La Fiorentina finora ha incassato 32,5 milioni dalle cessioni non vendendo nessun titolare

I viola hanno completato molte uscite

La Fiorentina ha incassato 32,5 milioni senza cedere nessun titolare, infatti in questa sessione di mercato di rivoluzione al momento i viola non hanno fatto cessioni eccellenti. Questi soldi arrivano dalla cessione di Gosens allo Schalke per 2,5, dalla cessione di Beltràn al River per 7,5 milioni, da Amatucci per 4 al Deportivo, dagli 800 mila euro incassati da Fazzini a Cagliari in prestito con diritto a 8, da Lucchesi per 2,2 milioni al Monza, da Harder per 2 milioni al Basilea, da Braschi per 1,2 milioni agli svizzeri del Thun, da Balbo per 1,5 milioni allo Sturm Graz, dal prestito di Comuzzo al Torino per un milione con riscatto a 20, dai 500 mila di prestito di Moreno al Venezia, dalla cessione di Valentini all'Alavés per 2,5 milioni e da quelle al Modena e all'Empoli di Bianco e DiStefano.