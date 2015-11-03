Notizie Goretti Fiorentina

Gazzetta rivela: "Goretti in Portogallo per Gustavo Sa e Quenda: sono nel mirino della Fiorentina"
06 maggio 2026 14:00
Goretti a Porto per Farioli? Corriere dello Sport: "No, per visionare giovani calciatori"
05 maggio 2026 09:04
Goretti: "La Fiorentina deve riuscire a centrare l'obbiettivo pensando anche al domani"
16 marzo 2026 20:29
D’Aversa riaccende il Torino e scatena il dibattito: è già un rimpianto per la Fiorentina?
13 marzo 2026 23:40
Nazione esalta Paratici: “Le operazioni da lui pilotate e realizzate da Goretti sono state azzeccate”
25 febbraio 2026 08:26
Nazione: “Giani scelto da Paratici come responsabile scouting, Zebi alla gestione prestiti”
06 febbraio 2026 09:05
Nazione: "Paratici sarà ds della Fiorentina come Goretti. Le normative non lo vietano"
15 gennaio 2026 09:55
Toni: "Non c'è confronto tra Goretti e Paratici. Fabio sarà in grado di farsi sentire nello spogliatoio"
14 gennaio 2026 15:56
Nazione svela: “Paratici forse domani a Firenze, contratto fino al 2030. Fitti confronti con Goretti”
04 gennaio 2026 09:55
Nazione: “Goretti ha già contattato l’Atalanta. Interesse per Samardzic e Brescianini”
31 dicembre 2025 09:47
La Fiorentina sarà libera di operare nel mercato di gennaio: non sarà soggetta a restrizioni
23 dicembre 2025 13:20
Il retroscena: "Incontro tra Goretti e Paratici anche nei giorni scorsi a Roma. Siamo ai dettagli"
22 dicembre 2025 22:02
Cecchi: "Applausi a Goretti perché ha fatto un passo indietro, ha pensato al bene comune"
22 dicembre 2025 13:58
Repubblica: “Paratici-Fiorentina ai dettagli. Ma Goretti resta ds, tra di loro ci sono buoni rapporti”
21 dicembre 2025 10:01
Contratto: "Goretti è tra i più grandi intenditori di calcio in Serie A, bisogna dargli maggior potere decisionale"
20 dicembre 2025 14:32
Corriere Fiorentino: "Goretti chiede triennale, il club riflette. Ipotesi altro ds. Deciderà Commisso"
19 dicembre 2025 10:05
Goretti: "E' il momento di riaccendere la luce. A Gennaio la Fiorentina dovrà essere pronta"
18 dicembre 2025 20:19
Di Gennaro: "Alla Fiorentina serve un dirigente esperto, adesso Ferrari non va bene per la situazione"
17 dicembre 2025 13:25
Bucciantini: “Manderei Ferrari e Goretti da Commisso per ottenere un programma per i prossimi tre anni”
15 dicembre 2025 19:11
Criscitiello: "Commisso? Caccerei Goretti e Ferrari, triennale a Giuntoli e riprenderei Stefano Pioli"
15 dicembre 2025 14:53
Polverosi a gamba tesa: “Ferrari e Goretti non hanno la forza di ribaltare questa situazione. Serve uno come Sabatini”
15 dicembre 2025 09:59
Criscitiello: “Pioli ha sbagliato ma non era il colpevole. Se metti Goretti DS, la tua ambizione è la Serie B”
08 dicembre 2025 15:47
Nazione: “Goretti unica figura di calcio. Ferrari? Dichiarazioni fuori luogo. Manca figura forte”
08 dicembre 2025 09:51
Fiorentina vuota e disunita, Ranieri non accetta la sostituzione e Goretti annuncia scelte drastiche
07 dicembre 2025 15:53
Goretti durissimo: “Servono scelte forti, non c’è unione di gruppo. Le liti sul rigore non mi piacciono”
06 dicembre 2025 18:25
Goretti: "Vanoli non è qui a parlare perchè c'è in atto una presa di coscienza della situazione"
06 dicembre 2025 18:09
Sentite Damiani: "La Fiorentina ha una società forte e riuscirà ad uscire al meglio da questa situazione"
05 dicembre 2025 14:24
Corriere dello Sport: "Mercato di gennaio? Un esterno, significherebbe sconfessare le scelte di un anno fa"
04 dicembre 2025 08:52
Gazzetta svela: “Goretti per gennaio ha due obiettivi: esterni e un difensore centrale d’esperienza”
02 dicembre 2025 09:32
Goretti: "Ho sentito i giocatori e hanno detto: 'Noi e la Fiesole ci salviamo'. Serve consapevolezza."
30 novembre 2025 21:23
Cinquini duro: "Alla Fiorentina serve un vero leader in società, Ferrari e Goretti due neofiti"
28 novembre 2025 15:55
Incontro positivo tra il procuratore di Dodó e Goretti, la Fiorentina farà una nuova offerta per il rinnovo
23 novembre 2025 22:46
Goretti soddisfatto: "In quella che è la partita abbiamo dimostrato di essere squadra, bravo Vanoli"
22 novembre 2025 21:40
Corriere Fiorentino: “Un mediano di personalità ed un difensore rapido: ecco i giocatori che servono”
19 novembre 2025 09:07
Guerini: "Ferrari e Goretti non hanno le competenze per gestire una società come la Fiorentina"
18 novembre 2025 15:51
Bisoli: "Vanoli l'uomo giusto per Firenze, Goretti sa stare nei grandi spogliatoi. La Viola grazie a loro può risalire"
15 novembre 2025 14:51
Bagnoli su Goretti: “Lui ed il suo staff conoscono il calcio di ogni posto, c’è da aspettarsi qualche sorpresa”
14 novembre 2025 15:27
Goretti: ”Mi piace scegliere allenatori che abbiano un passato nel club”. Ecco i casi precedenti a Vanoli
14 novembre 2025 11:00
Melani: “Vanoli ha ragione, bisogna guardare avanti. La società ha fatto bene a promuovere Goretti”
13 novembre 2025 16:51
Nazione: “Goretti conta di essere tutt’altro che un ds ad interim. Idee chiare ma guai a parlare di mercato”
13 novembre 2025 07:57
Goretti: "Caos societario? Bugie, ci siamo fatti trovare pronti. Pradè e Pioli fuori, reset necessario"
12 novembre 2025 22:42
Goretti: "Da oggi in poi tutte le responsabilità sono mie, posso solo ringraziare Pradè"
12 novembre 2025 19:20
Mpasinkatu su Goretti: "Ha l’occasione della vita. È bravo nello scouting, mercato di gennaio complesso"
11 novembre 2025 17:56
Mercoledì 12 novembre alle 18:00 la presentazione ufficiale di Vanoli e Goretti al Viola Park
11 novembre 2025 10:29
Gazzetta rivela: “Goretti non ha voluto cedere Fortini, è il suo primo grande estimatore”
11 novembre 2025 09:07
Bucchioni duro: "Tutto porta alla vendita della Fiorentina. D'Aversa sarebbe stata una scelta folle"
08 novembre 2025 21:33
Repubblica: "Vanoli sondato da Pradè settimane fa dopo i dissidi con Pioli. Scelto poi da Goretti"
08 novembre 2025 14:04
Marinozzi: "Il caos è iniziato con le dimissioni di Palladino. La lontananza di Commisso crea problemi"
07 novembre 2025 16:39
Fiorini avvisa: "Le parole di Goretti mi hanno spaventato: non si può passare da zero a cento"
07 novembre 2025 14:52
Sohm: "Stiamo male anche noi, a Genova sarà come una finale", Goretti: "Dobbiamo allenarci molto!"
07 novembre 2025 08:25
Goretti duro: "I ragazzi sanno che devono allenarsi, di cosa abbiamo bisogno? Allenarci e molto"
06 novembre 2025 22:14
Bressan: “Vanoli lavori sulla testa dei giocatori, Goretti ne soddisfi le richieste a gennaio”
06 novembre 2025 15:57
Rossitto: "Vanoli ha grinta e competenza, per me è la scelta perfetta. Goretti? Conosce il calcio"
06 novembre 2025 15:20
Le 4 richieste (rifiutate) di Palladino alla Fiorentina: "Carta bianca, contatto diretto con Commisso, poi..."
06 novembre 2025 15:01
Nazione: "Goretti nuovo ds, la Fiorentina potrebbe continuare a vivacchiare in direzione di un'eventuale cessione"
06 novembre 2025 10:06
Corriere Fiorentino: “Goretti promosso ds da Commisso. Priorità allenatore e poi i rinnovi dei giocatori”
06 novembre 2025 09:43
Nazione: "Goretti direttore sportivo, in un colpo annullate le candidature di Giuntoli e Petrachi"
06 novembre 2025 09:40
Corriere Fiorentino rivela: “Goretti in estate contattato dalla Juve. Ha rinunciato, scegliendo Firenze”
06 novembre 2025 09:31
"Goretti tra i migliori, ha coraggio e idee. Non si fa condizionare, fa il bene della Fiorentina"
05 novembre 2025 22:40
Accordo Fiorentina-Vanoli ma Goretti cerca di convincerli su Palladino: il tecnico chiede carta bianca
05 novembre 2025 20:50
Bisoli fiducioso: "Goretti merita, non va allo scontro con i giocatori. Alla Fiorentina serve questo"
05 novembre 2025 14:22
Criscitiello attacca Goretti: "Non può fare il direttore alla Fiorentina, è un profilo da Perugia o Reggiana"
05 novembre 2025 13:36
Corriere Fiorentino: "Galloppa in panchina fino al Genoa? Piccola chance che possa restare di più"
05 novembre 2025 12:14
Corriere Fiorentino sicuro: "Ferrari e Goretti hanno licenziato D'Aversa ancora prima che firmasse"
05 novembre 2025 12:11
Goretti è il nuovo DS della Fiorentina: da Mancini a Spinazzola ecco tutti i colpi migliori in carriera
05 novembre 2025 10:59
Palladino ancora non contattato ma Goretti tiene aperta questa possibilità. La squadra lo rivuole
04 novembre 2025 21:21
Amoruso rivela: "Pradé è stato costretto a dimettersi, ora nella Fiorentina non ci sono uomini di calcio"
04 novembre 2025 13:58
Goretti non vuole D'Aversa, scelta voluta dagli uomini di Pradè in società. La squadra vuole Palladino
04 novembre 2025 12:42
Bucchioni:”Dietro la nomina di Goretti DS temo ci sia ancora Prade a lavorare dietro le quinte”
04 novembre 2025 10:17
Corriere dello Sport: "Duello Goretti-Angeloni per il ruolo di direttore sportivo della Fiorentina"
04 novembre 2025 09:51
Di Marzio conferma: "Sarà Roberto Goretti il nuovo direttore sportivo della Fiorentina"
03 novembre 2025 22:26
Rai Sport rivela: "Anche Nesta in lista per il dopo Pioli alla Fiorentina". Ha già lavorato con Goretti
03 novembre 2025 18:45
Scugnizzo Viola: "Pioli resta, Pradè scappa, Commisso tace: la Fiorentina è allo sbando totale. Rocco vendi"
03 novembre 2025 10:34
Criscitiello sicuro: “Da quando è morto Barone la Fiorentina è finita. Pradè? Il primo da licenziare era Goretti”
03 novembre 2025 09:08
Discussioni tra Goretti e Ferrari su chi deve decidere adesso. Il direttore tecnico chiede autonomia
02 novembre 2025 19:47
Corriere dello Sport: "Goretti assumerà pro tempore il ruolo finché non ci sarà un nuovo ds"
02 novembre 2025 10:41
Viviano: “Non capisco come mai le critiche vadano tutte su Pradè, anche Goretti è responsabile”
17 ottobre 2025 15:28
Criscitiello: "La società a Firenze è assente, non si può andare bene con Commisso lontano"
24 settembre 2025 13:37
Goretti: "Buon lavoro con Pradè, era finito un ciclo. Gap con le big? Si riduce con modello e stile di gioco"
06 settembre 2025 09:01
Durante esalta Goretti: "Mi disse che Kean avrebbe fatto benissimo alla Fiorentina, aveva ragione"
23 luglio 2025 18:41
Gazzetta.it riporta: "Goretti piace alla Juventus per ricoprire la carica di direttore tecnico dei bianconeri"
17 giugno 2025 14:42
Gazzetta: "La Juventus vuole Goretti come DT, ha rinnovato da poco con la Fiorentina fino al 2027"
11 giugno 2025 11:29
Fiorentina avanti con Goretti: sarà Direttore Tecnico fino al 2027. Maggiori responsabilità nello scouting
28 maggio 2025 14:10
Nicoletti: “Palladino può diventare il Gasperini della Fiorentina. Io la Conference la rifarei”
23 maggio 2025 16:18
De Santis: "Dodo ha impressionato le big, la Fiorentina si sta giá guardando attorno in caso di cessione"
17 aprile 2025 17:26
TMW: "La Cremonese ha messo gli occhi su Goretti per la prossima stagione, è in scadenza"
10 dicembre 2024 12:29
Goretti: "A luglio poste le basi per una nuova Fiorentina. A Gennaio e l'estate prossima un altro step"
18 novembre 2024 22:24
Goretti: "La Fiorentina in attacco ha sempre avuto giocatori forti, Palladino giovane e con grande carica"
26 giugno 2024 12:17
Goretti è la nuova risorsa della Fiorentina: "porta a casa plusvalenze ed ha contatti con il calcio estero"
08 giugno 2024 11:37
Martorelli: "Società preparata, mercato e scouting già deciso da mesi con Barone"
06 giugno 2024 21:58
Lucchesi: "Goretti grande scelta. Preparato, parla poco e conosce tanti calciatori"
05 giugno 2024 22:43
TMW: "Oggi l'incontro per trovare l'intesa con Palladino, Goretti alla Fiorentina con un contratto annuale"
31 maggio 2024 13:10
Da Mancini e Spinazzola fino a Bianco, tutte le scoperte del nuovo ds della Fiorentina Goretti
26 maggio 2024 13:11
Ora è anche ufficiale, la Reggiana saluta Goretti: "Trovato l'accordo per la risoluzione". Il comunicato
22 maggio 2024 19:38
TMW conferma: "Goretti ha risolto il contratto con la Reggiana. Firmerà biennale con la Fiorentina"
22 maggio 2024 18:04
TMW: "Goretti prenderà il posto di Burdisso alla Fiorentina. Si può chiudere nel giro di un paio di giorni"
22 maggio 2024 13:10
TMW, Goretti non verrà ostacolato per andare alla Fiorentina. La Reggiana cerca già il sostituto
21 maggio 2024 19:27
TMW conferma: "Goretti in pole per la Fiorentina, ma c'è da risolvere l'accordo con la Reggiana"
21 maggio 2024 17:33
L'allarme di Cinquini: "La Fiorentina andrebbe verso il ridimensionamento con Goretti e Aquilani"
21 maggio 2024 13:55
Corriere dello Sport: “Goretti è sempre più vicino alla Fiorentina. Pronto un biennale”
21 maggio 2024 09:03
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