Valcareggi: “La Fiorentina ha usato un escamotage con Antognoni. I tifosi così accusano Giancarlo"

Il commento di Valcareggi ai microfoni di Lady Radio

Il procuratore e tifoso viola Furio Valcareggi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio, soffermandosi sulla vicenda legata a Giancarlo Antognoni e sul mercato della Fiorentina.

“La numero 10 o la togli per sempre o non la togli. Ho trovato l'iniziativa della Fiorentina un escamotage per cercare consensi e giustificare il 'no' di Antognoni. In questo modo i tifosi accusano Giancarlo di non essere gentile con la Fiorentina, ma la verità è che la società voleva escluderlo dalla prima squadra per metterlo a lavorare con i ragazzini”.

L'agente ha poi aggiunto: “La gente non capisce che persone, simboli e leggende come Antognoni ce ne sono pochissime. Proporre il ritiro della maglia numero 10 per un anno è solo un modo maligno per attirare le simpatie della gente. La vicenda è chiusa al cento per cento: Antognoni al Centenario non ci sarà e, anzi, dopo questa furbata della Fiorentina ha ripreso punti”.

Valcareggi ha invece elogiato Joseph Commisso per il mercato portato avanti in questa sessione: “Le parole di Joseph mi sono piaciute. All'inizio non mi riconoscevo in lui, ma il suo cambiamento di rotta mi ha convinto. Quello che sta facendo in questo mercato è raro, sta spendendo davvero tanti soldi”.

Infine un passaggio su Franco Mastantuono, il nuovo talento viola: “Questo ragazzo è venuto a Firenze perché la trattativa l'ha fatta Paratici, che al Bernabeu entra dalla porta principale e gode della stima e del rispetto del Real Madrid. Con Pradé un'operazione del genere non poteva essere fatta”.