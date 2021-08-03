Sconcerti: "Vlahovic e Lukaku i centravanti di Chelsea e Inter. Rinforzarsi cedendo Amrabat? Un'illusione"

Le parole di Mario Sconcerti ai microfoni di Stadio Aperto

Mario Sconcerti, opinionista ed ex direttore della Cecchi Gori Group, è intervenuto ai microfoni di Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, per parlare di temi in ottica mercato della Fiorentina. Ecco le sue parole:

LUKAKU-ZAPATA-VLAHOVIC "Vlahovic e Zapata possono essere soluzioni, sono due grandi giocatori ma uno ha vent'anni e l'altro quasi trenta. Ho scritto che Lukaku e Vlahovic sarebbero stati i centravanti di Chelsea e Inter, ma non sapevo in quale ordine. Andranno però su quello più facile da prendere. La notizia di Lukaku mette in moto il grande mercato".

ORSOLINI-OUNAS "Mi piace, come mi piace molto Ounas. L'avevo visto giocare nel Napoli il primo anno ed è importante, ma anche Orsolini andrebbe bene. Vorrei capire che cosa succede invece in difesa e a centrocampo, spero non ci sia la tentazione di chiudere qui le cose.

REGISTA "Pulgar è uno di affidamento, ma passare da lui a Bianco mi sembra un salto non indifferente. Mi chiedo se non sarebbe il caso di provarci Bonaventura o trovare un modulo che si diversifichi. Se però il pensiero è di rinforzarsi cedendo Amrabat, è un'illusione".

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