Retroscena La Nazione, Commisso voleva Balotelli, Raiola lo stava portando alla Fiorentina, poi saltò tutto

Come riportato questa mattina del quotidiano La Nazione, appena arrivato in Italia, il patron della Fiorentina Rocco Commisso voleva che Mario Balotelli vestisse la maglia viola, per questa operazione si mosse subito il suo agente Mino Raiola pronto e deciso a portare il proprio assistito a Firenze, operazione che poi saltò e da lì la scelta di andare al Brescia. La Nazione non chiude nemmeno all’opzione di vedere Balotelli a gennaio con la maglia viola, ipotesi difficile ma non impossibile.

