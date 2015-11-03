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Notizie Psg Fiorentina

Italiano esagerato: "Psg-Bayern è stata come Roma-Bologna di Europa League"

02 maggio 2026 23:00

Follia Champions a Parigi: 9 gol, ribaltoni e caos totale, Psg-Bayern è già nella storia

28 aprile 2026 23:14

Champions: Inter buona la prima trascinata da Thuram, l'Atalanta di Juric schiantata dal PSG

17 settembre 2025 23:40

Ceferin duro sugli stadi italiani: "Infrastrutture terribili, Comuni e Governo devono migliorare la situazione"

14 agosto 2025 14:06

Acerbi contro un tifoso del PSG: "Non mi prendere per il c**o, io sono matto ti sfondo di botte"

20 giugno 2025 12:41

Inzaghi va in Arabia dopo la roboante sconfitta in finale, comunicata la scelta all’Inter

03 giugno 2025 16:59

Calcio batte Anticalcio 5-0. Finale di Champions senza storia, Inter umiliata dal PSG

31 maggio 2025 23:07

Ndour è della Fiorentina, al Psg 5 milioni + il 50% della futura rivendita. Domani sarà a Firenze

01 febbraio 2025 21:59

Di Marzio: "La Fiorentina considera eccessive le cifre richieste dal PSG per Ndour a titolo definitivo"

23 gennaio 2025 20:20

Romano: "La Fiorentina ha fatto offerta per prendere Ndour a titolo definitivo, così fa favore alla Juventus"

22 gennaio 2025 17:31

Nazione: “Ndour proposto a Fiorentina e Bologna. Idea interessante non per il presente ma per il futuro”

21 gennaio 2025 08:39

Corriere dello Sport: “Sondaggio Fiorentina per Ndour, di proprietà del PSG ma in forza al Besiktas”

21 gennaio 2025 08:27

Nzola segna al PSG e realizza il suo 5° gol stagionale. Potrebbe convincere il Lens a riscattarlo

18 gennaio 2025 20:44

In molti tifosi viola lo sognavano alla Fiorentina ma Cherki se lo contendono Psg e Atalanta

17 dicembre 2024 20:55

Kean sta bene, finalmente gioca con continuità, non come alla Juve, era successo solo al PSG

17 ottobre 2024 09:16

PSG altro flop europeo, 2 miliardi dal Qatar non bastano per vincere la Champions

07 maggio 2024 23:28

Dietro lo sceicco del PSG spunta la giacca della Fiorentina indossata da un bambino in tribuna a Parigi

28 aprile 2024 17:21

Incredibile a Barcellona, i tifosi blaugrana attaccano per errore il bus della loro squadra!

16 aprile 2024 21:35

Nazione, Quarta-PSG? La Fiorentina dice no, potrebbe lasciare i viola solo in estate

26 gennaio 2024 09:09

Dalla Francia: il PSG mette gli occhi in casa Fiorentina. Sondaggio per Martinez Quarta

25 gennaio 2024 14:15

Dalla Francia: “Il PSG cerca un difensore in Italia: spunta il nome di Martinez Quarta”

25 gennaio 2024 09:15

In Champions hanno dato al Psg lo stesso rigore non concesso alla Fiorentina: petto poi braccio

28 novembre 2023 23:40

Jovic, che disastro. Si fa male prima di entrare in campo: "Goffo infortunio, nel riscaldamento si ferma"

25 ottobre 2023 23:16

TMW, la Fiorentina vuole Murillo, Corinthians vuole 20 milioni. Concorrenza di Psg e Manchester City

23 agosto 2023 23:29

Vlahovic e la Juventus al capolinea, un flop per i bianconeri. L'ex Fiorentina ha scelto il Psg

13 luglio 2023 12:58

Dalla Francia: "Mourinho ha chiesto al Psg di prendere Amrabat in caso fosse lui il nuovo allenatore"

10 maggio 2023 16:25

Rottura tra l'Italia e Mancini. Potrebbe dire subito addio, caos nello spogliatoio. Torna Conte?

29 marzo 2023 10:27

TMW, il PSG farà un'offerta per Amrabat. Lo vogliono anche Klopp e Conte, parte per 30 milioni

27 dicembre 2022 11:13

Dal Marocco, il ricchissimo PSG fa un'offerta ridicola da 25 milioni alla Fiorentina per Amrabat

26 dicembre 2022 18:34

Fratello Amrabat: "Sarebbe adatto al Psg al fianco di Verratti, Al-Khelaifi agisca immediatamente"

12 dicembre 2022 11:55

Ikonè: "Io e Mbappè, cresciuti insieme dai 6 anni, ci dividevano perchè insieme eravamo devastanti"

08 dicembre 2022 08:41

Borja Valero: "Nel 2015 ci fu Fiorentina-Psg, dissi a Paulo Sousa: «Il loro più forte è Rabiot»

17 novembre 2022 11:17

La rivelazione su Report: "Verratti chiuso in una stanza da qatarioti e costretto a dire certe parole"

15 novembre 2022 22:56

Parades ammette: "Contro il Psg abbiamo giocato meglio rispetto alla partita contro la Fiorentina"

09 settembre 2022 19:37

Nazione rivela: "Il PSG aveva fatto un'offerta per Milenkovic, ritenuta fuori tempo dalle due parti"

12 agosto 2022 08:16

Tuttosport, Rafinha è un'opzione per il centrocampo della Fiorentina. Si può rilanciare a Firenze?

05 luglio 2022 12:40

Dalla Spagna: Rafinha pronto a risolvere il contratto con il PSG. Occasione Fiorentina?

04 luglio 2022 18:43

Presidente PSG: "Un mondiale senza Italia, è come un cappuccino senza cafè. Sono triste per loro"

22 giugno 2022 14:02

Corriere Fiorentino, la Fiorentina vuole in centrocampista Rafinha del PSG, potrebbe arrivare a zero

21 giugno 2022 12:41

TMW, Italiano non vuole rinnovare con la Fiorentina. Lo vuole la Juve se Allegri andasse al PSG

19 giugno 2022 13:50

Dalla Spagna, la Fiorentina è interessata a Rafinha ma vuole capire quali sono le richieste del Psg

16 giugno 2022 20:13

TMW, Ederson lascerà la Salernitana. Il gioiello piace alla Fiorentina, ma ci sono tante pretendenti

08 giugno 2022 12:12

La Liga spagnola non ci sta e denuncia la Juventus: "L'UEFA la punisca per le plusvalenze fittizie"

03 giugno 2022 18:39

Mbappé rinnova con il Psg a 100 milioni di euro l'anno e bonus alla firma di 300 milioni

21 maggio 2022 16:59

Ikonè racconta: "Io e Mbappè abbiamo iniziato insieme, lui è contento di quello che sto facendo io"

14 aprile 2022 15:36

Presidente PSG attacca la Juve: "La gente muore in Ucraina e c'è chi pensa alla Superlega"

31 marzo 2022 13:55

Verratti tira le orecchie a certi tifosi: "Non serve a nulla insultare, siamo persone come tutti voi"

26 marzo 2022 19:59

Donnarumma fa la papera a Madrid, nello spogliatoio a fine gara Neymar gli mette le mani addosso

10 marzo 2022 17:03

Audio sballato per Psg-Real, le immagini e l'audio dallo stadio arrivano dopo della telecronaca

15 febbraio 2022 21:31

Pedullà chiarisce: "Ho verificato voce Icardi alla Fiorentina, lui non avrebbe accettato, soldi c'erano"

26 gennaio 2022 17:20

Brovarone: "La Fiorentina potrebbe provare a prendere Icardi. Sarebbe l'operazione ideale"

25 gennaio 2022 18:18

Dalla Francia: la Fiorentina pensa a Dagba per giugno. Concorrenza di Arsenal e Borussia Dortmund

07 gennaio 2022 20:44

Morata al Barca è fatta, Icardi vicino alla Juventus. Sfuma l'affare Vlahovic per i bianconeri?

03 gennaio 2022 13:19

"La Fiorentina deve prendere Draxler, il Psg te lo dà in prestito, con lui fai il salto di qualità"

30 dicembre 2021 19:51

Alla scoperta di Ikonè, amico di infanzia di Mbappè, allenato dal papà di Kylian, ama il biliardo

24 dicembre 2021 11:56

Si ripete il sorteggio ma alla Juventus va sempre bene, preso il Villareal. Inter contro il Liverpool

13 dicembre 2021 15:21

Dalla Francia, la Fiorentina spenderà 21 milioni per Ikonè, 10 milioni vanno al Psg che ha il 50%

06 dicembre 2021 17:00

Dalla Francia, Mbappè verso l'addio? Leonardo studia le alternative: occhi su Dusan Vlahovic

16 ottobre 2021 14:10

Grassia: "Basta giocatori vecchi, servono top. Fiorentina, prendi Icardi. Il Psg lo regala con pochi soldi"

09 dicembre 2020 19:59

(VIDEO) Il quarto uomo: "Quel nero laggiù controlla chi è". PSG-Basaksehir abbandonano il campo

08 dicembre 2020 22:59

Ag. Thiago Silva irride la Fiorentina: "Non so nemmeno come si chiama il ds. Un solo contatto..."

31 agosto 2020 20:59

Su Parades non c'è solo la Fiorentina, lo vuole la Juventus di Pirlo

25 agosto 2020 13:28

Il CorSport si difende, i retroscena della trattativa Thiago Silva-Fiorentina

25 agosto 2020 12:23

Thiago Silva e la sua conferma della trattativa con la Fiorentina. Adesso bisogna superare il Chelsea

24 agosto 2020 14:32

Dalla Francia, Thiago Silva diventerà un nuovo giocatore del Chelsea

24 agosto 2020 13:36

Thiago Silva: "Non è vero che ho firmato con la Fiorentina. Devo ancora decidere"

24 agosto 2020 00:37

Javi Martinez alla Fiorentina è una bufala, mistero Thiago Silva. Chiesa...

22 agosto 2020 14:08

Gazzetta, Thiago Silva-PSG sarà l'ultimo ballo in Champions? Fiorentina su di lui ma il brasiliano spera...

22 agosto 2020 08:37

CorSport, Thiago Silva deciderà il suo futuro dopo la Champions. La situazione...

21 agosto 2020 11:31

Di Marzio, Thiago Silva alla Fiorentina? Il difensore prende tempo. Viola in pressing su un calciatore della Samp

20 agosto 2020 23:14

CorSport, Thiago Silva, la Fiorentina ha piazzato il colpo. Ecco l'offerta dei viola. I dettagli

20 agosto 2020 07:56

Calciomercato.com, Thiago Silva preso dalla Fiorentina a parametro zero. I dettagli

19 agosto 2020 23:27

CorSport, Paredes è il sogno della Fiorentina per il centrocampo. Ecco la formula che Pradè propone

19 agosto 2020 08:13

Di Marzio, Thiago Silva, interesse concreto della Fiorentina per il difensore del PSG ma lui...

19 agosto 2020 07:28

CorSport, Paredes, la Fiorentina vuole piazzare il colpo. Ecco la formula su cui si lavora

18 agosto 2020 08:14

Nazione, la Fiorentina prova ad ingaggiare Thiago Silva. Colpo alla Ribery?

23 giugno 2020 08:20

Nazione, la Fiorentina prepara l'offerta concreta per Paquetà ma occhio al PSG

22 giugno 2020 08:19

Il Lione ci ha provato con Thiago Silva, ma il brasiliano ha chiesto un mensile da 1 milioni e mezzo

21 giugno 2020 15:19

Corriere Fiorentino, il rinnovo di Milenkovic non arriva. PSG, Manchester United e Milan su di lui

20 giugno 2020 10:40

TMW, per Thiago Silva è lotta tra Everton e Fiorentina, la società viola offre 5 milioni di ingaggio all'anno

19 giugno 2020 17:30

Tuttosport, Fiorentina in pressing su Thiago Silva: il difensore se vuole Firenze deve ridursi l'ingaggio

19 giugno 2020 09:37

Gazzetta conferma, Thiago Silvia ha chiesto alla Fiorentina triennale da 10 milioni all'anno, ecco l'offerta viola

19 giugno 2020 08:53

Di Marzio lancia la bomba: "La Fiorentina vuole Thiago Silva, il calciatore ha dato la sua disponibilità. I dettagli"

18 giugno 2020 20:04

Dalla Francia, il PSG ha messo gli occhi su Milenkovic: contatti avviati con Ramadani

17 giugno 2020 12:33

TMW, Il Milan ha messo Paquetà sul mercato: Fiorentina in pole ma lui vuole una big

01 giugno 2020 20:27

Cellino: “La Fiorentina per Tonali farebbe carte false ma alla fine andrà all’Inter o alla Juve”

01 giugno 2020 09:47

Repubblica, il Psg vuole Castrovilli, ma la Fiorentina dice no e il calciatore vuole rimanere a Firenze

21 maggio 2020 00:43

Gazzetta, Caccia allo svincolato: la Fiorentina pensa al colpo Aouchiche, fantasista del PSG

17 maggio 2020 11:37

Ligue 1, PSG incoronato campione dopo lo stop del campionato

30 aprile 2020 13:22

Tutti pazzi per Tonali: sul centrocampista resta vivo anche l'interesse della Fiorentina

16 marzo 2020 12:55

Mbappé non ha il Coronavirus, tampone negativo per il francese

11 marzo 2020 01:15

Mbappè ha i sintomi del Coronavirus, tampone per il campione francese, a breve i risultati

10 marzo 2020 22:49

La Fiorentina monitora la situazione di Aouchiche del PSG, i francesi sperano nel suo rinnovo

22 febbraio 2020 00:57

Sfuma definitivamente Tonali per la Fiorentina? Sarà asta a partire da 60 milioni, su di lui Real, City, Barça e Juventus

13 febbraio 2020 16:26

I club con più potere finanziario al mondo, c'è anche la Fiorentina. La rosa vale oltre 251 milioni di euro

13 febbraio 2020 16:01

Sky Sport, il Psg vuole Castrovilli, Leonardo è rimasto stregato dal talento della Fiorentina

10 gennaio 2020 23:45

Fiorentina interessata ad Emre Can ma sul centrocampista della Juve ci sono diverse big

13 dicembre 2019 13:50

La Fiorentina su due giovani molto promettenti del PSG in scadenza di contratto

20 novembre 2019 11:43

La Fiorentina vuole la giovane stella del Psg Aouchiche. Incontro con il giocatore. Ecco la scelta

20 novembre 2019 10:22

Interesse reale del PSG per Chiesa. Ma il ragazzo vorrebbe restare in A e andare magari alla Juve

04 novembre 2019 13:50

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