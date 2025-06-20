Acerbi contro un tifoso del PSG: "Non mi prendere per il c**o, io sono matto ti sfondo di botte"

Acerbi si è scontrato con un tifoso del PSG che gli ricordava il dribbling subito da Barcola in finale di Champions

Ancora al centro delle polemiche Francesco Acerbi che dopo averi rifiutato la nazionale Italiana è di nuovo finito nel mirino della critica e dei social. Questa volta per un duro scontro con un tifoso del PSG durante il ritiro dell'Inter al Mondiale per Club. Nel video postato dalla pagina "footballesirl" infatti si sente Acerbi che rivolgendosi ad un tifoso con l'aiuto del traduttore dice: "Io sono serio non mi piace essere preso per il culo. Francia ok Top, ma quando esco sento Acerbi-Barcola e non mi piace. Io matto, ti sfondo di botte". Non proprio un modo elegantissimo per chiudere la questione