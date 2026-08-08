Chantal Borgonovo: "Ringraziamo la società ma non ci saremo al centenario. Preavviso troppo stretto"

Non ci sarà la famiglia Borgonovo al centenario: "Avevo già pianificato e prenotato da tempo un viaggio personale che non è possibile rimandare, anche a fronte di una gestione logistica che non ha agevolato una nostra presenza"

Dopo il caso Antognoni, che nonostante l’invito del presidente Joseph Commisso e il ritiro temporaneo della 10 ha scelto di non partecipare alle celebrazioni del centenario viola, arriva un altro forfait pesante per la festa del 29 agosto. A rispondere di no alla Fiorentina è stata infatti Chantal Borgonovo, moglie di Stefano, indimenticato attaccante viola nei primi anni 90 morto a causa della Sla il 27 giugno 2013. «Desidero ringraziare di cuore tutti i tifosi della Fiorentina per il costante e immenso affetto che dimostrano ogni giorno verso la memoria di Stefano — le parole di Chantal — Ci tengo a comunicare personalmente, per totale trasparenza verso la città e la tifoseria, che la mia famiglia non sarà presente alle celebrazioni del 29 agosto allo Stadio Franchi. L’invito ufficiale del club ci è stato recapitato solo ieri, 6 agosto; con un preavviso così stretto, avevo già pianificato e prenotato da tempo un viaggio personale che non è possibile rimandare, anche a fronte di una gestione logistica che non ha agevolato una nostra presenza. Il legame indissolubile tra Stefano e Firenze vive ogni giorno nel cuore della sua meravigliosa tifoseria, oltre ogni singola serata ufficiale. Saremo vicini con il cuore a tutti i tifosi il 29 agosto. Buon Centenario a tutta la Firenze viola!».

Nessun commento da parte della società che continua intanto a lavorare al centenario diffuso su due giornate (il 29 agosto e il 2 settembre con la partita fra vecchie glorie) e ad altri eventi che saranno comunicati a breve.