Notizie Psg Fiorentina

Italiano esagerato: "Psg-Bayern è stata come Roma-Bologna di Europa League"
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Follia Champions a Parigi: 9 gol, ribaltoni e caos totale, Psg-Bayern è già nella storia
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Ceferin duro sugli stadi italiani: "Infrastrutture terribili, Comuni e Governo devono migliorare la situazione"
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Acerbi contro un tifoso del PSG: "Non mi prendere per il c**o, io sono matto ti sfondo di botte"
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Inzaghi va in Arabia dopo la roboante sconfitta in finale, comunicata la scelta all’Inter
03 giugno 2025 16:59
Calcio batte Anticalcio 5-0. Finale di Champions senza storia, Inter umiliata dal PSG
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Ndour è della Fiorentina, al Psg 5 milioni + il 50% della futura rivendita. Domani sarà a Firenze
01 febbraio 2025 21:59
Di Marzio: "La Fiorentina considera eccessive le cifre richieste dal PSG per Ndour a titolo definitivo"
23 gennaio 2025 20:20
Romano: "La Fiorentina ha fatto offerta per prendere Ndour a titolo definitivo, così fa favore alla Juventus"
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Nazione: “Ndour proposto a Fiorentina e Bologna. Idea interessante non per il presente ma per il futuro”
21 gennaio 2025 08:39
Corriere dello Sport: “Sondaggio Fiorentina per Ndour, di proprietà del PSG ma in forza al Besiktas”
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Nzola segna al PSG e realizza il suo 5° gol stagionale. Potrebbe convincere il Lens a riscattarlo
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In molti tifosi viola lo sognavano alla Fiorentina ma Cherki se lo contendono Psg e Atalanta
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Kean sta bene, finalmente gioca con continuità, non come alla Juve, era successo solo al PSG
17 ottobre 2024 09:16
PSG altro flop europeo, 2 miliardi dal Qatar non bastano per vincere la Champions
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Dietro lo sceicco del PSG spunta la giacca della Fiorentina indossata da un bambino in tribuna a Parigi
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Incredibile a Barcellona, i tifosi blaugrana attaccano per errore il bus della loro squadra!
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Nazione, Quarta-PSG? La Fiorentina dice no, potrebbe lasciare i viola solo in estate
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Dalla Francia: il PSG mette gli occhi in casa Fiorentina. Sondaggio per Martinez Quarta
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Dalla Francia: “Il PSG cerca un difensore in Italia: spunta il nome di Martinez Quarta”
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In Champions hanno dato al Psg lo stesso rigore non concesso alla Fiorentina: petto poi braccio
28 novembre 2023 23:40
Jovic, che disastro. Si fa male prima di entrare in campo: "Goffo infortunio, nel riscaldamento si ferma"
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Vlahovic e la Juventus al capolinea, un flop per i bianconeri. L'ex Fiorentina ha scelto il Psg
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Dalla Francia: "Mourinho ha chiesto al Psg di prendere Amrabat in caso fosse lui il nuovo allenatore"
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Rottura tra l'Italia e Mancini. Potrebbe dire subito addio, caos nello spogliatoio. Torna Conte?
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Ikonè: "Io e Mbappè, cresciuti insieme dai 6 anni, ci dividevano perchè insieme eravamo devastanti"
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TMW, Ederson lascerà la Salernitana. Il gioiello piace alla Fiorentina, ma ci sono tante pretendenti
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La Liga spagnola non ci sta e denuncia la Juventus: "L'UEFA la punisca per le plusvalenze fittizie"
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Donnarumma fa la papera a Madrid, nello spogliatoio a fine gara Neymar gli mette le mani addosso
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Audio sballato per Psg-Real, le immagini e l'audio dallo stadio arrivano dopo della telecronaca
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"La Fiorentina deve prendere Draxler, il Psg te lo dà in prestito, con lui fai il salto di qualità"
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Tutti pazzi per Tonali: sul centrocampista resta vivo anche l'interesse della Fiorentina
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