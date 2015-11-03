Labaro Viola

Notizie Raiola Fiorentina

Lucci si difende: "Le pesantissime illazioni di Raiola sono prive di riscontri e gravi diffamazioni"

12 maggio 2026 23:51

Raiola: "A Riad per la Supercoppa con la Fiorentina Bonaventura ha conosciuto il ds dell'Al-Shabab"

24 settembre 2024 11:34

Raiola attacca: "Ci aspettavamo tutt'altro dalla Fiorentina, Bonaventura voleva rimanere a Firenze"

02 luglio 2024 12:39

Raiola su Bonaventura: "Parleremo con la Fiorentina e vedremo. Ha tanti club e allenatori che lo vogliono"

31 maggio 2024 18:25

Raiola: "Bonaventura non convocato in Nazionale? Inspiegabile. Per me decisione non solo frutto di Spalletti"

25 maggio 2024 08:55

Monti commenta: "Uscita infelice del procuratore di Bonaventura, non ha fatto una bella figura"

10 febbraio 2024 18:50

Raiola: "Preferisco stare in silenzio su Bonaventura e la Juventus, alla Fiorentina sono permalosi"

07 febbraio 2024 21:08

Il retroscena: "Bonaventura era del Benevento, poi il viaggio di Raiola a Firenze cambiò il destino"

12 ottobre 2023 11:22

Rafaela Pimenta e il cugino Vincenzo si dividono l'impero Raiola. Venuti e Bonaventura con il cugino

07 marzo 2023 22:21

De Laurentiis: "Raiola prendeva 50 milioni di commissione alle spalle dei club. Voglio contratti di 8 anni"

06 marzo 2023 15:21

Bonaventura a Firenze, l'idea geniale di Raiola che ha fatto le fortune della Fiorentina

13 maggio 2022 11:17

Rafaela Pimenta, la donna brasiliana che prende in mano tutto l'impero miliardario di Mino Raiola

03 maggio 2022 19:48

Bonaventura ricorda Raiola: "Il suo modo di fare e di pensare mi ha aperto la mente. Mi mancherà"

01 maggio 2022 15:00

Lutto nel mondo del calcio, morto a 54 anni il famoso procuratore Mino Raiola. L'annuncio della famiglia

30 aprile 2022 16:18

Raiola è vivo e scrive: "Sono incazzato perchè mi uccidono per la seconda volta in quattro mesi"

28 aprile 2022 15:01

Smentita la morte di Raiola, si trova in gravissime condizioni al San Raffaele. Zangrillo: "Indignato"

28 aprile 2022 14:40

Si aggravano le condizioni di Raiola, ricoverato in terapia intensiva per malattia polmonare

20 gennaio 2022 21:54

Balotelli, è flop anche in serie B. Il Monza ha deciso di non rinnovare il contratto al giocatore di Raiola

15 giugno 2021 15:53

Raiola è sicuro: "Bernardeschi alla Fiorentina era un giocatore fantastico, tornerà quello li"

08 dicembre 2020 14:46

Retroscena La Nazione, Commisso voleva Balotelli, Raiola lo stava portando alla Fiorentina, poi saltò tutto

18 novembre 2020 15:50

Bonaventura alla Fiorentina, contratto biennale. Si chiude domani, le ultime

04 settembre 2020 20:15

Bucchioni: "Bonaventura alla Fiorentina, contratto biennale a due milioni e mezzo a stagione"

04 settembre 2020 00:13

Balotelli e il Brescia, i motivi della rottura. Durante la quarantena l'episodio decisivo

09 giugno 2020 20:43

Raiola e la sua... galassia! Quante tentazioni per la Fiorentina: da Bonaventura ad Ibrahimovic tutti i nomi

04 maggio 2020 10:32

Chiesa non passerà a Mino Raiola, continuerà ad essere gestito da suo padre

05 dicembre 2019 13:17

Raiola è a Casa Milan per Ibrahimovic. Il campione svedese piace anche al Bologna e al Napoli

20 novembre 2019 22:33

In estate, grazie al suo procuratore, sarebbe potuto essere viola. Adesso Suso passa a Raiola...

13 novembre 2019 01:32

Raiola sta aiutando la Fiorentina, obiettivo portare Balotelli a Firenze. Le ultime

14 luglio 2019 12:51

Dall'America, contatti tra Raiola e Commisso, il sogno è quello di portare Ibrahimovic alla Fiorentina

13 giugno 2019 22:44

È rottura tra Balotelli e il Nizza. A gennaio potrebbe scegliere di prenderlo la Fiorentina

04 dicembre 2018 03:56

La macchina di Balotelli a Firenze fa interrogare e sognare i tifosi viola. La foto

20 novembre 2018 23:36

Balotelli in viola? L'attaccante ironicamente: “Raiola chiede troppi soldi per me”

04 giugno 2018 09:35

Balotelli suggestione viola? La Roma lo sta trattando in segreto ma anche Borussia e Marsiglia lo vogliono

09 maggio 2018 17:52

TMW: in corso l'incontro tra il Sassuolo e Mino Raiola, l'obiettivo è Babacar

30 gennaio 2018 17:25

Raiola attacca Mirabelli: "Basta strumentalizzare Donnarumma, non è lui il problema del Milan"

15 dicembre 2017 13:36

Donnarumma chiede l'annullamento del contratto? Il Milan risponde: "Non è tempo di mercato"

13 dicembre 2017 12:40

Clamoroso al Milan, Raiola vuole l'annullamento del contratto di Donnarumma. Altro guaio per la società rossonera

12 dicembre 2017 12:41

In estate Babacar ha rifiutato cessione e rinnovo. C'è lo zampino di Raiola dietro tutto questo?

24 ottobre 2017 10:59

Valcareggi: ''Baba? Sorride sempre, dovrebbe arrabbiarsi di più. Raiola lo sproni''

28 settembre 2017 16:48

Raiola contro De Laurentiis: "Per fargli capire le cose servono i disegni. Chi ha detto che Insigne vuole rimanere?"

04 settembre 2017 15:06

Quotidiano Sportivo, Donnarumma rinnova il contratto con il Milan e licenzia Mino Raiola

25 giugno 2017 10:53

La Fifa indaga la Juventus per il trasferimento di Pogba. Rischia il blocco del mercato

20 giugno 2017 23:35

Caso Donnarumma, il padre non ci sta e vuole parlare con Raiola. Si riapre il discorso rinnovo

20 giugno 2017 01:01

La Curva Sud del Milan con un comunicato umilia Donnarumma e Mino Raiola: "State cercando di salvare l'indifendibile"

19 giugno 2017 18:25

Raiola: "Mi prendo tutte le responsabilità su Donnarumma. Tutta colpa del Milan il mancato rinnovo"

19 giugno 2017 00:26

Raiola vuole parlare con i giornalisti, ma solo quelli invitati da lui. Divieto per il resto

18 giugno 2017 18:25

"Affari Italiani" svela il vero motivo del rifiuto di Donnarumma al Milan. Un motivo puramente economico

17 giugno 2017 18:00

Tifosi del Milan contro Raiola, ecco il comunicato: "Incredibile e vergognoso il ricatto su Donnarumma che sta avvenendo"

05 giugno 2017 22:12

Archivio

Esplora l'archivio di Raiola

Sett. 20
Sett. 39 Sett. 27 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 6
Sett. 41 Sett. 10
Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 3
Sett. 24
Sett. 50 Sett. 47 Sett. 36 Sett. 24 Sett. 19
Sett. 49 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 28 Sett. 24
Sett. 49 Sett. 47 Sett. 23 Sett. 19 Sett. 5
Sett. 50 Sett. 43 Sett. 39 Sett. 36 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23