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Notizie La Nazione Fiorentina

La Nazione: "Corsa a due tra Torino e Fiorentina per Anjorin dall'Empoli. Prima offerta viola rifiutata"

28 giugno 2025 09:41

La Nazione scrive: "Tanti rientri dai prestiti per la Fiorentina, bisognerà capire cosa farsene"

10 giugno 2025 15:50

Ferrara: "La difesa della Fiorentina è un incubo. Se il migliore è Terracciano c'è da riflettere"

18 agosto 2024 09:35

La Nazione scrive: "Nzola via per non meno di 10 milioni, Lecce e Cagliari le opzioni più valide"

02 agosto 2024 11:45

Nazione rivela: "La Fiorentina non si ferma a Pongracic, potrebbe esserci un altro colpo in difesa"

17 luglio 2024 10:14

Bonaventura acquista una pagina su La Nazione per salutare un'ultima volta Firenze e i fiorentini

07 luglio 2024 11:37

La Nazione: "Sassuolo e poi Brugge. Italiano congela i suoi big: Cinque giorni a tutto gas"

28 aprile 2024 08:56

Ferrara ironizza: "Il passaggio dai sogni Champions al rischio mediocrità è stato più veloce di Bolt"

17 febbraio 2024 11:39

Fiorentina-Bologna non è mai valsa cosi tanto. La squadra di Thiago Motta non perde dal 21 agosto

11 novembre 2023 09:57

Viola Park casa della Fiorentina, tanti tifosi al bar, allo store e sugli spalti per vedere la Primavera

01 ottobre 2023 06:51

Sono 54 i giocatori accostati alla Fiorentina, Barone scherza: "E nessuno di questi verrà a Firenze"

30 giugno 2023 09:46

L'obiettivo della Fiorentina è far festeggiare Firenze come ha festeggiato Napoli in questi giorni

11 maggio 2023 10:10

Il comune di Firenze sta pensando di mettere un maxi schermo per la finale Fiorentina-Inter

02 maggio 2023 16:22

"Biraghi è il grande antipatico, ci si chiede perchè Italiano gli abbia assegnato la fascia da capitano"

01 marzo 2023 14:26

Nazione, la Fiorentina ha una nota positiva e si chiama Cabral. Sarà lui la certezza viola?

20 febbraio 2023 10:48

Vicario puntualizza: "La partita contro la Fiorentina è sentita dall'Empoli ma non da me, è come le altre"

17 febbraio 2023 21:08

Esclusi Jovic e Cabral, un segno del flop in attacco. E quando sono entrati non c'è stato altro che il buio

13 febbraio 2023 12:19

La Nazione scrive: "La Fiorentina è in controllo della partita, ma poi non segna e subisce gol"

13 febbraio 2023 11:45

La Nazione scrive: "Fiorentina per Brekalo deve pagare 3 milioni, a giugno si svincola dal Wolfsburg"

19 gennaio 2023 12:03

Ferrara: "La Fiorentina dello scorso anno è stata indebolita, il centravanti ne è la prova. Ora acquisti"

16 gennaio 2023 12:57

La Nazione: "Entourage di Nico Gonzalez nega offerte e trattative. Per la Fiorentina è incedibile"

14 gennaio 2023 12:22

La Nazione scrive: "Nico Gonzalez e l'esultanza per dire che resta qui. È già il vice capocannoniere"

11 gennaio 2023 10:27

Chiamasi "Sindrome Pedro", giocatori che fanno male alla Fiorentina ma esplodono fuori Firenze

21 dicembre 2022 15:14

La Nazione scrive: "La Fiorentina potrebbe preferire Martinelli a Gollini come secondo portiere"

10 novembre 2022 15:21

La Nazione scrive: "La Fiorentina vince con il 4-2-3-1. Dodò sulla linea dei mediani e Barak alle di Jovic"

28 ottobre 2022 10:28

La Fiorentina ha incassato dalla Conference League già 4,65 milioni. In arrivo altri 2 milioni

28 ottobre 2022 09:42

Benedetto Ferrara: "Jovic invece di esultare da fenomeno dovrebbe inginocchiarsi da Kouamè"

28 ottobre 2022 09:31

Amadeus: "Vorrei che la Fiorentina spenda i soldi di Vlahovic per comprare giocatori importanti"

21 ottobre 2022 10:05

Carlo Conti: "Se la Fiorentina batte l'Inter aspetterò Amadeus a Tale e Quale Show. Segnerà Cabral"

21 ottobre 2022 09:45

La Nazione conferma, Porracchio lascia la Fiorentina, grazie a lui Terracciano ha conquistato la titolarità

21 ottobre 2022 09:32

Corsi conferma: "Con la Fiorentina ci siamo rimasti male, sono umanamente dispiaciuto"

05 settembre 2022 13:11

Castrovilli vuol bruciare le tappe per la sua Fiorentina: anche il fisioterapista in luna di miele

12 giugno 2022 17:03

«Da qui non mi muovo» E il giovane Runstrom mandò in tilt il mercato della Fiorentina in serie B

07 giugno 2022 12:30

La Fiorentina aspetta di sapere la decisione di Cavani sul suo futuro. Un'idea quasi proibitiva

28 maggio 2022 19:14

Retroscena Nazione, due mesi fa c'è stato un contatto diretto tra Joao Pedro e la Fiorentina

28 maggio 2022 16:23

Parla la fidanzata di Venuti: "Andremo per vie legali, eviterò di tornare allo stadio, offese non aiutano"

03 maggio 2022 11:09

La Nazione avvisa: "Attenta Fiorentina, anche Milan e Inter vogliono prendere Agustin Alvarez"

23 aprile 2022 11:55

"Pare che Terzic sia la riserva di Roberto Carlos, Biraghi è il figlio prediletto dello Iachinismo"

23 aprile 2022 11:13

Ladri in casa di Ikonè, rubati vestiti e gioielli. Furto intorno alle decine di migliaia di euro

04 aprile 2022 21:43

Veronica Maffei: "Saponara e Biraghi mi hanno rivelato i dettagli più interessanti della loro vita"

28 marzo 2022 14:15

Rossella Petrillo si racconta: "Con i giocatori c'è un normale rapporto di lavoro, Torreira il più rock"

28 marzo 2022 13:44

Antognoni critico: "Il giglio del nuovo stemma è piccolo, sono più legato a stemmi tradizionali"

26 marzo 2022 12:20

Orzan cambia idea: "Il nuovo logo della Fiorentina non mi piace, questo è falsato. Meglio morbido"

26 marzo 2022 12:10

La Nazione rivela: "Cabral ha avuto un problema fisico che ha rallentato l'inserimento a Firenze"

23 marzo 2022 12:24

La Fiorentina sta scrivendo la storia con i portieri, Terracciano corre di media quasi 7 km a partita

22 marzo 2022 14:57

La storia di Pizziolo, il calciatore che non andò nella nazionale italiana per giocare nella Fiorentina

22 marzo 2022 12:45

"La Nervi si lamenta del nuovo Franchi? Per risolvere si pensa a sistema per bagnare tifosi in Curva"

19 marzo 2022 12:46

La Nazione lancia l'allarme, Odriozola potrebbe non giocare contro l'Inter, scelta ancora da fare

19 marzo 2022 11:42

Atalanta può vendere Carnesecchi o Gollini alla Fiorentina. Dragowski lascerà Firenze a fine stagione

14 marzo 2022 09:28

La Nazione, Commisso si sta ristabilendo dopo la polmonite, impossibile prevedere ritorno a Firenze

05 marzo 2022 12:22

Juventus una partita come le altre? Chiedetelo a Baggio, che non volle tirare il rigore e prese sciarpa

26 febbraio 2022 11:56

La tonsillite di Terracciano può far riconquistare il posto da titolare a Dragowski in porta

20 febbraio 2022 09:39

L'adrenalina e la voglia di Gasperini di dare alla Fiorentina un'amarezza dopo due sconfitte subite

20 febbraio 2022 09:24

La provocazione: "Contro lo Spezia facciamo giocare Castrovilli regista al posto di Torreira squalificato"

08 febbraio 2022 19:04

Graziani: "Italiano deve capire se Cabral è meglio che giochi da solo o con un'altra punta al fianco"

07 febbraio 2022 12:46

Il futuro di Italiano è alla Fiorentina, la sua scelta per il futuro è quella di restare a Firenze

05 febbraio 2022 12:07

La Nazione avverte: "Vecino potrebbe essere il colpo a sorpresa della Fiorentina nelle ultime ore"

31 gennaio 2022 10:51

Riccardo Galli rivela: "Fiorentina su Schick in caso di partenza di Vlahovic, trattativa con margini"

24 gennaio 2022 15:02

Furia di Elisabetta Nervi: "Abbiamo diffidato la Fiorentina, parole Commisso danno d'immagine"

15 gennaio 2022 16:46

La Nazione rivela, Fiorentina ha fatto firmare a Chiesa un rinnovo fino al 2025 prima della cessione

11 gennaio 2022 11:54

La Nazione interroga Italiano: "Era proprio necessario far entrare Ikonè sul 4-0 per il Torino?"

11 gennaio 2022 11:41

Nazione, Milan interessato a chiedere Amrabat in prestito alla Fiorentina, lo voleva già due anni fa

09 gennaio 2022 19:42

Ricordate Castillo? Preso da Corvino per l'attacco viola, adesso fa l'osservatore per l'Atalanta

07 gennaio 2022 16:49

L'augurio di Biraghi: "Spero che il 2022 sia la rinascita di Firenze, quest'anno è stato complicato"

31 dicembre 2021 17:56

Italiano vuole un attaccante per poter cambiare modulo a partita in corso e passare al 4-2-4

28 dicembre 2021 16:35

"Se Chiesa torna alla Fiorentina prendo anno sabbatico. Berardi non lo voglio. Calcio è passione"

20 dicembre 2021 14:34

"Giochiamo a Empoli? Smontiamo stadio e portiamolo a Campi. Ordiniamo su Amazon per l'Uefa"

18 dicembre 2021 13:18

"Per Vlahovic la Juventus offre rate da 129 euro al mese in accordo con la Guardia di Finanza"

18 dicembre 2021 13:09

"Bonus lontani e bilancio Juve un po' cosi, Chiesa torna a Firenze? Abbiamo Ikonè e Gonzalez"

18 dicembre 2021 12:59

Nazione, la Fiorentina vuole avere Ikonè a disposizione già dal 3 gennaio a Firenze

07 dicembre 2021 11:36

Prosegue lento il recupero di Dragowski, contro il Bologna giocherà ancora Terracciano

03 dicembre 2021 18:32

Dragowski ha recuperato dall'infortunio, contro l'Empoli tornerà titolare. Terracciano in panchina

23 novembre 2021 17:26

La Fiorentina e Saponara trattano il rinnovo, contratto scade a fine stagione. Voglia di continuare

23 novembre 2021 17:04

Nastasic si è fatto male giovedi scorso, ma tornerà a Firenze per la visita medica solo oggi

16 novembre 2021 14:05

Benedetto Ferrara: "Firenze ambita al turismo grazie alla statua di Iachini al Piazzale Michelangelo"

30 ottobre 2021 16:35

Giorgetti: "A gennaio vedremo le ambizioni della società. Italiano molto seccato dopo la Lazio"

30 ottobre 2021 14:10

Brutta notizia per il Viola Park, la regione toglie fondi per la realizzazione della tramvia

27 ottobre 2021 13:03

"Kokorin sta facendo le vacanze a Firenze. Sta utilizzando il pacchetto viaggio Benalouane"

23 ottobre 2021 13:26

Lezzerini sicuro: "Maleh diventerà un titolare e stupirà. Gli ho suggerito andare alla Fiorentina"

16 ottobre 2021 11:14

La provocazione di Ferrara: "Vlahovic non firma? Prestito al Lebowski, potrebbe servire alla sagra"

09 ottobre 2021 13:22

Giorgetti: "Vlahovic ha in mano un'offerta importante. Juventus? Non può permetterselo"

07 ottobre 2021 19:17

Dabo: "La mia Firenze non è razzista, poteva succedere ovunque. I responsabili vanno puniti"

05 ottobre 2021 22:45

Benedetto Ferrara: "Dai Vlahovic firma, 4 milioni all'anno non sono poi cosi male"

02 ottobre 2021 12:12

Nazione, la Fiorentina riflette sul futuro di Callejon possibile rinnovo per un solo anno

28 settembre 2021 16:13

Giorgetti: "In estate era fatta per il rinnovo di Vlahovic, ma grandi offerte l'hanno bloccato"

28 settembre 2021 15:00

Da Genoa, Badelj in dubbio per la Fiorentina: problemi alla schiena. Out Caicedo, giocherà Pandev

16 settembre 2021 14:49

Skhiri: "Vorrei l'Europa. Al momento non ci sono offerte, se non arrivassero sarei felice di restare"

12 agosto 2021 09:29

La Nazione, Fiorentina in cerca di un'ala. Si fa forte la candidatura di Josip Brekalo del Wolfsburg

12 agosto 2021 09:20

La Nazione, sondaggio della Fiorentina per Daniel Munoz: il Genk spara alto, servono 10 milioni

22 luglio 2021 22:44

Toni: "Italia, c'era qualcosa di magico. Comportamento dell'Inghilterra da condannare"

13 luglio 2021 14:35

La Nazione, stand-by Fiorentina sulla questione rinnovi. Milenkovic verso la permanenza

10 luglio 2021 09:27

Nazione, C'è l'ok di Italiano per Sensi. Ipotesi prestito oneroso con obbligo in base alle presenze

29 giugno 2021 15:07

Nazione, Lirola torna alla Fiorentina, Gattuso vuole testarlo. Ma il Marsiglia proverà a riprenderlo

03 giugno 2021 12:27

Ringraziamo “La Nazione” per lo spazio concesso oggi con il rimando a Passione Fiorentina TV con le dichiarazioni di Fratini

29 maggio 2021 20:08

Nazione, la Fiorentina vuole Boga, il Sassuolo chiede 23 milioni per cederlo. Le alternative

29 maggio 2021 13:54

Cecchi Gori contro Commisso: "Le parole su Firenze mi fanno male. E lo dico io che ne ho subite tante"

15 maggio 2021 11:40

Cecchi: "A Commisso chiedo una cosa: Vlahovic deve restare. Prossimo mercato sarà decisivo"

10 maggio 2021 16:05

Cecchi: "A fine stagione devono andare via gli scontenti dallo spogliatoio"

06 aprile 2021 15:26

La Nazione, lunedì Kokorin conoscerà Iachini. Poi farà riabilitazione

27 marzo 2021 14:38

La Nazione, Kokorin proverà a recuperare per la gara con il Genoa

17 marzo 2021 13:42

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