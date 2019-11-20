La Fiorentina vuole la giovane stella del Psg Aouchiche. Incontro con il giocatore. Ecco la scelta

Hanno incontrato la famiglia, gli hanno mostrato il progetto Fiorentina dove gioca un franco algerino come lui: Franck Ribery. A Adil Aouchiche, centrocampista agile e veloce, nato il 15 luglio 2002,...

Hanno incontrato la famiglia, gli hanno mostrato il progetto Fiorentina dove gioca un franco algerino come lui: Franck Ribery. A Adil Aouchiche, centrocampista agile e veloce, nato il 15 luglio 2002, cresciuto nell’Academy del Psg con il contratto in scadenza a giugno, qualche certezza si è incrinata. Ma questo avveniva più di un mese fa, forse troppo se in mezzo ci metti un Mondiale Under 17 giocato da protagonista.

Nel frattempo il giovane trequartista ha smosso l'Europa, e i dirigenti del Paris Saint Germain, al ritorno dal Mondiale, gli hanno proposto un contratto vero. Tocca a Adil e alla famiglia decidere: sulla bilancia c’è, da una parte, il carisma di Ribery, dall’altra, ilpeso dello sceicco. E la corte di altri club europei di rango più alto. Il nome di questo ragazzo è arrivato a Firenze attraverso intermediari. Daniele Pradè e Giancarlo Antognoni lo conoscevano già.

Aouchiche era emerso nel campionato europeo Under 17, dove aveva segnato nove gol in cinque partite, portando la Francia in semifinale. Ha debuttato in prima squadra a fine agosto, contro il Metz, partendo titolare per essere sostituito al 65’ da Leandro Paredes. L’interesse della Fiorentina conferma una delle nuove strategie: puntare sui 2002.

Massimo Basile, Corriere dello Sport