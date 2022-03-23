Gravina avverte: "La Juventus verrà espulsa dal campionato italiano se farà parte della Superlega"

Il presidente della FIGC Gravina ha minacciato la Juventus qualora fosse confermata la volontà di partecipare alla Superlega

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato a Repubblica. Queste le sue parole:

"Tra due o tre anni, per partecipare ai campionati non si potrà spendere più di una certa soglia. E bisognerà aver pagato tutti i debiti. Pnrr per gli stadi? Credo di no. I soldi dati per lo stadio di Firenze sono stati stanziati grazie anche alla disponibilità della Figc di spostare il museo del calcio al Franchi. Juve fuori dal campionato se parte la Superlega? Quel contratto è un’ipotesi progettuale. Se diventasse realtà, la Juventus sarebbe fuori dal campionato italiano. La Superlega è la risposta sbagliata a un’esigenza reale".

IL DISASTRO DI PULGAR IN TURCHIA

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