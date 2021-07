La Nazione, sufficienti 13 milioni per Pulgar, Milenkovic può diventare un tormentone

Stamattina sul quotidiano La Nazione, troviamo il punto di mercato sulla Fiorentina inerente le possibili uscite.

13 milioni da parte del Celta Vigo possono essere sufficienti per veder partire Pulgar, mentre Kouamé piace a Torino e Wolverhampton ma anche all’Anderlecht, (aggiunge Sky). L’attaccante parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo, dunque sarà più difficile trattarlo sul mercato. Capitolo Milenkovic: piace alla Juventus, ma non ci sono per ora offerte. Dall’estero ne è arrivata una da 16 milioni, troppo bassa per la Fiorentina. A meno che qualcuno non si spinga sui 25/27 milioni, il rischio è quello di assistere ad un tormentone estivo, proprio nei giorni del ritiro.

LEGGI ANCHE COMMISSO CONTRO MENDES: “RAPPRESENTAVA SERGIO OLIVERA, GATTUSO E IL PORTO. INACCETTABILE”