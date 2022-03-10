Donnarumma fa la papera a Madrid, nello spogliatoio a fine gara Neymar gli mette le mani addosso

Il grave errore di Donnarumma contro il Real Madrid è costato il turno al Psg, e nello spogliatoio i compagni non l'hanno presa benissimo

È finita nel peggiore dei modi la Champions League 2021/22 del Paris Saint-Germain. Un ribaltone, l'ennesimo della storia, subito che evidenzia i problemi di coesistenza di tanti, troppi campioni. Due di essi, Donnarumma e Neymar, sono stati protagonisti in negativo in campo: il portiere per una papera che ha generato la rimonta del Real Madrid, il brasiliano per una prova sottotono. Ma entrambi sono stati protagonisti di un alterco negli spogliatoi. Secondo quanto riporta Marca Neymar avrebbe rimproverato Donnarumma per l'errore commesso in occasione dell'1-1, il portiere ha replicato che il 2-1 del Real è nato da un pallone perso dal brasiliano. La discussione si è intensificata al punto tale che è le persone presenti nello spogliatoio sono dovute intervenire per evitare che i due potessero venire alle mani. Lo riporta TMW

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