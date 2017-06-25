Quotidiano Sportivo, Donnarumma rinnova il contratto con il Milan e licenzia Mino Raiola

È clamoroso quello che racconta il Quotidiano Sportivo, Donnarumma sembra aver cambiato idea, adesso sarà il padre a fargli da procuratore

Secondo quanto riportato dal QS, Donnarumma rinnoverà con il Milan nelle prossime settimane, ma il giovane portiere è pronto a scaricare Mino Raiola. Gigio al Milan avrà un tutor speciale, che lo guiderà passo dopo passo, ovvero il nuovo team manager della società Christian Abbiati. Se Raiola non sarà più l’agente di Gigio, questo compito spetterà al padre Alfonso oppure un agente Fifa molto vicino ai rossoneri.