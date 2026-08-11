Italiano riabbraccia Vlahovic al Besiktas: il Serbo andrà in Turchia per 8 milioni a stagione

Vlahovic ha accettato il Besiktas che gli ha offerto un ricco contratto

Dusan Vlahovic è ormai a un passo dal Besiktas. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tra oggi e domani dovrebbe arrivare la firma del centravanti serbo su un contratto di 3 anni, dunque fino al 2029, con i turchi: decisivo il blitz da parte di Eduard Graf, direttore tecnico delle Aquile Nere, a Belgrado, dove ha incontrato per due giorni sia il classe 2000 che il padre Milos.L'ex Juventus percepirà uno stipendio da 8 milioni netti all'anno e un premio alla firma che è stato ritoccato al rialzo proprio negli ultimi giorni. Ora c'è un'intesa anche sulle commissioni, che si aggireranno tra i 15 e i 20 milioni di euro. Vlahovic aveva detto che questa sarebbe stata la settimana decisiva per il suo futuro e così è stato, ormai non ci sono più dubbi. Lo riporta TMW