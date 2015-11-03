Labaro Viola

Notizie Pulgar Fiorentina

Vi ricordate di Pedro? Al brasiliano ex Fiorentina in patria gli dedicano una canzone, amato al Flamengo

03 maggio 2024 17:38

Pulgar: "Potevo andare al Flamengo prima del 2022, ma la Fiorentina non ha voluto lasciarmi andare"

14 dicembre 2023 14:40

Flamengo, Spindel: "Pulgar aveva tante offerte, la sua volontà ha fatto la differenza con la Fiorentina"

04 agosto 2022 20:30

Pres. Flamengo su Pulgar: "Giocatore esperto. Siamo soddisfatti e fiduciosi di quello che potrà dare"

01 agosto 2022 21:41

Adesso è ufficiale: Erick Pulgar è un nuovo calciatore del Flamengo. Via libera Dodò

29 luglio 2022 20:20

Dal Brasile, Pulgar ha firmato: è un nuovo calciatore del Flamengo. La Fiorentina può tesserare Dodò

29 luglio 2022 19:50

Dal Brasile: ai dettagli il passaggio di Pulgar al Flamengo. La Fiorentina incasserà 2,5 milioni di euro

27 luglio 2022 19:16

CorSport, Terzic potrebbe liberare lo slot per Dodò. Fiorentina sonda mercato in Germania

26 luglio 2022 13:46

Da Genova: sondaggio Sampdoria per Pulgar. La cessione in Italia non sblocca lo slot per Dodò

25 luglio 2022 16:55

La Nazione, contatti fitti con il Flamengo per Pulgar. Fiorentina vuol liberare il posto per Dodò

24 luglio 2022 14:37

Gazzetta dello Sport, Flamengo in pole per Pulgar. Ma ci sono offerte anche dall'Arabia e dalla Russia

18 luglio 2022 16:29

Nazione, Dodò nei prossimi giorni in maglia viola: Pulgar libera un posto da extracomunitario 

18 luglio 2022 07:39

Gazzetta dello Sport, Pulgar pronto ad accettare il Flamengo: si limano gli ultimi dettagli

17 luglio 2022 12:36

Di Marzio: "Flamengo forte su Pulgar. L'uscita del cileno potrebbe favorire l'entrata di Dodô"

16 luglio 2022 01:08

Ceccarini annuncia: "Fiorentina, trattativa in corso per la cessione di Pulgar al Flamengo"

15 luglio 2022 20:44

Pulgar chiarisce: "Non sono coinvolto in nessun reato. Sono a disposizione delle autorità"

29 giugno 2022 22:54

Dal Cile, guai per Pulgar. E' stato denunciato da una donna per un fatto avvenuto in una festa

29 giugno 2022 11:25

Dal Brasile, Corinthians pronto ad affondare per Pulgar. Offerta nei prossimi giorni alla Fiorentina?

28 giugno 2022 18:42

Pres. Corinthians: "Stiamo osservando Pulgar, ma non c'è niente di avanzato con la Fiorentina"

27 giugno 2022 11:28

Dal Brasile: Corinthians offre 1.5 milioni per Pulgar. Fiorentina vuole incassare 4 milioni

25 giugno 2022 23:01

Dal Portogallo: contatti in corso tra Corinthias e Fiorentina per Pulgar. Sul cileno anche il CSKA Mosca

24 giugno 2022 17:03

Dalla Russia, Pulgar piace al CSKA Mosca, offerta in arrivo alla Fiorentina da parte dei russi

23 giugno 2022 12:55

La prossima missione della Fiorentina, vendere o dare come giocatore di scambio Pulgar

01 giugno 2022 17:05

Pulgar: "Vorrei più spazio, giocare mi dà fiducia. Futuro? Non decido io, vedremo cosa accadrà"

11 maggio 2022 22:31

Dalla Turchia sicuri, il Galatasaray non riscatterà Pulgar che tornerà alla Fiorentina a fine anno

11 maggio 2022 17:36

Dalla Turchia, il Galatasaray vorrebbe tenersi Pulgar ma non pagandolo. Su di lui anche il Marsiglia

27 aprile 2022 12:54

Dalla Turchia, il Galatasary non ha dubbi sul futuro di Pulgar: tornerà alla Fiorentina

06 aprile 2022 22:16

Pulgar è un disastro in Turchia, l'allenatore: “Potete rimandarlo alla Fiorentina subito, non ci serve"

23 marzo 2022 11:47

Pulgar non gioca in Turchia. Fiorentina-Galatasaray, ora scattano le scintille

22 marzo 2022 09:25

Dalla Turchia, Pulgar non gioca nemmeno un minuto da 4 partite. Fiorentina infuriata col Galatasaray

21 marzo 2022 13:08

Dalla Turchia, Pulgar non gioca nemmeno al Galatasaray. La Fiorentina è delusa dallo scarso impiego

14 marzo 2022 13:08

Pulgar scontento, ha giocato solo 79 minuti in un mese al Galatasaray. In estate va al Marsiglia?

04 marzo 2022 18:56

Pulgar: "Il mio futuro? A maggio devo tornare alla Fiorentina e deciderò verso la fine della stagione"

15 febbraio 2022 13:47

Brovarone: "Da quello che mi risulta hanno dovuto convincere Pulgar ad accettare il Galatasaray"

07 febbraio 2022 18:33

Esordio di Pulgar al Galatasaray, in Turchia non hanno dubbi: "Sembra Felipe Melo, forte come lui"

07 febbraio 2022 15:25

Già bufera su Pulgar al Galatasaray, prima la foto con un tifoso senza mascherina poi l'infortunio

06 febbraio 2022 16:20

Corriere dello Sport, Pulgar al Galatasaray in prestito secco: oggi il sì definitivo del giocatore

01 febbraio 2022 09:30

Dentro Ikonè, Piatek e Cabral, fuori Vlahovic e Pulgar. Più completi ma indeboliti, attivo di 41 milioni

31 gennaio 2022 19:56

Sportitalia, Pulgar ceduto al Galatasaray in prestito secco con stipendio pagato dai turchi

31 gennaio 2022 12:22

Corriere dello Sport, Pulgar-Galatasaray mancano gli ultimi dettagli. Amrabat resta

31 gennaio 2022 09:42

Pulgar vicino al Galatasaray in prestito con diritto di riscatto. Cosi Amrabat resta alla Fiorentina

30 gennaio 2022 20:53

Galatasaray e Marsiglia vogliono Pulgar, può lasciare subito la Fiorentina. Turchi in vantaggio

30 gennaio 2022 17:03

Ceccarini annuncia: "Aumentano le possibilità della partenza di Pulgar a gennaio verso l'estero"

30 gennaio 2022 16:13

Ceccarini: "Non solo Amrabat, potrebbe partire anche Pulgar". Lo Celso arriva alla Fiorentina?

28 gennaio 2022 13:15

Pulgar: "Quando ero indisponibile in tribuna capii quanto ci ama il pubblico. Italiano ci rende partecipi"

15 gennaio 2022 13:47

Il procuratore di Callejon al centro sportivo. Con Ikonè potrebbe giocare poco, futuro a rischio?

14 gennaio 2022 19:49

Lo sfortunato tifoso cileno al centro sportivo nel giorno sbagliato, nessun incontro con Pulgar

11 gennaio 2022 16:02

Dalla Spagna, il Betis Siviglia in cerca di centrocampisti: piace Pulgar. Assalto a gennaio?

25 dicembre 2021 16:27

Radio Bruno, Pulgar ha recuperato, ci sarà a Verona. Dragowski torna a gennaio, Terzic titolare

20 dicembre 2021 14:54

Verso il Sassuolo: Dragowski e Pulgar indisponibili, Castrovilli tornerà tra i convocati

18 dicembre 2021 10:08

Pulgar ha rischiato la rottura del tendine d'Achille: scongiurato il peggio, torna nel 2022

17 dicembre 2021 11:08

Infortunio Pulgar, niente di grave: sarà out contro il Sassuolo, in dubbio per il Verona

17 dicembre 2021 10:14

Pulgar assente contro il Sassuolo: per il centrocampista una forte contusione, nessuna lesione

16 dicembre 2021 17:10

All'87' infortunio per Pulgar, colpo sul tallone d'achille. Costretto ad uscire, entra Bianco

15 dicembre 2021 22:52

Nazione, Amrabat via in prestito a gennaio, c’è il Cagliari. Pulgar futuro in bilico 

07 dicembre 2021 08:21

Repubblica, Pulgar non rientra ancora, non è al meglio e salterà anche il Bologna

04 dicembre 2021 13:08

Verso Bologna: c'è Pulgar. Gonzalez e Dragowski tornano in gruppo, solo Castrovilli a parte

02 dicembre 2021 14:17

Verso il Bologna, Pulgar è tornato in gruppo, ma non solo lui. Gonzalez in lizza per una maglia dal 1'

02 dicembre 2021 09:44

I CONVOCATI DELLA FIORENTINA PER L'EMPOLI: PULGAR ANCORA OUT, TORNA KOKORIN

26 novembre 2021 17:16

Verso l'Empoli, Pulgar ancora out, Terracciano confermato tra i pali. Gonzalez parte dalla panchina

26 novembre 2021 08:57

Dal centro sportivo, Pulgar e Kokorin ancora a parte. Dragowski torna in gruppo, Nastasic out

23 novembre 2021 18:11

Dal centro sportivo, Gonzalez sta bene, Pulgar e Kokorin non si allenano. Fuori contro il Milan

18 novembre 2021 20:29

Nazione, Amrabat-Pulgar jackpot viola da 25 milioni. Callejon all’addio? Ecco la situazione 

10 novembre 2021 09:30

L'infortunio di Pulgar adesso farà diventare Torreira un titolare fisso per Italiano

22 ottobre 2021 15:17

Pulgar, distorsione alla caviglia sinistra: un mese di stop, rientra dopo la sosta 

22 ottobre 2021 09:47

Stop Pulgar in allenamento: distorsione alla caviglia sinistra con interessamento dei legamenti

21 ottobre 2021 19:41

Nazionali, Doppietta di Pulgar con il Cile. Vince anche l’Argentina di Gonzalez

15 ottobre 2021 09:48

Dai campini, Pulgar favorito su Torreira, in difesa Igor in vantaggio su Quarta e Nastasic

02 ottobre 2021 20:27

Gonzalez appena finita la partita è andato nello spogliatoio della Fiorentina per festeggiare

26 settembre 2021 18:27

Pulgar ci sarà contro l'Udinese, ha recuperato dal risentimento muscolare. Venuti lavora a parte

24 settembre 2021 07:47

Dal centro sportivo, Venuti e Pulgar ieri niente allenamento. Quarta? Ferita sulla sopracciglia

23 settembre 2021 09:17

I convocati della Fiorentina per l'Inter, fuori Castrovilli e Pulgar, c'è Nico Gonzalez

20 settembre 2021 20:26

Verso Genova, selfie dei sudamericani viola Torreira, Martinez Quarta, Gonzalez e Pulgar

17 settembre 2021 17:51

Pradè non ha sbagliato un colpo. Squadra dell’anno scorso, ma musica cambiata

14 settembre 2021 13:06

Aerei in ritardo dal Sud America: Pulgar, Gonzalez e Quarta a Bergamo solo stanotte

10 settembre 2021 20:09

Oggi i Nazionali sudamericani rientrano: Quarta, Gonzalez e Pulgar si uniranno al gruppo a Bergamo

10 settembre 2021 09:07

CorSport, Gonzalez e Quarta arrivano domani in Italia. Volo diretto per Pulgar

09 settembre 2021 11:18

Gazzetta dello Sport, colletta di nove club europei per riportare colombiani e cileni: c'è Pulgar

08 settembre 2021 15:49

Pulgar sarà in Italia il giorno di Atalanta-Fiorentina, convocazione a rischio. Gonzalez e Quarta rientrano il 10

02 settembre 2021 09:32

Gonzalez e Quarta a rischio forfait contro l'Atalanta, non tornano in tempo dall'Argentina

01 settembre 2021 20:21

Lo scugnizzo viola-È Gonzalez e Vlahovic show. Brividi nel finale, ma la mentalità è quella giusta

28 agosto 2021 23:31

Sconcerti: "Berardi sarebbe un'operazione di marketing. Spero che continui a giocare Pulgar"

24 agosto 2021 22:00

Gazzetta dello Sport, Pulgar convince Italiano: sarà il regista. Si complica Sena, Fiorentina su Skhiri

12 agosto 2021 08:36

(FOTO): Callejon eredita la 7 di Ribery. Pulgar passa alla 15. Sottil? Prende il 33. Ecco tutti i numeri

11 agosto 2021 11:27

CorSport, Bianco il cambio di Pulgar in regia. La Fiorentina continua a monitorare Torreira, Sensi e Skhiri

05 agosto 2021 08:59

Sconcerti: "Vlahovic e Lukaku i centravanti di Chelsea e Inter. Rinforzarsi cedendo Amrabat? Un'illusione"

03 agosto 2021 21:00

Tuttosport, Simy in pole per l'attacco. Pulgar e Amrabat futuro in bilico. Nastasic già bloccato

30 luglio 2021 09:17

De Santis: "Discorso Barone? È pretattica. Mercato fermo per tutti. Pulgar? Non so se resterà"

27 luglio 2021 14:36

CDS, rivoluzione centrocampo. Pulgar non convince Italiano al suo posto Sensi oppure Torreira

24 luglio 2021 11:17

Pulgar, regista o mezz’ala della Fiorentina: il dubbio lo scioglierà Italiano

24 luglio 2021 08:53

Bocci: "Italiano? Grande approccio con squadra e piazza. Amrabat senza ruolo, sarà ceduto?"

21 luglio 2021 23:16

Dal Cile, Pulgar non si muove: il cileno sarà una pedina fondamentale della Fiorentina di Italiano

21 luglio 2021 19:23

Dalla Francia, Marsiglia su Pulgar: il cileno può già lasciare la Fiorentina

14 luglio 2021 00:04

Dal Cile, Pulgar può partire, Fiorentina pronta ad ascoltare offerte. Piace in Spagna

10 luglio 2021 18:08

CorSport, Pulgar in partenza? Savanier può essere il sostituto. Torreira? Pista complicata

09 luglio 2021 10:11

La Nazione, Italiano valuta se utilizzare o meno il play. Moena sarà determinante nella scelta

08 luglio 2021 10:12

La Gazzetta, in attesa del mercato l'unico volto nuovo é Gonzalez. Pulgar regista e Lirola a destra

08 luglio 2021 09:38

Bucchioni: "Alla Fiorentina serve un regista, Sensi sarebbe perfetto. Kouamè non adatto al gioco di Italiano"

03 luglio 2021 15:13

La Nazione, sufficienti 13 milioni per Pulgar, Milenkovic può diventare un tormentone

03 luglio 2021 10:27

Finisce la Copa America di Pulgar: Cile sconfitto 1-0 dal Brasile di Paquetà

03 luglio 2021 09:42

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