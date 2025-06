Dopo la finale di Champions persa malamente per 5-0 contro il PSG, come riporta la Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi ha comunicato all’Inter la decisione di lasciare la squadra neroazzurra per approdare il Arabia, più precisamente all’ Alhilal. Il tecnico italiano lascia Milano dopo 4 stagioni che hanno portato in bacheca dell’Inter uno scudetto e alcune coppe come Coppa italia e Supercoppa compresa quella vinta contro la Fiorentina.