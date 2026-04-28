Nazione: “Gosens resterà alla Fiorentina come uomo spogliatoio. Non potrà più essere un titolare”

Il tedesco farà il “secondo” a Balbo o ad un altro giocatore?

Chiusura per Robin Gosens. Qui la scena è leggermente diversa. Il giocatore a Firenze rimarrà. Semmai dovrà essere pronto a recitare un ruolo diverso da quello attuale (complice l'anagrafe e i tanti infortuni subiti). La Fiorentina lo vorrebbe come uomo spogliatoio, punto di riferimento del gruppo, ma non potrà permettersi il lusso di considerarlo un titolare. Gosens potrebbe e potrà giocarsi spazi, ma dovrà farlo come 'secondo' di qualcuno che arriverà dal mercato o che (come Balbo) sarà promosso. Lo riporta La Nazione.