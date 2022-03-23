La Nazione rivela: "Cabral ha avuto un problema fisico che ha rallentato l'inserimento a Firenze"

Cabral sta avendo un lento inserimento in viola, ma i problemi che stanno rallentando il tutto sono stati diversi

A cura di Redazione Labaroviola 23 marzo 2022 12:24

Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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