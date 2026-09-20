De Rossi: “Giusto che la società faccia le sue valutazioni”. Dopo la sosta il Genoa sfida la Fiorentina

Le parole dell’allenatore romano dopo la pesante sconfitta rimediata a Parma, con il futuro sulla panchina rossoblù sempre più in bilico

La Fiorentina, dopo un avvio di stagione complicato, sembra finalmente aver iniziato a trovare la quadra, anche grazie alla mano di mister Paolo Vanoli. Anche oggi, nel pareggio per 1-1 contro il Napoli, la Viola ha offerto una prestazione positiva e convincente, mostrando segnali importanti di crescita.

Adesso arriva la sosta per le Nazionali e Vanoli avrà la possibilità di lavorare ancora più a fondo con i giocatori che rimarranno a Firenze, sfruttando queste settimane per perfezionare i dettagli e continuare a consolidare i meccanismi della squadra.

Al rientro dalla sosta, la Fiorentina affronterà il Genoa, che vive invece un momento particolarmente delicato. I rossoblù sono reduci dalla pesante sconfitta per 2-1 sul campo del Parma e la posizione del tecnico è sempre più in bilico, tanto che non è da escludere un possibile esonero prima della sfida contro la Viola.

Proprio del momento difficile della squadra e del suo futuro sulla panchina rossoblù ha parlato l'allenatore Daniele De Rossi, consapevole che la società sia chiamata a fare le proprie valutazioni. Queste sono state le sue parole:

"Mi sento un uomo triste, deluso e dispiaciuto, anche un po' incazzato. Non stiamo facendo bene ma potevamo avere punti in più. Sento fiducia e vicinanza umana, questo è il nostro lavoro, sappiamo come funziona, i risultati sono lì e sono facili da leggere. La società farà le sue riflessioni ed è giusto”.