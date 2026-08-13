Firenze accoglie la famiglia Commisso. Joseph e Catherine sono arrivati al Viola Park e domani saranno al Franchi

L'arrivo in città di Joseph e Catherine Commisso con un video pubblicato dalla Fiorentina sulla pagina Instagram

Joseph e Catherine Commisso sono tornati a Firenze.

Con un video pubblicato dalla Fiorentina, la proprietà della Fiorentina ha raggiunto il Viola Park per salutare Alessandro Ferrari e il gruppo squadra.

Le immagini dell'accoglienza dei viola in un video pubblicato sul profilo Instagram della Fiorentina che vi proponiamo con la proprietà viola che sarà al Franchi per la prima gara ufficiale della stagione.