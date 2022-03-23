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Pulgar è un disastro in Turchia, l'allenatore: “Potete rimandarlo alla Fiorentina subito, non ci serve"

Il centrocampista in prestito dalla Fiorentina non ha trovato spazio in Turchia e potrebbe tornare a sorpresa subito a Firenze

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 marzo 2022 11:47
Pulgar è un disastro in Turchia, l'allenatore: “Potete rimandarlo alla Fiorentina subito, non ci serve" -
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Firenze, stadio Artemio Franchi, 08.02.2020, Fiorentina-Atalanta, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

Su Fotospor.com si legge stamani che l’allenatore del Galatasaray Torrent avrebbe riferito quanto segue alla propria società: “Pulgar ootete mandarlo via, non credo di utilizzarlo, non ci serve". Il centrocampista in prestito dalla Fiorentina non ha mai trovato spazio in Turchia scatenando così l'ira del club viola che lo aveva prestato per rilanciarlo.

La decisione presa dalla Federcalcio turca di poter ingaggiare i giocatori di Ucraina e Russia, ha spinto la dirigenza giallorossa a cercare nuovi giocatori. Alla Fiorentina arriverà la richiesta di poter interrompere in anticipo il prestito per poter prendere un nuovo centrocampista da queste zone di guerra.

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