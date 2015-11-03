Notizie Pulgar Fiorentina

Vi ricordate di Pedro? Al brasiliano ex Fiorentina in patria gli dedicano una canzone, amato al Flamengo
03 maggio 2024 17:38
Pulgar: "Potevo andare al Flamengo prima del 2022, ma la Fiorentina non ha voluto lasciarmi andare"
14 dicembre 2023 14:40
Flamengo, Spindel: "Pulgar aveva tante offerte, la sua volontà ha fatto la differenza con la Fiorentina"
04 agosto 2022 20:30
Pres. Flamengo su Pulgar: "Giocatore esperto. Siamo soddisfatti e fiduciosi di quello che potrà dare"
01 agosto 2022 21:41
Adesso è ufficiale: Erick Pulgar è un nuovo calciatore del Flamengo. Via libera Dodò
29 luglio 2022 20:20
Dal Brasile, Pulgar ha firmato: è un nuovo calciatore del Flamengo. La Fiorentina può tesserare Dodò
29 luglio 2022 19:50
Dal Brasile: ai dettagli il passaggio di Pulgar al Flamengo. La Fiorentina incasserà 2,5 milioni di euro
27 luglio 2022 19:16
CorSport, Terzic potrebbe liberare lo slot per Dodò. Fiorentina sonda mercato in Germania
26 luglio 2022 13:46
Da Genova: sondaggio Sampdoria per Pulgar. La cessione in Italia non sblocca lo slot per Dodò
25 luglio 2022 16:55
La Nazione, contatti fitti con il Flamengo per Pulgar. Fiorentina vuol liberare il posto per Dodò
24 luglio 2022 14:37
Gazzetta dello Sport, Flamengo in pole per Pulgar. Ma ci sono offerte anche dall'Arabia e dalla Russia
18 luglio 2022 16:29
Nazione, Dodò nei prossimi giorni in maglia viola: Pulgar libera un posto da extracomunitario
18 luglio 2022 07:39
Gazzetta dello Sport, Pulgar pronto ad accettare il Flamengo: si limano gli ultimi dettagli
17 luglio 2022 12:36
Di Marzio: "Flamengo forte su Pulgar. L'uscita del cileno potrebbe favorire l'entrata di Dodô"
16 luglio 2022 01:08
Ceccarini annuncia: "Fiorentina, trattativa in corso per la cessione di Pulgar al Flamengo"
15 luglio 2022 20:44
Pulgar chiarisce: "Non sono coinvolto in nessun reato. Sono a disposizione delle autorità"
29 giugno 2022 22:54
Dal Cile, guai per Pulgar. E' stato denunciato da una donna per un fatto avvenuto in una festa
29 giugno 2022 11:25
Dal Brasile, Corinthians pronto ad affondare per Pulgar. Offerta nei prossimi giorni alla Fiorentina?
28 giugno 2022 18:42
Pres. Corinthians: "Stiamo osservando Pulgar, ma non c'è niente di avanzato con la Fiorentina"
27 giugno 2022 11:28
Dal Brasile: Corinthians offre 1.5 milioni per Pulgar. Fiorentina vuole incassare 4 milioni
25 giugno 2022 23:01
Dal Portogallo: contatti in corso tra Corinthias e Fiorentina per Pulgar. Sul cileno anche il CSKA Mosca
24 giugno 2022 17:03
Dalla Russia, Pulgar piace al CSKA Mosca, offerta in arrivo alla Fiorentina da parte dei russi
23 giugno 2022 12:55
La prossima missione della Fiorentina, vendere o dare come giocatore di scambio Pulgar
01 giugno 2022 17:05
Pulgar: "Vorrei più spazio, giocare mi dà fiducia. Futuro? Non decido io, vedremo cosa accadrà"
11 maggio 2022 22:31
Dalla Turchia sicuri, il Galatasaray non riscatterà Pulgar che tornerà alla Fiorentina a fine anno
11 maggio 2022 17:36
Dalla Turchia, il Galatasaray vorrebbe tenersi Pulgar ma non pagandolo. Su di lui anche il Marsiglia
27 aprile 2022 12:54
Dalla Turchia, il Galatasary non ha dubbi sul futuro di Pulgar: tornerà alla Fiorentina
06 aprile 2022 22:16
Pulgar è un disastro in Turchia, l'allenatore: “Potete rimandarlo alla Fiorentina subito, non ci serve"
23 marzo 2022 11:47
Pulgar non gioca in Turchia. Fiorentina-Galatasaray, ora scattano le scintille
22 marzo 2022 09:25
Dalla Turchia, Pulgar non gioca nemmeno un minuto da 4 partite. Fiorentina infuriata col Galatasaray
21 marzo 2022 13:08
Dalla Turchia, Pulgar non gioca nemmeno al Galatasaray. La Fiorentina è delusa dallo scarso impiego
14 marzo 2022 13:08
Pulgar scontento, ha giocato solo 79 minuti in un mese al Galatasaray. In estate va al Marsiglia?
04 marzo 2022 18:56
Pulgar: "Il mio futuro? A maggio devo tornare alla Fiorentina e deciderò verso la fine della stagione"
15 febbraio 2022 13:47
Brovarone: "Da quello che mi risulta hanno dovuto convincere Pulgar ad accettare il Galatasaray"
07 febbraio 2022 18:33
Esordio di Pulgar al Galatasaray, in Turchia non hanno dubbi: "Sembra Felipe Melo, forte come lui"
07 febbraio 2022 15:25
Già bufera su Pulgar al Galatasaray, prima la foto con un tifoso senza mascherina poi l'infortunio
06 febbraio 2022 16:20
Corriere dello Sport, Pulgar al Galatasaray in prestito secco: oggi il sì definitivo del giocatore
01 febbraio 2022 09:30
Dentro Ikonè, Piatek e Cabral, fuori Vlahovic e Pulgar. Più completi ma indeboliti, attivo di 41 milioni
31 gennaio 2022 19:56
Sportitalia, Pulgar ceduto al Galatasaray in prestito secco con stipendio pagato dai turchi
31 gennaio 2022 12:22
Corriere dello Sport, Pulgar-Galatasaray mancano gli ultimi dettagli. Amrabat resta
31 gennaio 2022 09:42
Pulgar vicino al Galatasaray in prestito con diritto di riscatto. Cosi Amrabat resta alla Fiorentina
30 gennaio 2022 20:53
Galatasaray e Marsiglia vogliono Pulgar, può lasciare subito la Fiorentina. Turchi in vantaggio
30 gennaio 2022 17:03
Ceccarini annuncia: "Aumentano le possibilità della partenza di Pulgar a gennaio verso l'estero"
30 gennaio 2022 16:13
Ceccarini: "Non solo Amrabat, potrebbe partire anche Pulgar". Lo Celso arriva alla Fiorentina?
28 gennaio 2022 13:15
Pulgar: "Quando ero indisponibile in tribuna capii quanto ci ama il pubblico. Italiano ci rende partecipi"
15 gennaio 2022 13:47
Il procuratore di Callejon al centro sportivo. Con Ikonè potrebbe giocare poco, futuro a rischio?
14 gennaio 2022 19:49
Lo sfortunato tifoso cileno al centro sportivo nel giorno sbagliato, nessun incontro con Pulgar
11 gennaio 2022 16:02
Dalla Spagna, il Betis Siviglia in cerca di centrocampisti: piace Pulgar. Assalto a gennaio?
25 dicembre 2021 16:27
Radio Bruno, Pulgar ha recuperato, ci sarà a Verona. Dragowski torna a gennaio, Terzic titolare
20 dicembre 2021 14:54
Verso il Sassuolo: Dragowski e Pulgar indisponibili, Castrovilli tornerà tra i convocati
18 dicembre 2021 10:08
Pulgar ha rischiato la rottura del tendine d'Achille: scongiurato il peggio, torna nel 2022
17 dicembre 2021 11:08
Infortunio Pulgar, niente di grave: sarà out contro il Sassuolo, in dubbio per il Verona
17 dicembre 2021 10:14
Pulgar assente contro il Sassuolo: per il centrocampista una forte contusione, nessuna lesione
16 dicembre 2021 17:10
All'87' infortunio per Pulgar, colpo sul tallone d'achille. Costretto ad uscire, entra Bianco
15 dicembre 2021 22:52
Nazione, Amrabat via in prestito a gennaio, c’è il Cagliari. Pulgar futuro in bilico
07 dicembre 2021 08:21
Repubblica, Pulgar non rientra ancora, non è al meglio e salterà anche il Bologna
04 dicembre 2021 13:08
Verso Bologna: c'è Pulgar. Gonzalez e Dragowski tornano in gruppo, solo Castrovilli a parte
02 dicembre 2021 14:17
Verso il Bologna, Pulgar è tornato in gruppo, ma non solo lui. Gonzalez in lizza per una maglia dal 1'
02 dicembre 2021 09:44
I CONVOCATI DELLA FIORENTINA PER L'EMPOLI: PULGAR ANCORA OUT, TORNA KOKORIN
26 novembre 2021 17:16
Verso l'Empoli, Pulgar ancora out, Terracciano confermato tra i pali. Gonzalez parte dalla panchina
26 novembre 2021 08:57
Dal centro sportivo, Pulgar e Kokorin ancora a parte. Dragowski torna in gruppo, Nastasic out
23 novembre 2021 18:11
Dal centro sportivo, Gonzalez sta bene, Pulgar e Kokorin non si allenano. Fuori contro il Milan
18 novembre 2021 20:29
Nazione, Amrabat-Pulgar jackpot viola da 25 milioni. Callejon all’addio? Ecco la situazione
10 novembre 2021 09:30
L'infortunio di Pulgar adesso farà diventare Torreira un titolare fisso per Italiano
22 ottobre 2021 15:17
Pulgar, distorsione alla caviglia sinistra: un mese di stop, rientra dopo la sosta
22 ottobre 2021 09:47
Stop Pulgar in allenamento: distorsione alla caviglia sinistra con interessamento dei legamenti
21 ottobre 2021 19:41
Nazionali, Doppietta di Pulgar con il Cile. Vince anche l’Argentina di Gonzalez
15 ottobre 2021 09:48
Dai campini, Pulgar favorito su Torreira, in difesa Igor in vantaggio su Quarta e Nastasic
02 ottobre 2021 20:27
Gonzalez appena finita la partita è andato nello spogliatoio della Fiorentina per festeggiare
26 settembre 2021 18:27
Pulgar ci sarà contro l'Udinese, ha recuperato dal risentimento muscolare. Venuti lavora a parte
24 settembre 2021 07:47
Dal centro sportivo, Venuti e Pulgar ieri niente allenamento. Quarta? Ferita sulla sopracciglia
23 settembre 2021 09:17
I convocati della Fiorentina per l'Inter, fuori Castrovilli e Pulgar, c'è Nico Gonzalez
20 settembre 2021 20:26
Verso Genova, selfie dei sudamericani viola Torreira, Martinez Quarta, Gonzalez e Pulgar
17 settembre 2021 17:51
Pradè non ha sbagliato un colpo. Squadra dell’anno scorso, ma musica cambiata
14 settembre 2021 13:06
Aerei in ritardo dal Sud America: Pulgar, Gonzalez e Quarta a Bergamo solo stanotte
10 settembre 2021 20:09
Oggi i Nazionali sudamericani rientrano: Quarta, Gonzalez e Pulgar si uniranno al gruppo a Bergamo
10 settembre 2021 09:07
CorSport, Gonzalez e Quarta arrivano domani in Italia. Volo diretto per Pulgar
09 settembre 2021 11:18
Gazzetta dello Sport, colletta di nove club europei per riportare colombiani e cileni: c'è Pulgar
08 settembre 2021 15:49
Pulgar sarà in Italia il giorno di Atalanta-Fiorentina, convocazione a rischio. Gonzalez e Quarta rientrano il 10
02 settembre 2021 09:32
Gonzalez e Quarta a rischio forfait contro l'Atalanta, non tornano in tempo dall'Argentina
01 settembre 2021 20:21
Lo scugnizzo viola-È Gonzalez e Vlahovic show. Brividi nel finale, ma la mentalità è quella giusta
28 agosto 2021 23:31
Sconcerti: "Berardi sarebbe un'operazione di marketing. Spero che continui a giocare Pulgar"
24 agosto 2021 22:00
Gazzetta dello Sport, Pulgar convince Italiano: sarà il regista. Si complica Sena, Fiorentina su Skhiri
12 agosto 2021 08:36
(FOTO): Callejon eredita la 7 di Ribery. Pulgar passa alla 15. Sottil? Prende il 33. Ecco tutti i numeri
11 agosto 2021 11:27
CorSport, Bianco il cambio di Pulgar in regia. La Fiorentina continua a monitorare Torreira, Sensi e Skhiri
05 agosto 2021 08:59
Sconcerti: "Vlahovic e Lukaku i centravanti di Chelsea e Inter. Rinforzarsi cedendo Amrabat? Un'illusione"
03 agosto 2021 21:00
Tuttosport, Simy in pole per l'attacco. Pulgar e Amrabat futuro in bilico. Nastasic già bloccato
30 luglio 2021 09:17
De Santis: "Discorso Barone? È pretattica. Mercato fermo per tutti. Pulgar? Non so se resterà"
27 luglio 2021 14:36
CDS, rivoluzione centrocampo. Pulgar non convince Italiano al suo posto Sensi oppure Torreira
24 luglio 2021 11:17
Pulgar, regista o mezz’ala della Fiorentina: il dubbio lo scioglierà Italiano
24 luglio 2021 08:53
Bocci: "Italiano? Grande approccio con squadra e piazza. Amrabat senza ruolo, sarà ceduto?"
21 luglio 2021 23:16
Dal Cile, Pulgar non si muove: il cileno sarà una pedina fondamentale della Fiorentina di Italiano
21 luglio 2021 19:23
Dalla Francia, Marsiglia su Pulgar: il cileno può già lasciare la Fiorentina
14 luglio 2021 00:04
Dal Cile, Pulgar può partire, Fiorentina pronta ad ascoltare offerte. Piace in Spagna
10 luglio 2021 18:08
CorSport, Pulgar in partenza? Savanier può essere il sostituto. Torreira? Pista complicata
09 luglio 2021 10:11
La Nazione, Italiano valuta se utilizzare o meno il play. Moena sarà determinante nella scelta
08 luglio 2021 10:12
La Gazzetta, in attesa del mercato l'unico volto nuovo é Gonzalez. Pulgar regista e Lirola a destra
08 luglio 2021 09:38
Bucchioni: "Alla Fiorentina serve un regista, Sensi sarebbe perfetto. Kouamè non adatto al gioco di Italiano"
03 luglio 2021 15:13
La Nazione, sufficienti 13 milioni per Pulgar, Milenkovic può diventare un tormentone
03 luglio 2021 10:27
Finisce la Copa America di Pulgar: Cile sconfitto 1-0 dal Brasile di Paquetà
03 luglio 2021 09:42
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