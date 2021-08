CorSport, Bianco il cambio di Pulgar in regia. La Fiorentina continua a monitorare Torreira, Sensi e Skhiri

L’arrivo di un regista in casa Fiorentina è una necessità, perchè in quella casella la Fiorentina ha il solo e solito Pulgar che playmaker di suo non è per caratteristiche. Sempre considerando che il “cambio” si chiama Alessandro Bianco. La Fiorentina è attenta sul mercato e segue l’evolversi delle vicende che portano ai vari Torreira, Sensi, Skhiri. Lo scrive il Corriere dello Sport.

