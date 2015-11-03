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Notizie Donnarumma Fiorentina

Donnarumma: "Mai chiesto un euro alla Nazionale: ora è dura ma l'Italia tornerà grande"

08 aprile 2026 22:36

Ousmane Dembelé vince il Pallone d'oro, decisiva la straordinaria stagione con il PSG

22 settembre 2025 23:42

Errore di Verratti, papera di Donnarumma: questa Italia è un disastro. Austria ci batte 2-0

20 novembre 2022 22:44

Bonucci difende Donnarumma: "Chi fischia un giocatore della nazionale è una persona senza cervello"

22 settembre 2022 13:24

Donnarumma attacca in diretta la giornalista Rai: "Non è la prima volta? Quello contro il Real era fallo"

14 giugno 2022 23:02

Un tifoso del Milan insulta Donnarumma che non la prende bene e va da lui. I compagni lo rincuorano

13 giugno 2022 12:13

Parla la mamma di Mancini: "Io avrei chiamato Balotelli, Donnarumma sul gol poteva fare di più"

25 marzo 2022 20:27

Donnarumma fa la papera a Madrid, nello spogliatoio a fine gara Neymar gli mette le mani addosso

10 marzo 2022 17:03

Sconcerti ribadisce: ''Vlahovic riconoscente verso la Fiorentina, ha portato 80 milioni in cassa''

25 febbraio 2022 17:20

Fratello Donnarumma: "Piatek sempre il primo ad arrivare all'allenamento. A Firenze farà bene"

12 gennaio 2022 20:32

Palmeri: "Vlahovic come Donnarumma? No, non andrà via a parametro zero"

19 ottobre 2021 17:45

Cecchi: "Non ce la faccio ad esultare ad un gol di Chiesa. Per me la Nazionale è altro"

12 luglio 2021 13:44

Jorginho: "L'Italia non perderà mai umiltà e fame. Ricorda il mio Chelsea, stessa voglia di vincere"

13 giugno 2021 15:54

Troppi soldi per il rinnovo, il Milan dice addio a Donnarumma: "Grazie, ma le strade si dividono"

26 maggio 2021 19:45

Mancato rinnovo per andare alla Juventus? Ultras Milan chiedono a Donnarumma di non giocare

02 maggio 2021 00:17

Donnarumma a Callejon durante la gara con la viola: "Sei sempre in terra"

01 dicembre 2020 20:03

Tatarusanu torna in Serie A. L'ex viola farà il secondo di Donnarumma al Milan

09 settembre 2020 14:45

Brescia, Donnarumma: "Contro la Fiorentina potevamo uscire con tre punti"

26 giugno 2020 19:14

Fiorentina-Brescia termina 1-1. I viola sprecano diverse occasioni da gol e deludono i loro tifosi

22 giugno 2020 21:33

Donnarumma: “Abbiamo 12 finali, rigore con silenzio? È più difficile”

22 giugno 2020 20:24

Al 14' Caceres atterra in area Dessena, calcio di rigore per il Brescia. Donnarumma fa 1-0 dal dischetto

22 giugno 2020 19:54

Nazione, Dragowski-Donnarumma, la sfida è doppia. Gli occhi del Milan sono su Drago ma il suo futuro è viola

02 giugno 2020 11:08

Donnarumma: "Grande Italia. Io migliore in campo? No, ma sono felice delle parate. Vincere..."

15 novembre 2019 23:46

Donnarumma: "Con la Fiorentina mi aspetto una grande gara. Dobbiamo fare noi la partita"

27 settembre 2019 20:41

Una papera di Donnurumma spalanca all'Inter il trionfo nel derby, decide Icardi. A San Siro è 1-0

21 ottobre 2018 22:34

Crisi Donnarumma: altro errore decisivo, i tifosi rifiutano la sua maglia

14 maggio 2018 09:01

Papere in finale, in EL e campionato vs 525' di imbattibilità: Donnarumma vale 10 volte Sportiello?

10 maggio 2018 11:29

La Juventus stravince e “rende un favore”. Autorete Kalinic. L’Europa League...

09 maggio 2018 22:35

Caos portieri alla Juve, Buffon: "Aspettiamo Donnarumma". Ma Allegri: "L'erede è Szczesny e nessun altro"

02 gennaio 2018 17:37

Donnarumma: "Bella reazione, non era facile. L'uscita su Simeone la più difficile di oggi..."

30 dicembre 2017 14:34

Gattuso annuncia: "Domani gioca Gigio Donnarumma". Ecco i convocati del Milan, non c'è Kalinic

29 dicembre 2017 15:11

Anche Gigio Donnarumma out per sabato: contro la Fiorentina può giocare il fratello Antonio

28 dicembre 2017 12:35

Donnarumma salta l'Inter stasera per infortunio, a rischio anche la partita contro la Fiorentina?

27 dicembre 2017 17:05

Raiola attacca Mirabelli: "Basta strumentalizzare Donnarumma, non è lui il problema del Milan"

15 dicembre 2017 13:36

Parla Donnarumma: "Mai detto nè scritto di aver subito violenza morale quando ho firmato il contratto"

14 dicembre 2017 20:31

Sundas ci riprova, dopo la Fiorentina ora punta ad ottenere la procura di Donnarumma

14 dicembre 2017 18:31

La Curva Sud del Milan dice basta, striscioni contro Donnarumma, tutte le foto della contestazione

13 dicembre 2017 22:28

Donnarumma chiede l'annullamento del contratto? Il Milan risponde: "Non è tempo di mercato"

13 dicembre 2017 12:40

Clamoroso al Milan, Raiola vuole l'annullamento del contratto di Donnarumma. Altro guaio per la società rossonera

12 dicembre 2017 12:41

Quotidiano Sportivo, Donnarumma rinnova il contratto con il Milan e licenzia Mino Raiola

25 giugno 2017 10:53

Corvino: "Donnarumma-Montolivo casi speculari, il mercato è in mano a calciatori e procuratori"

20 giugno 2017 10:25

Caso Donnarumma, il padre non ci sta e vuole parlare con Raiola. Si riapre il discorso rinnovo

20 giugno 2017 01:01

La Curva Sud del Milan con un comunicato umilia Donnarumma e Mino Raiola: "State cercando di salvare l'indifendibile"

19 giugno 2017 18:25

Raiola: "Mi prendo tutte le responsabilità su Donnarumma. Tutta colpa del Milan il mancato rinnovo"

19 giugno 2017 00:26

Incredibile a Cracovia, pioggia di dollari finti su Donnarumma. Partita sospesa e portiere furioso

18 giugno 2017 22:21

Raiola vuole parlare con i giornalisti, ma solo quelli invitati da lui. Divieto per il resto

18 giugno 2017 18:25

"Affari Italiani" svela il vero motivo del rifiuto di Donnarumma al Milan. Un motivo puramente economico

17 giugno 2017 18:00

Amoruso: "Donnarumma è un buffone e Berna farà lo stesso. Questi non sono giocatori, sono bambini"

16 giugno 2017 12:25

Tifosi del Milan contro Raiola, ecco il comunicato: "Incredibile e vergognoso il ricatto su Donnarumma che sta avvenendo"

05 giugno 2017 22:12

Prima la papera di Donnarumma, poi il gol in netto fuorigioco del Milan. A Bergamo finisce 1 a 1

13 maggio 2017 22:33

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