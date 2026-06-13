Goretti al Sassuolo? Nazione: “Più suggestione che pista concreta. Per Paratici è il suo braccio destro”

Il Sassuolo è alla ricerca di una figura di riferimento dopo l’addio di Carnevali

Le voci hanno iniziato a correre ieri pomeriggio e, col passare delle ore, hanno preso corpo fino a rimbalzare con insistenza tra Firenze e l'Emilia: il Sassuolo starebbe pensando seriamente a Roberto Goretti per raccogliere l'eredità dello storico dg Giovanni Carnevali, passato alla Juventus. Il club neroverde sarebbe infatti alla ricerca di una figura di riferimento per la nuova area sportiva e avrebbe in tal senso individuato nel direttore tecnico della Fiorentina il profilo più adeguato. Del resto il dirigente umbro conosce bene l'Emilia: alla Reggiana ha lavorato lasciando ottimi ricordi e una rete di rapporti ancora molto solida. Da qui l'idea del Sassuolo di affidargli la casella rimasta vacante all'interno dell'area tecnica.

Al momento però, gli ostacoli sembrano superiori ai margini di trattativa. Il primo riguarda la società viola: il ds Paratici considera Goretti un braccio destro imprescindibile e tra i due si è creato in pochi mesi un feeling forte. Il secondo è legato alla natura del ruolo: Goretti si è sempre sentito più uomo di campo che dirigente da scrivania, mentre il posto lasciato libero da Carnevali richiederebbe soprattutto una figura manageriale. Inoltre, a gestire il mercato, il Sassuolo ha già da oltre due anni Francesco Palmieri, uomo chiave nel percorso di rinascita del Sassuolo dopo la retrocessione e nella recente scelta di Alberto Aquilani come allenatore. Per questo l'ipotesi di un trasferimento in Emilia appare oggi più come un rumor suggestivo che come una pista concreta. Lo riporta La Nazione.