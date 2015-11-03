Notizie Donnarumma Fiorentina

Donnarumma: "Mai chiesto un euro alla Nazionale: ora è dura ma l'Italia tornerà grande"
08 aprile 2026 22:36
Ousmane Dembelé vince il Pallone d'oro, decisiva la straordinaria stagione con il PSG
22 settembre 2025 23:42
Errore di Verratti, papera di Donnarumma: questa Italia è un disastro. Austria ci batte 2-0
20 novembre 2022 22:44
Bonucci difende Donnarumma: "Chi fischia un giocatore della nazionale è una persona senza cervello"
22 settembre 2022 13:24
Donnarumma attacca in diretta la giornalista Rai: "Non è la prima volta? Quello contro il Real era fallo"
14 giugno 2022 23:02
Un tifoso del Milan insulta Donnarumma che non la prende bene e va da lui. I compagni lo rincuorano
13 giugno 2022 12:13
Parla la mamma di Mancini: "Io avrei chiamato Balotelli, Donnarumma sul gol poteva fare di più"
25 marzo 2022 20:27
Donnarumma fa la papera a Madrid, nello spogliatoio a fine gara Neymar gli mette le mani addosso
10 marzo 2022 17:03
Sconcerti ribadisce: ''Vlahovic riconoscente verso la Fiorentina, ha portato 80 milioni in cassa''
25 febbraio 2022 17:20
Fratello Donnarumma: "Piatek sempre il primo ad arrivare all'allenamento. A Firenze farà bene"
12 gennaio 2022 20:32
Palmeri: "Vlahovic come Donnarumma? No, non andrà via a parametro zero"
19 ottobre 2021 17:45
Cecchi: "Non ce la faccio ad esultare ad un gol di Chiesa. Per me la Nazionale è altro"
12 luglio 2021 13:44
Jorginho: "L'Italia non perderà mai umiltà e fame. Ricorda il mio Chelsea, stessa voglia di vincere"
13 giugno 2021 15:54
Troppi soldi per il rinnovo, il Milan dice addio a Donnarumma: "Grazie, ma le strade si dividono"
26 maggio 2021 19:45
Mancato rinnovo per andare alla Juventus? Ultras Milan chiedono a Donnarumma di non giocare
02 maggio 2021 00:17
Donnarumma a Callejon durante la gara con la viola: "Sei sempre in terra"
01 dicembre 2020 20:03
Tatarusanu torna in Serie A. L'ex viola farà il secondo di Donnarumma al Milan
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Brescia, Donnarumma: "Contro la Fiorentina potevamo uscire con tre punti"
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Fiorentina-Brescia termina 1-1. I viola sprecano diverse occasioni da gol e deludono i loro tifosi
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Donnarumma: “Abbiamo 12 finali, rigore con silenzio? È più difficile”
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Al 14' Caceres atterra in area Dessena, calcio di rigore per il Brescia. Donnarumma fa 1-0 dal dischetto
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Nazione, Dragowski-Donnarumma, la sfida è doppia. Gli occhi del Milan sono su Drago ma il suo futuro è viola
02 giugno 2020 11:08
Donnarumma: "Grande Italia. Io migliore in campo? No, ma sono felice delle parate. Vincere..."
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Donnarumma: "Con la Fiorentina mi aspetto una grande gara. Dobbiamo fare noi la partita"
27 settembre 2019 20:41
Una papera di Donnurumma spalanca all'Inter il trionfo nel derby, decide Icardi. A San Siro è 1-0
21 ottobre 2018 22:34
Crisi Donnarumma: altro errore decisivo, i tifosi rifiutano la sua maglia
14 maggio 2018 09:01
Papere in finale, in EL e campionato vs 525' di imbattibilità: Donnarumma vale 10 volte Sportiello?
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La Juventus stravince e “rende un favore”. Autorete Kalinic. L’Europa League...
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Caos portieri alla Juve, Buffon: "Aspettiamo Donnarumma". Ma Allegri: "L'erede è Szczesny e nessun altro"
02 gennaio 2018 17:37
Donnarumma: "Bella reazione, non era facile. L'uscita su Simeone la più difficile di oggi..."
30 dicembre 2017 14:34
Gattuso annuncia: "Domani gioca Gigio Donnarumma". Ecco i convocati del Milan, non c'è Kalinic
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Anche Gigio Donnarumma out per sabato: contro la Fiorentina può giocare il fratello Antonio
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Donnarumma salta l'Inter stasera per infortunio, a rischio anche la partita contro la Fiorentina?
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Raiola attacca Mirabelli: "Basta strumentalizzare Donnarumma, non è lui il problema del Milan"
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Parla Donnarumma: "Mai detto nè scritto di aver subito violenza morale quando ho firmato il contratto"
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Sundas ci riprova, dopo la Fiorentina ora punta ad ottenere la procura di Donnarumma
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La Curva Sud del Milan dice basta, striscioni contro Donnarumma, tutte le foto della contestazione
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Donnarumma chiede l'annullamento del contratto? Il Milan risponde: "Non è tempo di mercato"
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Clamoroso al Milan, Raiola vuole l'annullamento del contratto di Donnarumma. Altro guaio per la società rossonera
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Quotidiano Sportivo, Donnarumma rinnova il contratto con il Milan e licenzia Mino Raiola
25 giugno 2017 10:53
Corvino: "Donnarumma-Montolivo casi speculari, il mercato è in mano a calciatori e procuratori"
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Caso Donnarumma, il padre non ci sta e vuole parlare con Raiola. Si riapre il discorso rinnovo
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La Curva Sud del Milan con un comunicato umilia Donnarumma e Mino Raiola: "State cercando di salvare l'indifendibile"
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Raiola: "Mi prendo tutte le responsabilità su Donnarumma. Tutta colpa del Milan il mancato rinnovo"
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Incredibile a Cracovia, pioggia di dollari finti su Donnarumma. Partita sospesa e portiere furioso
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Raiola vuole parlare con i giornalisti, ma solo quelli invitati da lui. Divieto per il resto
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"Affari Italiani" svela il vero motivo del rifiuto di Donnarumma al Milan. Un motivo puramente economico
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Amoruso: "Donnarumma è un buffone e Berna farà lo stesso. Questi non sono giocatori, sono bambini"
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Tifosi del Milan contro Raiola, ecco il comunicato: "Incredibile e vergognoso il ricatto su Donnarumma che sta avvenendo"
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Prima la papera di Donnarumma, poi il gol in netto fuorigioco del Milan. A Bergamo finisce 1 a 1
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