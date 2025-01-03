Corriere Fiorentino: “Kean e Lukaku saranno i protagonisti attesi di Fiorentina-Napoli. Entrambi convinti dai mister”

Entrambi i centravanti sono stati convinti dai rispettivi allenatori

Moise Kean e Romelu Lukaku saranno i protagonisti attesi di Fiorentina-Napoli, una sfida cruciale per le ambizioni di scudetto o Champions. Entrambi i centravanti sono stati convinti dai rispettivi allenatori, Palladino e Conte, tramite telefonate dirette che li hanno persuasi a sposare i progetti delle loro squadre. Kean e Lukaku rappresentano i fulcri dei sistemi di gioco.

Il belga, più esperto, è utilizzato come punto di riferimento per appoggi e sponde, adattandosi a un ruolo meno dinamico rispetto al passato. Kean, invece, guida un gioco più diretto, sfruttando lanci lunghi e occasioni individuali. Sul piano realizzativo, Kean è in vantaggio con 15 gol in 22 partite contro i 6 di Lukaku in 18 gare stagionali. Tuttavia, Lukaku, con 400 reti in carriera, rimane un simbolo di esperienza, mentre Kean, a soli 24 anni, sembra aver iniziato a raggiungere il suo potenziale. La partita non sarà solo uno scontro tra due stili di gioco, ma anche un confronto tra due fasi di carriera: l'ascesa di Kean e la maturità di Lukaku. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-pablo-mari-alla-fiorentina-intanto-ha-messo-in-vendita-la-casa-i-due-club-parleranno-il-13-gennaio/283179/