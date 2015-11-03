Notizie Lukaku Fiorentina

A Napoli scoppia il caso Lukaku: l'attaccante è rimasto in Belgio e verrà messo fuori rosa
31 marzo 2026 11:22
Scontro Napoli-Lukaku: se non rientra entro martedì sarà escluso dalla rosa fino al termine della stagione
27 marzo 2026 15:04
Tegola per Conte, infortunio grave per Lukaku: starà fuori almeno 3 mesi. Salta la Fiorentina
18 agosto 2025 14:56
Sportmediaset riporta: "Lukaku si ferma per un mese, il ritorno in campo potrebbe esserci il 13 settembre a Firenze"
16 agosto 2025 15:56
Zazzaroni su Kean: "Ancelotti non lo poteva vedere, io tra i pochi ad aver creduto in lui"
28 aprile 2025 23:22
Lukaku e Raspadori gongolano: "Abbiamo sofferto troppo, dovevamo chiuderla prima. È stata dura"
09 marzo 2025 17:28
Amoruso: "Comuzzo al Napoli rimandato all'estate, con Buongiorno coppia perfetta"
07 marzo 2025 23:32
Sentite Gila (Lazio): "Abbiamo tanta qualità, sappiamo di essere migliori di Roma e Fiorentina"
15 febbraio 2025 22:58
Conte un rullo compressore, a Bergamo la decide Lukaku, Napoli prosegue la marcia scudetto
18 gennaio 2025 22:57
Kean VS Lukaku, duello tra panzer: Moise a caccia del primo gol contro il Napoli
04 gennaio 2025 10:15
Corriere Fiorentino: “Kean e Lukaku saranno i protagonisti attesi di Fiorentina-Napoli. Entrambi convinti dai mister”
03 gennaio 2025 10:03
Denis: "Kean è più completo di Lukaku. Folorunsho è duttile, può giocare anche al posto di Bove"
02 gennaio 2025 14:08
Comuzzo ed una maturità da veterano, a Torino ha annullato Vlahovic. Ora anche Lukaku?
31 dicembre 2024 10:51
Graziani: "Kean è incontenibile e dieci passi avanti a Lukaku, ha già triplicato il suo valore"
12 novembre 2024 23:07
Mille sfumature di Kean, un po’ Lukaku e un po’ Vlahovic. Il bomber da sballo fa sognare la Fiorentina
05 novembre 2024 09:11
Al Napoli basta un tempo, Lukaku e Kvara esaltano Conte ed affossano il Milan di Fonseca
29 ottobre 2024 23:02
Sentite El Pampa Sosa: "Beltran più forte di Lukaku. Gli serve tempo, ma ottimo acquisto della Fiorentina"
08 ottobre 2024 14:55
Napoli in rimonta con il primo squillo di Lukaku, Leao dalla panchina salva Fonseca
31 agosto 2024 23:21
Lukaku segna e la Roma è matematicamente sesta. Mercoledì mezza Italia tiferà Gasp
19 maggio 2024 23:11
Cori razzisti verso Lukaku e Abraham: la curva della Lazio a rischio chiusura per gli episodi del Derby
08 aprile 2024 11:47
Dybala e Lukaku verso l'addio a fine anno, guadagnano troppo per una squadra come la Roma
12 febbraio 2024 13:19
Ezio Sella è sicuro: "Con Lukaku in attacco la Fiorentina lotterebbe per vincere lo scudetto"
23 dicembre 2023 18:27
Balotelli dice la sua: "Lukaku poteva spaccare la gamba a Kouamè. Espulsione giusta"
13 dicembre 2023 17:26
Lukaku graziato, solo una giornata di squalifica per il fallo killer su Kouamé. Non considerato condotta violenta
12 dicembre 2023 13:07
Kouamè mostra le condizioni della sua gambe dopo il fallo killer di Lukaku che gli poteva costare caro
11 dicembre 2023 14:13
Anche Massimo Mauro incredulo: "Lukaku ha rischiato di rompere tibia e perone a Kouamè
11 dicembre 2023 13:39
Montolivo: "Io come Lukaku, ma i fischi dei tifosi della Fiorentina mi caricarono, ho fatto gol"
29 ottobre 2023 13:21
Vietati fischietti anti Lukaku, Curva Inter insorge: "La Fiorentina li ha usati per Vlahovic, non è giusto"
27 ottobre 2023 22:34
Tiago Pinto punge la Fiorentina? "Meglio un Lukaku il 28 agosto invece di un 'Tonino' l'1 di agosto"
05 settembre 2023 19:11
Ristic fa danni anche alla Juventus, chiede super commissione per Vlahovic al Chelsea e blocca l'affare
09 agosto 2023 18:56
Romelu Lukaku vuole convincere Inzaghi a schierarlo per il match contro la Fiorentina
22 maggio 2023 15:31
Lukaku: "Su YouTube vedo tanti video dei gol fatti da Luca Toni, il gol segnato l'ho visto da lui"
13 maggio 2023 23:15
Ufficiale, Daspo per 171 tifosi della Juventus dopo cori razzisti a Lukaku in Coppa Italia
24 aprile 2023 17:58
Fagioli polemico sui social: "Quando a San Siro urlavano zingaro a Kostic e Vlahovic andava bene?"
05 aprile 2023 18:00
Nainggolan commenta i cori razzisti dei tifosi della Juve per Lukaku: "Cosa ti aspettavi là?”
05 aprile 2023 16:40
Lukaku mette nel mirino la Fiorentina: l'attaccante vuole tornare a tutti i costi per la trasferta di Firenze
17 ottobre 2022 18:18
Commisso scherza: "Riprendere Vlahovic alla Fiorentina? Come l'Inter con Lukaku, solo a 10 milioni"
26 settembre 2022 21:19
"Lautaro ha una relazione con Lukaku" dall'Argentina lanciano la fake news che fa il giro del mondo
13 settembre 2022 21:30
Frey consiglia sul Fantacalcio: "Vlahovic meglio di Lukaku e Immobile. Biraghi costa, Jovic mi stuzzica"
09 agosto 2022 13:17
"Se Mbappè e Lukaku fossero nati in Italia sarebbero stati esclusi perchè considerati stranieri"
27 marzo 2022 00:38
Marco Mazzocchi la spara: "Il Chelsea tratta scambio tra Lukaku e giovane attaccante di serie A"
03 gennaio 2022 14:44
Gazzetta insiste: "Lukaku spinge Vlahovic alla Juve ma la Fiorentina non dà speranze"
02 gennaio 2022 09:43
Lukaku venduto al Chelsea per 120 milioni potrebbe tornare all'Inter in prestito, Marotta geniale
31 dicembre 2021 13:57
Gazzetta dello Sport, Vlahovic obiettivo numero uno dell'Inter. La Fiorentina alza il muro: è incedibile
07 agosto 2021 07:44
Graziani: "Vlahovic-Inter? Sarebbe folle rifiutare 70 milioni. Prenderei subito Belotti ed Orsolini"
04 agosto 2021 18:44
Gazzetta, Vlahovic, Tottenham pronto a fare all-in ma c’è anche l’Inter se parte Lukaku
04 agosto 2021 08:43
Sconcerti: "Vlahovic e Lukaku i centravanti di Chelsea e Inter. Rinforzarsi cedendo Amrabat? Un'illusione"
03 agosto 2021 21:00
Festino notturno in casa Inter per compleanno Lukaku, denuncia dall'influencer. Blitz carabinieri
13 maggio 2021 11:48
Baiano: "Non paragoniamo Lukaku a Batistuta. Fiorentina? Migliorata nel gioco, ma mancano i punti"
15 febbraio 2021 19:45
M.Quarta: "Inter? Abbiamo fame di vittoria, dobbiamo riscattare l'eliminazione in Coppa Italia"
01 febbraio 2021 21:12
Ibrahimovic risponde: "Nel mondo di Ibra non c'è spazio per il razzismo"
27 gennaio 2021 14:44
Gli insulti di Ibrahimovic a Lukaku: "Chiama tua madre e vai a fare i riti voodoo con lei nella foresta"
26 gennaio 2021 23:09
Martinez Quarta: "Lukaku mi ha graffiato prima di scattare. L'arbitro doveva andare al VAR"
15 gennaio 2021 09:29
Sarebbe bastata l’espulsione di Skriniar per passare il turno, ma ora serve il mercato
14 gennaio 2021 16:41
Lukaku: "Vittoria importante contro una squadra fortissima e con un grande allenatore. Ci dà fiducia"
13 gennaio 2021 17:44
Al 119' l'Inter torna in vantaggio grazie a Lukaku. 2-1 per i nerazzurri al Franchi
13 gennaio 2021 17:28
Di Natale: "Non mi aspettavo queste difficoltà dei viola, Prandelli bravo e conosce ambiente, risorgeranno"
03 dicembre 2020 17:35
Quando Ribery fece piangere Lukaku, lo strano caso del rigore maledetto
22 luglio 2020 16:34
L'inter batte la Samp 2-1 e torna in scia alla coppia scudetto. Decisivi Lautaro e Lukaku
22 giugno 2020 00:34
Un calcio al razzismo, le esultanza di Nkoulou e Lukaku per George Floyd
21 giugno 2020 23:16
Lukaku rivela: "Dopo Natale all'Inter 23 giocatori su 25 eravamo malati con tosse e febbre"
21 aprile 2020 19:29
Lukaku attacca: "Per fermare il calcio ci è voluto che avesse il Coronavirus un giocatore della Juventus"
02 aprile 2020 19:49
Corriere dello Sport conferma, è falloso l'intervento di Lukaku su Sottil, gol Lazio da annullare. La moviola
28 ottobre 2019 12:30
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