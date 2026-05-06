Grosso in pole. Repubblica rivela: "Con la Fiorentina c'è già un accordo verbale di massima"

L'allenatore è considerato il profilo ideale per aprire un nuovo ciclo

Il presente impone ancora attenzione alla salvezza, non ancora aritmetica, ma Fabio Paratici sta lavorando da tempo alla costruzione dell’anno del rilancio. Paratici avrebbe infatti già avviato da settimane un casting, partendo da profili importanti come Maresca e De Zerbi, senza escludere piste internazionali. Il nome oggi più avanti è però quello di Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo e vecchia conoscenza del dirigente dai tempi della Juventus. Tra le parti ci sarebbe già un accordo verbale di massima.

Grosso è considerato il profilo ideale per aprire un nuovo ciclo: propone un calcio propositivo, porta una mentalità diversa, ha grande cultura del lavoro e ambizione. Una scelta che permetterebbe alla Fiorentina anche di anticipare la concorrenza di altri club italiani interessati al campione del mondo 2006. Lo riporta Repubblica.