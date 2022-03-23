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La Nazione rivela: "Cabral ha avuto un problema fisico che ha rallentato l'inserimento a Firenze"

Cabral sta avendo un lento inserimento in viola, ma i problemi che stanno rallentando il tutto sono stati diversi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 marzo 2022 12:24
La Nazione rivela: "Cabral ha avuto un problema fisico che ha rallentato l'inserimento a Firenze" - Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 05.02.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Come scrive La Nazione questa mattina, non manca la volontà di apprendere a Cabral che, però, deve fare i conti con situazioni diverse. Ma soprattutto con una condizione fisica non brillantissima, complice anche un contrattempo fisico che ne ha rallentato la crescita e l’inserimento. Necessario avere pazienza per non bruciare dall’impazienza l’innesto del brasiliano. Come del resto Ikoné. Pazienza predica Italiano convinto che anche queste due settimana di sosta arrivino al momento giusto. Utili per avere tutti a disposizione per la volata finale.

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