Pulgar è un disastro in Turchia, l'allenatore: “Potete rimandarlo alla Fiorentina subito, non ci serve"

Il centrocampista in prestito dalla Fiorentina non ha trovato spazio in Turchia e potrebbe tornare a sorpresa subito a Firenze

Su Fotospor.com si legge stamani che l’allenatore del Galatasaray Torrent avrebbe riferito quanto segue alla propria società: “Pulgar ootete mandarlo via, non credo di utilizzarlo, non ci serve". Il centrocampista in prestito dalla Fiorentina non ha mai trovato spazio in Turchia scatenando così l'ira del club viola che lo aveva prestato per rilanciarlo.

La decisione presa dalla Federcalcio turca di poter ingaggiare i giocatori di Ucraina e Russia, ha spinto la dirigenza giallorossa a cercare nuovi giocatori. Alla Fiorentina arriverà la richiesta di poter interrompere in anticipo il prestito per poter prendere un nuovo centrocampista da queste zone di guerra.

LA FIORENTINA RIFLETTE SUL FUTURO DI CASTROVILLI

https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-riflette-sul-rinnovo-di-castrovilli-entro-lestate-la-decisione-sul-futuro/169879/