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Notizie Lukaku Fiorentina

A Napoli scoppia il caso Lukaku: l'attaccante è rimasto in Belgio e verrà messo fuori rosa

31 marzo 2026 11:22

Scontro Napoli-Lukaku: se non rientra entro martedì sarà escluso dalla rosa fino al termine della stagione

27 marzo 2026 15:04

Tegola per Conte, infortunio grave per Lukaku: starà fuori almeno 3 mesi. Salta la Fiorentina

18 agosto 2025 14:56

Sportmediaset riporta: "Lukaku si ferma per un mese, il ritorno in campo potrebbe esserci il 13 settembre a Firenze"

16 agosto 2025 15:56

Zazzaroni su Kean: "Ancelotti non lo poteva vedere, io tra i pochi ad aver creduto in lui"

28 aprile 2025 23:22

Lukaku e Raspadori gongolano: "Abbiamo sofferto troppo, dovevamo chiuderla prima. È stata dura"

09 marzo 2025 17:28

Amoruso: "Comuzzo al Napoli rimandato all'estate, con Buongiorno coppia perfetta"

07 marzo 2025 23:32

Sentite Gila (Lazio): "Abbiamo tanta qualità, sappiamo di essere migliori di Roma e Fiorentina"

15 febbraio 2025 22:58

Conte un rullo compressore, a Bergamo la decide Lukaku, Napoli prosegue la marcia scudetto

18 gennaio 2025 22:57

Kean VS Lukaku, duello tra panzer: Moise a caccia del primo gol contro il Napoli

04 gennaio 2025 10:15

Corriere Fiorentino: “Kean e Lukaku saranno i protagonisti attesi di Fiorentina-Napoli. Entrambi convinti dai mister”

03 gennaio 2025 10:03

Denis: "Kean è più completo di Lukaku. Folorunsho è duttile, può giocare anche al posto di Bove"

02 gennaio 2025 14:08

Comuzzo ed una maturità da veterano, a Torino ha annullato Vlahovic. Ora anche Lukaku?

31 dicembre 2024 10:51

Graziani: "Kean è incontenibile e dieci passi avanti a Lukaku, ha già triplicato il suo valore"

12 novembre 2024 23:07

Mille sfumature di Kean, un po’ Lukaku e un po’ Vlahovic. Il bomber da sballo fa sognare la Fiorentina

05 novembre 2024 09:11

Al Napoli basta un tempo, Lukaku e Kvara esaltano Conte ed affossano il Milan di Fonseca

29 ottobre 2024 23:02

Sentite El Pampa Sosa: "Beltran più forte di Lukaku. Gli serve tempo, ma ottimo acquisto della Fiorentina"

08 ottobre 2024 14:55

Napoli in rimonta con il primo squillo di Lukaku, Leao dalla panchina salva Fonseca

31 agosto 2024 23:21

Lukaku segna e la Roma è matematicamente sesta. Mercoledì mezza Italia tiferà Gasp

19 maggio 2024 23:11

Cori razzisti verso Lukaku e Abraham: la curva della Lazio a rischio chiusura per gli episodi del Derby

08 aprile 2024 11:47

Dybala e Lukaku verso l'addio a fine anno, guadagnano troppo per una squadra come la Roma

12 febbraio 2024 13:19

Ezio Sella è sicuro: "Con Lukaku in attacco la Fiorentina lotterebbe per vincere lo scudetto"

23 dicembre 2023 18:27

Balotelli dice la sua: "Lukaku poteva spaccare la gamba a Kouamè. Espulsione giusta"

13 dicembre 2023 17:26

Lukaku graziato, solo una giornata di squalifica per il fallo killer su Kouamé. Non considerato condotta violenta

12 dicembre 2023 13:07

Kouamè mostra le condizioni della sua gambe dopo il fallo killer di Lukaku che gli poteva costare caro

11 dicembre 2023 14:13

Anche Massimo Mauro incredulo: "Lukaku ha rischiato di rompere tibia e perone a Kouamè

11 dicembre 2023 13:39

Montolivo: "Io come Lukaku, ma i fischi dei tifosi della Fiorentina mi caricarono, ho fatto gol"

29 ottobre 2023 13:21

Vietati fischietti anti Lukaku, Curva Inter insorge: "La Fiorentina li ha usati per Vlahovic, non è giusto"

27 ottobre 2023 22:34

Tiago Pinto punge la Fiorentina? "Meglio un Lukaku il 28 agosto invece di un 'Tonino' l'1 di agosto"

05 settembre 2023 19:11

Ristic fa danni anche alla Juventus, chiede super commissione per Vlahovic al Chelsea e blocca l'affare

09 agosto 2023 18:56

Romelu Lukaku vuole convincere Inzaghi a schierarlo per il match contro la Fiorentina

22 maggio 2023 15:31

Lukaku: "Su YouTube vedo tanti video dei gol fatti da Luca Toni, il gol segnato l'ho visto da lui"

13 maggio 2023 23:15

Ufficiale, Daspo per 171 tifosi della Juventus dopo cori razzisti a Lukaku in Coppa Italia

24 aprile 2023 17:58

Fagioli polemico sui social: "Quando a San Siro urlavano zingaro a Kostic e Vlahovic andava bene?"

05 aprile 2023 18:00

Nainggolan commenta i cori razzisti dei tifosi della Juve per Lukaku: "Cosa ti aspettavi là?”

05 aprile 2023 16:40

Lukaku mette nel mirino la Fiorentina: l'attaccante vuole tornare a tutti i costi per la trasferta di Firenze

17 ottobre 2022 18:18

Commisso scherza: "Riprendere Vlahovic alla Fiorentina? Come l'Inter con Lukaku, solo a 10 milioni"

26 settembre 2022 21:19

"Lautaro ha una relazione con Lukaku" dall'Argentina lanciano la fake news che fa il giro del mondo

13 settembre 2022 21:30

Frey consiglia sul Fantacalcio: "Vlahovic meglio di Lukaku e Immobile. Biraghi costa, Jovic mi stuzzica"

09 agosto 2022 13:17

"Se Mbappè e Lukaku fossero nati in Italia sarebbero stati esclusi perchè considerati stranieri"

27 marzo 2022 00:38

Marco Mazzocchi la spara: "Il Chelsea tratta scambio tra Lukaku e giovane attaccante di serie A"

03 gennaio 2022 14:44

Gazzetta insiste: "Lukaku spinge Vlahovic alla Juve ma la Fiorentina non dà speranze"

02 gennaio 2022 09:43

Lukaku venduto al Chelsea per 120 milioni potrebbe tornare all'Inter in prestito, Marotta geniale

31 dicembre 2021 13:57

Gazzetta dello Sport, Vlahovic obiettivo numero uno dell'Inter. La Fiorentina alza il muro: è incedibile

07 agosto 2021 07:44

Graziani: "Vlahovic-Inter? Sarebbe folle rifiutare 70 milioni. Prenderei subito Belotti ed Orsolini"

04 agosto 2021 18:44

Gazzetta, Vlahovic, Tottenham pronto a fare all-in ma c’è anche l’Inter se parte Lukaku

04 agosto 2021 08:43

Sconcerti: "Vlahovic e Lukaku i centravanti di Chelsea e Inter. Rinforzarsi cedendo Amrabat? Un'illusione"

03 agosto 2021 21:00

Festino notturno in casa Inter per compleanno Lukaku, denuncia dall'influencer. Blitz carabinieri

13 maggio 2021 11:48

Baiano: "Non paragoniamo Lukaku a Batistuta. Fiorentina? Migliorata nel gioco, ma mancano i punti"

15 febbraio 2021 19:45

M.Quarta: "Inter? Abbiamo fame di vittoria, dobbiamo riscattare l'eliminazione in Coppa Italia"

01 febbraio 2021 21:12

Ibrahimovic risponde: "Nel mondo di Ibra non c'è spazio per il razzismo"

27 gennaio 2021 14:44

Gli insulti di Ibrahimovic a Lukaku: "Chiama tua madre e vai a fare i riti voodoo con lei nella foresta"

26 gennaio 2021 23:09

Martinez Quarta: "Lukaku mi ha graffiato prima di scattare. L'arbitro doveva andare al VAR"

15 gennaio 2021 09:29

Sarebbe bastata l’espulsione di Skriniar per passare il turno, ma ora serve il mercato

14 gennaio 2021 16:41

Lukaku: "Vittoria importante contro una squadra fortissima e con un grande allenatore. Ci dà fiducia"

13 gennaio 2021 17:44

Al 119' l'Inter torna in vantaggio grazie a Lukaku. 2-1 per i nerazzurri al Franchi

13 gennaio 2021 17:28

Di Natale: "Non mi aspettavo queste difficoltà dei viola, Prandelli bravo e conosce ambiente, risorgeranno"

03 dicembre 2020 17:35

Quando Ribery fece piangere Lukaku, lo strano caso del rigore maledetto

22 luglio 2020 16:34

L'inter batte la Samp 2-1 e torna in scia alla coppia scudetto. Decisivi Lautaro e Lukaku

22 giugno 2020 00:34

Un calcio al razzismo, le esultanza di Nkoulou e Lukaku per George Floyd

21 giugno 2020 23:16

Lukaku rivela: "Dopo Natale all'Inter 23 giocatori su 25 eravamo malati con tosse e febbre"

21 aprile 2020 19:29

Lukaku attacca: "Per fermare il calcio ci è voluto che avesse il Coronavirus un giocatore della Juventus"

02 aprile 2020 19:49

Corriere dello Sport conferma, è falloso l'intervento di Lukaku su Sottil, gol Lazio da annullare. La moviola

28 ottobre 2019 12:30

L'agente di Llorente è nella sede dell'Inter. Il giocatore potrebbe essere l'alternativa a Lukaku

28 agosto 2019 21:24

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