Gazzetta rivela: "Goretti in Portogallo per Gustavo Sa e Quenda: sono nel mirino della Fiorentina"

Il braccio destro di Paratici è stato avvistato in Portogallo: obiettivo anticipare la concorrenza

Missione portoghese per Roberto Goretti, al lavoro per individuare profili utili alla Fiorentina della prossima stagione. Il braccio destro di Fabio Paratici, è stato avvistato nei giorni scorsi in terra lusitana, dove ha osservato dal vivo alcuni giovani talenti.

Tra i nomi finiti nel mirino viola ci sono Gustavo Sa, trequartista classe 2004 del Famalicao, e Geovany Quenda, esterno d’attacco classe 2007 dello Sporting Lisbona. La Fiorentina guarda dunque anche al mercato dei giovani, con l’obiettivo di anticipare la concorrenza e costruire una rosa più fresca e futuribile in vista della prossima stagione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.