Labaro Viola

Notizie Goretti Fiorentina

Gazzetta rivela: "Goretti in Portogallo per Gustavo Sa e Quenda: sono nel mirino della Fiorentina"

06 maggio 2026 14:00

Goretti a Porto per Farioli? Corriere dello Sport: "No, per visionare giovani calciatori"

05 maggio 2026 09:04

Goretti: "La Fiorentina deve riuscire a centrare l'obbiettivo pensando anche al domani"

16 marzo 2026 20:29

D’Aversa riaccende il Torino e scatena il dibattito: è già un rimpianto per la Fiorentina?

13 marzo 2026 23:40

Nazione esalta Paratici: “Le operazioni da lui pilotate e realizzate da Goretti sono state azzeccate”

25 febbraio 2026 08:26

Nazione: “Giani scelto da Paratici come responsabile scouting, Zebi alla gestione prestiti”

06 febbraio 2026 09:05

Nazione: "Paratici sarà ds della Fiorentina come Goretti. Le normative non lo vietano"

15 gennaio 2026 09:55

Toni: "Non c'è confronto tra Goretti e Paratici. Fabio sarà in grado di farsi sentire nello spogliatoio"

14 gennaio 2026 15:56

Nazione svela: “Paratici forse domani a Firenze, contratto fino al 2030. Fitti confronti con Goretti”

04 gennaio 2026 09:55

Nazione: “Goretti ha già contattato l’Atalanta. Interesse per Samardzic e Brescianini”

31 dicembre 2025 09:47

La Fiorentina sarà libera di operare nel mercato di gennaio: non sarà soggetta a restrizioni

23 dicembre 2025 13:20

Il retroscena: "Incontro tra Goretti e Paratici anche nei giorni scorsi a Roma. Siamo ai dettagli"

22 dicembre 2025 22:02

Cecchi: "Applausi a Goretti perché ha fatto un passo indietro, ha pensato al bene comune"

22 dicembre 2025 13:58

Repubblica: “Paratici-Fiorentina ai dettagli. Ma Goretti resta ds, tra di loro ci sono buoni rapporti”

21 dicembre 2025 10:01

Contratto: "Goretti è tra i più grandi intenditori di calcio in Serie A, bisogna dargli maggior potere decisionale"

20 dicembre 2025 14:32

Corriere Fiorentino: "Goretti chiede triennale, il club riflette. Ipotesi altro ds. Deciderà Commisso"

19 dicembre 2025 10:05

Goretti: "E' il momento di riaccendere la luce. A Gennaio la Fiorentina dovrà essere pronta"

18 dicembre 2025 20:19

Di Gennaro: "Alla Fiorentina serve un dirigente esperto, adesso Ferrari non va bene per la situazione"

17 dicembre 2025 13:25

Bucciantini: “Manderei Ferrari e Goretti da Commisso per ottenere un programma per i prossimi tre anni”

15 dicembre 2025 19:11

Criscitiello: "Commisso? Caccerei Goretti e Ferrari, triennale a Giuntoli e riprenderei Stefano Pioli"

15 dicembre 2025 14:53

Polverosi a gamba tesa: “Ferrari e Goretti non hanno la forza di ribaltare questa situazione. Serve uno come Sabatini”

15 dicembre 2025 09:59

Criscitiello: “Pioli ha sbagliato ma non era il colpevole. Se metti Goretti DS, la tua ambizione è la Serie B”

08 dicembre 2025 15:47

Nazione: “Goretti unica figura di calcio. Ferrari? Dichiarazioni fuori luogo. Manca figura forte”

08 dicembre 2025 09:51

Fiorentina vuota e disunita, Ranieri non accetta la sostituzione e Goretti annuncia scelte drastiche

07 dicembre 2025 15:53

Goretti durissimo: “Servono scelte forti, non c’è unione di gruppo. Le liti sul rigore non mi piacciono”

06 dicembre 2025 18:25

Goretti: "Vanoli non è qui a parlare perchè c'è in atto una presa di coscienza della situazione"

06 dicembre 2025 18:09

Sentite Damiani: "La Fiorentina ha una società forte e riuscirà ad uscire al meglio da questa situazione"

05 dicembre 2025 14:24

Corriere dello Sport: "Mercato di gennaio? Un esterno, significherebbe sconfessare le scelte di un anno fa"

04 dicembre 2025 08:52

Gazzetta svela: “Goretti per gennaio ha due obiettivi: esterni e un difensore centrale d’esperienza”

02 dicembre 2025 09:32

Goretti: "Ho sentito i giocatori e hanno detto: 'Noi e la Fiesole ci salviamo'. Serve consapevolezza."

30 novembre 2025 21:23

Cinquini duro: "Alla Fiorentina serve un vero leader in società, Ferrari e Goretti due neofiti"

28 novembre 2025 15:55

Incontro positivo tra il procuratore di Dodó e Goretti, la Fiorentina farà una nuova offerta per il rinnovo

23 novembre 2025 22:46

Goretti soddisfatto: "In quella che è la partita abbiamo dimostrato di essere squadra, bravo Vanoli"

22 novembre 2025 21:40

Corriere Fiorentino: “Un mediano di personalità ed un difensore rapido: ecco i giocatori che servono”

19 novembre 2025 09:07

Guerini: "Ferrari e Goretti non hanno le competenze per gestire una società come la Fiorentina"

18 novembre 2025 15:51

Bisoli: "Vanoli l'uomo giusto per Firenze, Goretti sa stare nei grandi spogliatoi. La Viola grazie a loro può risalire"

15 novembre 2025 14:51

Bagnoli su Goretti: “Lui ed il suo staff conoscono il calcio di ogni posto, c’è da aspettarsi qualche sorpresa”

14 novembre 2025 15:27

Goretti: ”Mi piace scegliere allenatori che abbiano un passato nel club”. Ecco i casi precedenti a Vanoli

14 novembre 2025 11:00

Melani: “Vanoli ha ragione, bisogna guardare avanti. La società ha fatto bene a promuovere Goretti”

13 novembre 2025 16:51

Nazione: “Goretti conta di essere tutt’altro che un ds ad interim. Idee chiare ma guai a parlare di mercato”

13 novembre 2025 07:57

Goretti: "Caos societario? Bugie, ci siamo fatti trovare pronti. Pradè e Pioli fuori, reset necessario"

12 novembre 2025 22:42

Goretti: "Da oggi in poi tutte le responsabilità sono mie, posso solo ringraziare Pradè"

12 novembre 2025 19:20

Mpasinkatu su Goretti: "Ha l’occasione della vita. È bravo nello scouting, mercato di gennaio complesso"

11 novembre 2025 17:56

Mercoledì 12 novembre alle 18:00 la presentazione ufficiale di Vanoli e Goretti al Viola Park

11 novembre 2025 10:29

Gazzetta rivela: “Goretti non ha voluto cedere Fortini, è il suo primo grande estimatore”

11 novembre 2025 09:07

Bucchioni duro: "Tutto porta alla vendita della Fiorentina. D'Aversa sarebbe stata una scelta folle"

08 novembre 2025 21:33

Repubblica: "Vanoli sondato da Pradè settimane fa dopo i dissidi con Pioli. Scelto poi da Goretti"

08 novembre 2025 14:04

Marinozzi: "Il caos è iniziato con le dimissioni di Palladino. La lontananza di Commisso crea problemi"

07 novembre 2025 16:39

Fiorini avvisa: "Le parole di Goretti mi hanno spaventato: non si può passare da zero a cento"

07 novembre 2025 14:52

Sohm: "Stiamo male anche noi, a Genova sarà come una finale", Goretti: "Dobbiamo allenarci molto!"

07 novembre 2025 08:25

Goretti duro: "I ragazzi sanno che devono allenarsi, di cosa abbiamo bisogno? Allenarci e molto"

06 novembre 2025 22:14

Bressan: “Vanoli lavori sulla testa dei giocatori, Goretti ne soddisfi le richieste a gennaio”

06 novembre 2025 15:57

Rossitto: "Vanoli ha grinta e competenza, per me è la scelta perfetta. Goretti? Conosce il calcio"

06 novembre 2025 15:20

Le 4 richieste (rifiutate) di Palladino alla Fiorentina: "Carta bianca, contatto diretto con Commisso, poi..."

06 novembre 2025 15:01

Nazione: "Goretti nuovo ds, la Fiorentina potrebbe continuare a vivacchiare in direzione di un'eventuale cessione"

06 novembre 2025 10:06

Corriere Fiorentino: “Goretti promosso ds da Commisso. Priorità allenatore e poi i rinnovi dei giocatori”

06 novembre 2025 09:43

Nazione: "Goretti direttore sportivo, in un colpo annullate le candidature di Giuntoli e Petrachi"

06 novembre 2025 09:40

Corriere Fiorentino rivela: “Goretti in estate contattato dalla Juve. Ha rinunciato, scegliendo Firenze”

06 novembre 2025 09:31

"Goretti tra i migliori, ha coraggio e idee. Non si fa condizionare, fa il bene della Fiorentina"

05 novembre 2025 22:40

Accordo Fiorentina-Vanoli ma Goretti cerca di convincerli su Palladino: il tecnico chiede carta bianca

05 novembre 2025 20:50

Bisoli fiducioso: "Goretti merita, non va allo scontro con i giocatori. Alla Fiorentina serve questo"

05 novembre 2025 14:22

Criscitiello attacca Goretti: "Non può fare il direttore alla Fiorentina, è un profilo da Perugia o Reggiana"

05 novembre 2025 13:36

Corriere Fiorentino: "Galloppa in panchina fino al Genoa? Piccola chance che possa restare di più"

05 novembre 2025 12:14

Corriere Fiorentino sicuro: "Ferrari e Goretti hanno licenziato D'Aversa ancora prima che firmasse"

05 novembre 2025 12:11

Goretti è il nuovo DS della Fiorentina: da Mancini a Spinazzola ecco tutti i colpi migliori in carriera

05 novembre 2025 10:59

Palladino ancora non contattato ma Goretti tiene aperta questa possibilità. La squadra lo rivuole

04 novembre 2025 21:21

Amoruso rivela: "Pradé è stato costretto a dimettersi, ora nella Fiorentina non ci sono uomini di calcio"

04 novembre 2025 13:58

Goretti non vuole D'Aversa, scelta voluta dagli uomini di Pradè in società. La squadra vuole Palladino

04 novembre 2025 12:42

Bucchioni:”Dietro la nomina di Goretti DS temo ci sia ancora Prade a lavorare dietro le quinte”

04 novembre 2025 10:17

Corriere dello Sport: "Duello Goretti-Angeloni per il ruolo di direttore sportivo della Fiorentina"

04 novembre 2025 09:51

Di Marzio conferma: "Sarà Roberto Goretti il nuovo direttore sportivo della Fiorentina"

03 novembre 2025 22:26

Rai Sport rivela: "Anche Nesta in lista per il dopo Pioli alla Fiorentina". Ha già lavorato con Goretti

03 novembre 2025 18:45

Scugnizzo Viola: "Pioli resta, Pradè scappa, Commisso tace: la Fiorentina è allo sbando totale. Rocco vendi"

03 novembre 2025 10:34

Criscitiello sicuro: “Da quando è morto Barone la Fiorentina è finita. Pradè? Il primo da licenziare era Goretti”

03 novembre 2025 09:08

Discussioni tra Goretti e Ferrari su chi deve decidere adesso. Il direttore tecnico chiede autonomia

02 novembre 2025 19:47

Corriere dello Sport: "Goretti assumerà pro tempore il ruolo finché non ci sarà un nuovo ds"

02 novembre 2025 10:41

Viviano: “Non capisco come mai le critiche vadano tutte su Pradè, anche Goretti è responsabile”

17 ottobre 2025 15:28

Criscitiello: "La società a Firenze è assente, non si può andare bene con Commisso lontano"

24 settembre 2025 13:37

Goretti: "Buon lavoro con Pradè, era finito un ciclo. Gap con le big? Si riduce con modello e stile di gioco"

06 settembre 2025 09:01

Durante esalta Goretti: "Mi disse che Kean avrebbe fatto benissimo alla Fiorentina, aveva ragione"

23 luglio 2025 18:41

Gazzetta.it riporta: "Goretti piace alla Juventus per ricoprire la carica di direttore tecnico dei bianconeri"

17 giugno 2025 14:42

Gazzetta: "La Juventus vuole Goretti come DT, ha rinnovato da poco con la Fiorentina fino al 2027"

11 giugno 2025 11:29

Fiorentina avanti con Goretti: sarà Direttore Tecnico fino al 2027. Maggiori responsabilità nello scouting

28 maggio 2025 14:10

Nicoletti: “Palladino può diventare il Gasperini della Fiorentina. Io la Conference la rifarei”

23 maggio 2025 16:18

De Santis: "Dodo ha impressionato le big, la Fiorentina si sta giá guardando attorno in caso di cessione"

17 aprile 2025 17:26

TMW: "La Cremonese ha messo gli occhi su Goretti per la prossima stagione, è in scadenza"

10 dicembre 2024 12:29

Goretti: "A luglio poste le basi per una nuova Fiorentina. A Gennaio e l'estate prossima un altro step"

18 novembre 2024 22:24

Goretti: "La Fiorentina in attacco ha sempre avuto giocatori forti, Palladino giovane e con grande carica"

26 giugno 2024 12:17

Goretti è la nuova risorsa della Fiorentina: "porta a casa plusvalenze ed ha contatti con il calcio estero"

08 giugno 2024 11:37

Martorelli: "Società preparata, mercato e scouting già deciso da mesi con Barone"

06 giugno 2024 21:58

Lucchesi: "Goretti grande scelta. Preparato, parla poco e conosce tanti calciatori"

05 giugno 2024 22:43

TMW: "Oggi l'incontro per trovare l'intesa con Palladino, Goretti alla Fiorentina con un contratto annuale"

31 maggio 2024 13:10

Da Mancini e Spinazzola fino a Bianco, tutte le scoperte del nuovo ds della Fiorentina Goretti

26 maggio 2024 13:11

Ora è anche ufficiale, la Reggiana saluta Goretti: "Trovato l'accordo per la risoluzione". Il comunicato

22 maggio 2024 19:38

TMW conferma: "Goretti ha risolto il contratto con la Reggiana. Firmerà biennale con la Fiorentina"

22 maggio 2024 18:04

TMW: "Goretti prenderà il posto di Burdisso alla Fiorentina. Si può chiudere nel giro di un paio di giorni"

22 maggio 2024 13:10

TMW, Goretti non verrà ostacolato per andare alla Fiorentina. La Reggiana cerca già il sostituto

21 maggio 2024 19:27

TMW conferma: "Goretti in pole per la Fiorentina, ma c'è da risolvere l'accordo con la Reggiana"

21 maggio 2024 17:33

L'allarme di Cinquini: "La Fiorentina andrebbe verso il ridimensionamento con Goretti e Aquilani"

21 maggio 2024 13:55

Corriere dello Sport: “Goretti è sempre più vicino alla Fiorentina. Pronto un biennale”

21 maggio 2024 09:03

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