Notizie Raiola Fiorentina

Lucci si difende: "Le pesantissime illazioni di Raiola sono prive di riscontri e gravi diffamazioni"
12 maggio 2026 23:51
Raiola: "A Riad per la Supercoppa con la Fiorentina Bonaventura ha conosciuto il ds dell'Al-Shabab"
24 settembre 2024 11:34
Raiola attacca: "Ci aspettavamo tutt'altro dalla Fiorentina, Bonaventura voleva rimanere a Firenze"
02 luglio 2024 12:39
Raiola su Bonaventura: "Parleremo con la Fiorentina e vedremo. Ha tanti club e allenatori che lo vogliono"
31 maggio 2024 18:25
Raiola: "Bonaventura non convocato in Nazionale? Inspiegabile. Per me decisione non solo frutto di Spalletti"
25 maggio 2024 08:55
Monti commenta: "Uscita infelice del procuratore di Bonaventura, non ha fatto una bella figura"
10 febbraio 2024 18:50
Raiola: "Preferisco stare in silenzio su Bonaventura e la Juventus, alla Fiorentina sono permalosi"
07 febbraio 2024 21:08
Il retroscena: "Bonaventura era del Benevento, poi il viaggio di Raiola a Firenze cambiò il destino"
12 ottobre 2023 11:22
Rafaela Pimenta e il cugino Vincenzo si dividono l'impero Raiola. Venuti e Bonaventura con il cugino
07 marzo 2023 22:21
De Laurentiis: "Raiola prendeva 50 milioni di commissione alle spalle dei club. Voglio contratti di 8 anni"
06 marzo 2023 15:21
Bonaventura a Firenze, l'idea geniale di Raiola che ha fatto le fortune della Fiorentina
13 maggio 2022 11:17
Rafaela Pimenta, la donna brasiliana che prende in mano tutto l'impero miliardario di Mino Raiola
03 maggio 2022 19:48
Bonaventura ricorda Raiola: "Il suo modo di fare e di pensare mi ha aperto la mente. Mi mancherà"
01 maggio 2022 15:00
Lutto nel mondo del calcio, morto a 54 anni il famoso procuratore Mino Raiola. L'annuncio della famiglia
30 aprile 2022 16:18
Raiola è vivo e scrive: "Sono incazzato perchè mi uccidono per la seconda volta in quattro mesi"
28 aprile 2022 15:01
Smentita la morte di Raiola, si trova in gravissime condizioni al San Raffaele. Zangrillo: "Indignato"
28 aprile 2022 14:40
Si aggravano le condizioni di Raiola, ricoverato in terapia intensiva per malattia polmonare
20 gennaio 2022 21:54
Balotelli, è flop anche in serie B. Il Monza ha deciso di non rinnovare il contratto al giocatore di Raiola
15 giugno 2021 15:53
Raiola è sicuro: "Bernardeschi alla Fiorentina era un giocatore fantastico, tornerà quello li"
08 dicembre 2020 14:46
Retroscena La Nazione, Commisso voleva Balotelli, Raiola lo stava portando alla Fiorentina, poi saltò tutto
18 novembre 2020 15:50
Bonaventura alla Fiorentina, contratto biennale. Si chiude domani, le ultime
04 settembre 2020 20:15
Bucchioni: "Bonaventura alla Fiorentina, contratto biennale a due milioni e mezzo a stagione"
04 settembre 2020 00:13
Balotelli e il Brescia, i motivi della rottura. Durante la quarantena l'episodio decisivo
09 giugno 2020 20:43
Raiola e la sua... galassia! Quante tentazioni per la Fiorentina: da Bonaventura ad Ibrahimovic tutti i nomi
04 maggio 2020 10:32
Chiesa non passerà a Mino Raiola, continuerà ad essere gestito da suo padre
05 dicembre 2019 13:17
Raiola è a Casa Milan per Ibrahimovic. Il campione svedese piace anche al Bologna e al Napoli
20 novembre 2019 22:33
In estate, grazie al suo procuratore, sarebbe potuto essere viola. Adesso Suso passa a Raiola...
13 novembre 2019 01:32
Raiola sta aiutando la Fiorentina, obiettivo portare Balotelli a Firenze. Le ultime
14 luglio 2019 12:51
Dall'America, contatti tra Raiola e Commisso, il sogno è quello di portare Ibrahimovic alla Fiorentina
13 giugno 2019 22:44
È rottura tra Balotelli e il Nizza. A gennaio potrebbe scegliere di prenderlo la Fiorentina
04 dicembre 2018 03:56
La macchina di Balotelli a Firenze fa interrogare e sognare i tifosi viola. La foto
20 novembre 2018 23:36
Balotelli in viola? L'attaccante ironicamente: “Raiola chiede troppi soldi per me”
04 giugno 2018 09:35
Balotelli suggestione viola? La Roma lo sta trattando in segreto ma anche Borussia e Marsiglia lo vogliono
09 maggio 2018 17:52
TMW: in corso l'incontro tra il Sassuolo e Mino Raiola, l'obiettivo è Babacar
30 gennaio 2018 17:25
Raiola attacca Mirabelli: "Basta strumentalizzare Donnarumma, non è lui il problema del Milan"
15 dicembre 2017 13:36
Donnarumma chiede l'annullamento del contratto? Il Milan risponde: "Non è tempo di mercato"
13 dicembre 2017 12:40
Clamoroso al Milan, Raiola vuole l'annullamento del contratto di Donnarumma. Altro guaio per la società rossonera
12 dicembre 2017 12:41
In estate Babacar ha rifiutato cessione e rinnovo. C'è lo zampino di Raiola dietro tutto questo?
24 ottobre 2017 10:59
Valcareggi: ''Baba? Sorride sempre, dovrebbe arrabbiarsi di più. Raiola lo sproni''
28 settembre 2017 16:48
Raiola contro De Laurentiis: "Per fargli capire le cose servono i disegni. Chi ha detto che Insigne vuole rimanere?"
04 settembre 2017 15:06
Quotidiano Sportivo, Donnarumma rinnova il contratto con il Milan e licenzia Mino Raiola
25 giugno 2017 10:53
La Fifa indaga la Juventus per il trasferimento di Pogba. Rischia il blocco del mercato
20 giugno 2017 23:35
Caso Donnarumma, il padre non ci sta e vuole parlare con Raiola. Si riapre il discorso rinnovo
20 giugno 2017 01:01
La Curva Sud del Milan con un comunicato umilia Donnarumma e Mino Raiola: "State cercando di salvare l'indifendibile"
19 giugno 2017 18:25
Raiola: "Mi prendo tutte le responsabilità su Donnarumma. Tutta colpa del Milan il mancato rinnovo"
19 giugno 2017 00:26
Raiola vuole parlare con i giornalisti, ma solo quelli invitati da lui. Divieto per il resto
18 giugno 2017 18:25
"Affari Italiani" svela il vero motivo del rifiuto di Donnarumma al Milan. Un motivo puramente economico
17 giugno 2017 18:00
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