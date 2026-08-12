Viviano: "Piccoli ceduto alla grande. Pellegrino darà tanto alla Fiorentina, mi ricorda Luca Toni"

Il commento di Viviano sulla cessione di Piccoli e l'acquisto di Pellegrino

L'ex portiere Viola, Emiliano Viviano, è intervenuto a Radio FirenzeViola: "La cessione di Piccoli è un'ottima operazione. Il direttore sportivo bravo è quello che sa vendere bene, perché comprare è facile se hai disponibilità economica. Sarebbe stato pensabile a inizio mercato vendere Piccoli a 18 milioni? Qualcuno ci avrebbe sperato? Vuol dire che sono stati bravi nel tenere la barra dritta e pretendere questi soldi".

Sull'arrivo di Pellegrino: "Altra operazione top, a me piace molto. Quando l'ho visto esordire mi sembrava il classico pennellone d'area di rigore, invece l'anno scorso gli ho visto fare tanto lavoro di sponda, tante aperture per i compagni. Non è certamente uno molto tecnico, ma può dare tanto alla Fiorentina. È l'attaccante che fa bei gol in area, quelli che mancano sempre di più oggigiorno. Potrebbe essere un lontano Luca Toni, chiaramente da affinare".