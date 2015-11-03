Notizie La Nazione Fiorentina

La Nazione: "Corsa a due tra Torino e Fiorentina per Anjorin dall'Empoli. Prima offerta viola rifiutata"
28 giugno 2025 09:41
La Nazione scrive: "Tanti rientri dai prestiti per la Fiorentina, bisognerà capire cosa farsene"
10 giugno 2025 15:50
Ferrara: "La difesa della Fiorentina è un incubo. Se il migliore è Terracciano c'è da riflettere"
18 agosto 2024 09:35
La Nazione scrive: "Nzola via per non meno di 10 milioni, Lecce e Cagliari le opzioni più valide"
02 agosto 2024 11:45
Nazione rivela: "La Fiorentina non si ferma a Pongracic, potrebbe esserci un altro colpo in difesa"
17 luglio 2024 10:14
Bonaventura acquista una pagina su La Nazione per salutare un'ultima volta Firenze e i fiorentini
07 luglio 2024 11:37
La Nazione: "Sassuolo e poi Brugge. Italiano congela i suoi big: Cinque giorni a tutto gas"
28 aprile 2024 08:56
Ferrara ironizza: "Il passaggio dai sogni Champions al rischio mediocrità è stato più veloce di Bolt"
17 febbraio 2024 11:39
Fiorentina-Bologna non è mai valsa cosi tanto. La squadra di Thiago Motta non perde dal 21 agosto
11 novembre 2023 09:57
Viola Park casa della Fiorentina, tanti tifosi al bar, allo store e sugli spalti per vedere la Primavera
01 ottobre 2023 06:51
Sono 54 i giocatori accostati alla Fiorentina, Barone scherza: "E nessuno di questi verrà a Firenze"
30 giugno 2023 09:46
L'obiettivo della Fiorentina è far festeggiare Firenze come ha festeggiato Napoli in questi giorni
11 maggio 2023 10:10
Il comune di Firenze sta pensando di mettere un maxi schermo per la finale Fiorentina-Inter
02 maggio 2023 16:22
"Biraghi è il grande antipatico, ci si chiede perchè Italiano gli abbia assegnato la fascia da capitano"
01 marzo 2023 14:26
Nazione, la Fiorentina ha una nota positiva e si chiama Cabral. Sarà lui la certezza viola?
20 febbraio 2023 10:48
Vicario puntualizza: "La partita contro la Fiorentina è sentita dall'Empoli ma non da me, è come le altre"
17 febbraio 2023 21:08
Esclusi Jovic e Cabral, un segno del flop in attacco. E quando sono entrati non c'è stato altro che il buio
13 febbraio 2023 12:19
La Nazione scrive: "La Fiorentina è in controllo della partita, ma poi non segna e subisce gol"
13 febbraio 2023 11:45
La Nazione scrive: "Fiorentina per Brekalo deve pagare 3 milioni, a giugno si svincola dal Wolfsburg"
19 gennaio 2023 12:03
Ferrara: "La Fiorentina dello scorso anno è stata indebolita, il centravanti ne è la prova. Ora acquisti"
16 gennaio 2023 12:57
La Nazione: "Entourage di Nico Gonzalez nega offerte e trattative. Per la Fiorentina è incedibile"
14 gennaio 2023 12:22
La Nazione scrive: "Nico Gonzalez e l'esultanza per dire che resta qui. È già il vice capocannoniere"
11 gennaio 2023 10:27
Chiamasi "Sindrome Pedro", giocatori che fanno male alla Fiorentina ma esplodono fuori Firenze
21 dicembre 2022 15:14
La Nazione scrive: "La Fiorentina potrebbe preferire Martinelli a Gollini come secondo portiere"
10 novembre 2022 15:21
La Nazione scrive: "La Fiorentina vince con il 4-2-3-1. Dodò sulla linea dei mediani e Barak alle di Jovic"
28 ottobre 2022 10:28
La Fiorentina ha incassato dalla Conference League già 4,65 milioni. In arrivo altri 2 milioni
28 ottobre 2022 09:42
Benedetto Ferrara: "Jovic invece di esultare da fenomeno dovrebbe inginocchiarsi da Kouamè"
28 ottobre 2022 09:31
Amadeus: "Vorrei che la Fiorentina spenda i soldi di Vlahovic per comprare giocatori importanti"
21 ottobre 2022 10:05
Carlo Conti: "Se la Fiorentina batte l'Inter aspetterò Amadeus a Tale e Quale Show. Segnerà Cabral"
21 ottobre 2022 09:45
La Nazione conferma, Porracchio lascia la Fiorentina, grazie a lui Terracciano ha conquistato la titolarità
21 ottobre 2022 09:32
Corsi conferma: "Con la Fiorentina ci siamo rimasti male, sono umanamente dispiaciuto"
05 settembre 2022 13:11
Castrovilli vuol bruciare le tappe per la sua Fiorentina: anche il fisioterapista in luna di miele
12 giugno 2022 17:03
«Da qui non mi muovo» E il giovane Runstrom mandò in tilt il mercato della Fiorentina in serie B
07 giugno 2022 12:30
La Fiorentina aspetta di sapere la decisione di Cavani sul suo futuro. Un'idea quasi proibitiva
28 maggio 2022 19:14
Retroscena Nazione, due mesi fa c'è stato un contatto diretto tra Joao Pedro e la Fiorentina
28 maggio 2022 16:23
Parla la fidanzata di Venuti: "Andremo per vie legali, eviterò di tornare allo stadio, offese non aiutano"
03 maggio 2022 11:09
La Nazione avvisa: "Attenta Fiorentina, anche Milan e Inter vogliono prendere Agustin Alvarez"
23 aprile 2022 11:55
"Pare che Terzic sia la riserva di Roberto Carlos, Biraghi è il figlio prediletto dello Iachinismo"
23 aprile 2022 11:13
Ladri in casa di Ikonè, rubati vestiti e gioielli. Furto intorno alle decine di migliaia di euro
04 aprile 2022 21:43
Veronica Maffei: "Saponara e Biraghi mi hanno rivelato i dettagli più interessanti della loro vita"
28 marzo 2022 14:15
Rossella Petrillo si racconta: "Con i giocatori c'è un normale rapporto di lavoro, Torreira il più rock"
28 marzo 2022 13:44
Antognoni critico: "Il giglio del nuovo stemma è piccolo, sono più legato a stemmi tradizionali"
26 marzo 2022 12:20
Orzan cambia idea: "Il nuovo logo della Fiorentina non mi piace, questo è falsato. Meglio morbido"
26 marzo 2022 12:10
La Nazione rivela: "Cabral ha avuto un problema fisico che ha rallentato l'inserimento a Firenze"
23 marzo 2022 12:24
La Fiorentina sta scrivendo la storia con i portieri, Terracciano corre di media quasi 7 km a partita
22 marzo 2022 14:57
La storia di Pizziolo, il calciatore che non andò nella nazionale italiana per giocare nella Fiorentina
22 marzo 2022 12:45
"La Nervi si lamenta del nuovo Franchi? Per risolvere si pensa a sistema per bagnare tifosi in Curva"
19 marzo 2022 12:46
La Nazione lancia l'allarme, Odriozola potrebbe non giocare contro l'Inter, scelta ancora da fare
19 marzo 2022 11:42
Atalanta può vendere Carnesecchi o Gollini alla Fiorentina. Dragowski lascerà Firenze a fine stagione
14 marzo 2022 09:28
La Nazione, Commisso si sta ristabilendo dopo la polmonite, impossibile prevedere ritorno a Firenze
05 marzo 2022 12:22
Juventus una partita come le altre? Chiedetelo a Baggio, che non volle tirare il rigore e prese sciarpa
26 febbraio 2022 11:56
La tonsillite di Terracciano può far riconquistare il posto da titolare a Dragowski in porta
20 febbraio 2022 09:39
L'adrenalina e la voglia di Gasperini di dare alla Fiorentina un'amarezza dopo due sconfitte subite
20 febbraio 2022 09:24
La provocazione: "Contro lo Spezia facciamo giocare Castrovilli regista al posto di Torreira squalificato"
08 febbraio 2022 19:04
Graziani: "Italiano deve capire se Cabral è meglio che giochi da solo o con un'altra punta al fianco"
07 febbraio 2022 12:46
Il futuro di Italiano è alla Fiorentina, la sua scelta per il futuro è quella di restare a Firenze
05 febbraio 2022 12:07
La Nazione avverte: "Vecino potrebbe essere il colpo a sorpresa della Fiorentina nelle ultime ore"
31 gennaio 2022 10:51
Riccardo Galli rivela: "Fiorentina su Schick in caso di partenza di Vlahovic, trattativa con margini"
24 gennaio 2022 15:02
Furia di Elisabetta Nervi: "Abbiamo diffidato la Fiorentina, parole Commisso danno d'immagine"
15 gennaio 2022 16:46
La Nazione rivela, Fiorentina ha fatto firmare a Chiesa un rinnovo fino al 2025 prima della cessione
11 gennaio 2022 11:54
La Nazione interroga Italiano: "Era proprio necessario far entrare Ikonè sul 4-0 per il Torino?"
11 gennaio 2022 11:41
Nazione, Milan interessato a chiedere Amrabat in prestito alla Fiorentina, lo voleva già due anni fa
09 gennaio 2022 19:42
Ricordate Castillo? Preso da Corvino per l'attacco viola, adesso fa l'osservatore per l'Atalanta
07 gennaio 2022 16:49
L'augurio di Biraghi: "Spero che il 2022 sia la rinascita di Firenze, quest'anno è stato complicato"
31 dicembre 2021 17:56
Italiano vuole un attaccante per poter cambiare modulo a partita in corso e passare al 4-2-4
28 dicembre 2021 16:35
"Se Chiesa torna alla Fiorentina prendo anno sabbatico. Berardi non lo voglio. Calcio è passione"
20 dicembre 2021 14:34
"Giochiamo a Empoli? Smontiamo stadio e portiamolo a Campi. Ordiniamo su Amazon per l'Uefa"
18 dicembre 2021 13:18
"Per Vlahovic la Juventus offre rate da 129 euro al mese in accordo con la Guardia di Finanza"
18 dicembre 2021 13:09
"Bonus lontani e bilancio Juve un po' cosi, Chiesa torna a Firenze? Abbiamo Ikonè e Gonzalez"
18 dicembre 2021 12:59
Nazione, la Fiorentina vuole avere Ikonè a disposizione già dal 3 gennaio a Firenze
07 dicembre 2021 11:36
Prosegue lento il recupero di Dragowski, contro il Bologna giocherà ancora Terracciano
03 dicembre 2021 18:32
Dragowski ha recuperato dall'infortunio, contro l'Empoli tornerà titolare. Terracciano in panchina
23 novembre 2021 17:26
La Fiorentina e Saponara trattano il rinnovo, contratto scade a fine stagione. Voglia di continuare
23 novembre 2021 17:04
Nastasic si è fatto male giovedi scorso, ma tornerà a Firenze per la visita medica solo oggi
16 novembre 2021 14:05
Benedetto Ferrara: "Firenze ambita al turismo grazie alla statua di Iachini al Piazzale Michelangelo"
30 ottobre 2021 16:35
Giorgetti: "A gennaio vedremo le ambizioni della società. Italiano molto seccato dopo la Lazio"
30 ottobre 2021 14:10
Brutta notizia per il Viola Park, la regione toglie fondi per la realizzazione della tramvia
27 ottobre 2021 13:03
"Kokorin sta facendo le vacanze a Firenze. Sta utilizzando il pacchetto viaggio Benalouane"
23 ottobre 2021 13:26
Lezzerini sicuro: "Maleh diventerà un titolare e stupirà. Gli ho suggerito andare alla Fiorentina"
16 ottobre 2021 11:14
La provocazione di Ferrara: "Vlahovic non firma? Prestito al Lebowski, potrebbe servire alla sagra"
09 ottobre 2021 13:22
Giorgetti: "Vlahovic ha in mano un'offerta importante. Juventus? Non può permetterselo"
07 ottobre 2021 19:17
Dabo: "La mia Firenze non è razzista, poteva succedere ovunque. I responsabili vanno puniti"
05 ottobre 2021 22:45
Benedetto Ferrara: "Dai Vlahovic firma, 4 milioni all'anno non sono poi cosi male"
02 ottobre 2021 12:12
Nazione, la Fiorentina riflette sul futuro di Callejon possibile rinnovo per un solo anno
28 settembre 2021 16:13
Giorgetti: "In estate era fatta per il rinnovo di Vlahovic, ma grandi offerte l'hanno bloccato"
28 settembre 2021 15:00
Da Genoa, Badelj in dubbio per la Fiorentina: problemi alla schiena. Out Caicedo, giocherà Pandev
16 settembre 2021 14:49
Skhiri: "Vorrei l'Europa. Al momento non ci sono offerte, se non arrivassero sarei felice di restare"
12 agosto 2021 09:29
La Nazione, Fiorentina in cerca di un'ala. Si fa forte la candidatura di Josip Brekalo del Wolfsburg
12 agosto 2021 09:20
La Nazione, sondaggio della Fiorentina per Daniel Munoz: il Genk spara alto, servono 10 milioni
22 luglio 2021 22:44
Toni: "Italia, c'era qualcosa di magico. Comportamento dell'Inghilterra da condannare"
13 luglio 2021 14:35
La Nazione, stand-by Fiorentina sulla questione rinnovi. Milenkovic verso la permanenza
10 luglio 2021 09:27
Nazione, C'è l'ok di Italiano per Sensi. Ipotesi prestito oneroso con obbligo in base alle presenze
29 giugno 2021 15:07
Nazione, Lirola torna alla Fiorentina, Gattuso vuole testarlo. Ma il Marsiglia proverà a riprenderlo
03 giugno 2021 12:27
Ringraziamo “La Nazione” per lo spazio concesso oggi con il rimando a Passione Fiorentina TV con le dichiarazioni di Fratini
29 maggio 2021 20:08
Nazione, la Fiorentina vuole Boga, il Sassuolo chiede 23 milioni per cederlo. Le alternative
29 maggio 2021 13:54
Cecchi Gori contro Commisso: "Le parole su Firenze mi fanno male. E lo dico io che ne ho subite tante"
15 maggio 2021 11:40
Cecchi: "A Commisso chiedo una cosa: Vlahovic deve restare. Prossimo mercato sarà decisivo"
10 maggio 2021 16:05
Cecchi: "A fine stagione devono andare via gli scontenti dallo spogliatoio"
06 aprile 2021 15:26
La Nazione, lunedì Kokorin conoscerà Iachini. Poi farà riabilitazione
27 marzo 2021 14:38
La Nazione, Kokorin proverà a recuperare per la gara con il Genoa
17 marzo 2021 13:42
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