentina piace Acerbi della Lazio che potrebbe partire per i problemi con i tifosi
13 giugno 2022 13:27
Italiano sulla vittoria della Lazio in fuorigioco: "Spero che ci sia buona fede, mi limito a dire questo"
07 maggio 2022 15:09
Addetto arbitri della Lazio giustifica: "Fuorigioco di Acerbi? Errore in buona fede come tanti altri"
02 maggio 2022 21:52
La furia dello Spezia: "Convalidare il gol della Lazio in fuorigioco non è un semplice errore"
02 maggio 2022 16:56
Corsa all'Europa, gol Acerbi in fuorigioco, Caressa attacca: "Se c'è l'errore la partita va rigiocata"
02 maggio 2022 11:25
Acerbi ride dopo il gol del Milan, la denuncia di Criscitiello: "Merita approfondimento della Procura"
25 aprile 2022 13:36
Rissa in casa Lazio: Acerbi se la ride dopo il gol del Milan, Marusic gli urla in faccia, quasi alle mani
24 aprile 2022 23:23
Una bellissima notizia da Roma, Milan batte Lazio. Fiorentina, se vinci contro l'Udinese è quinto posto
24 aprile 2022 22:49
Bucchioni: "Vlahovic ha sbagliato, calcio italiano infastidito da Commisso. Acerbi viola? Perchè no"
18 gennaio 2022 14:32
La Curva Nord della Lazio contro Acerbi: "Te ne devi andare, sei un traditore e un coniglio"
23 dicembre 2021 00:11
Acerbi polemizza: "Meno male che la gente non sa cosa succede nel nostro spogliatoio"
17 dicembre 2021 21:14
Caos Lazio, Sarri litiga con Acerbi, Lotito furioso fa annullare l'allenamento per un faccia a faccia
14 dicembre 2021 19:05
Sarri vara l'11 anti Fiorentina. Cinque cambi di formazione, rientra Acerbi out Luis Alberto
27 ottobre 2021 11:21
Lazio nel caos, rissa sfiorata nello spogliatoio dopo la sconfitta contro il Sassuolo
11 luglio 2020 20:54
Acerbi guarda avanti: "Sabato contro la Fiorentina non ripeteremo gli errori del secondo tempo con l'Atalanta"
25 giugno 2020 13:35
Acerbi: "Vincere aiuta a vincere. Io al posto di Chiellini? No, lui è un campione, lo aspettiamo"
15 novembre 2019 23:54
Acerbi premia Castro: "È un calciatore molto forte, ha qualità e corsa. Noi in Nazionale sapevamo.."
13 novembre 2019 14:21
Acerbi: "Ero al Milan quando morì mio padre, cominciò il buio. Bevevo, toccai il fondo. Fu il cancro.."
26 ottobre 2019 16:34
Ansa, la procura della Figc ha aperto un'indagine sui giocatori del Milan Bakayoko-Kessiè per condotta scorretta...
16 aprile 2019 15:44
Grosso errore di Orsato, Acerbi scalcia Simeone in area, nessun rigore e Var ignorato
07 ottobre 2018 15:36
La Nazione, ecco i due nomi che punta Corvino per la difesa
15 maggio 2018 09:56
Pedullà: "La Fiorentina non vuole Acerbi. Ha fatto la sua scelta che si chiama Vitor Hugo"
23 maggio 2017 00:31
Corriere dello Sport, la Fiorentina vuole Acerbi, l'alternativa è Corchia del Lille. Tatarusanu verso il Torino
22 maggio 2017 11:09
Perché Acerbi non potrà essere il colpo della Fiorentina in difesa
18 aprile 2017 20:38
La Fiorentina vuole Acerbi: già avviati i contatti con l'entourage. Quanto costa...
18 aprile 2017 19:08
Il contratto di Acerbi scade nel 2018, la Fiorentina in pole per prenderlo
06 aprile 2017 12:28
Corriere dello Sport, se Di Francesco sarà il nuovo tecnico viola Acerbi arriverà alla Fiorentina
05 aprile 2017 10:26
Convocati Sassuolo: Di Francesco ne chiama 21. C'è Acerbi, out Missiroli
11 dicembre 2016 19:25
Qui Sassuolo, Acerbi potrebbe saltare la Fiorentina. Trauma contusivo al naso
10 dicembre 2016 16:03
Archivio