Vanoli: “Da casa vedevo tanti talenti che non erano squadra. Oulai darà tanto alla Fiorentina”

Vanoli ha parlato in sala stampa nel post partita

immediato? "Conosco l'ambiente e sono tornato con grande entusiasmo e determinazione. Ho tanta voglia di fare con questi ragazzi qualcosa di importante".

Oulai nemmeno entrato: che tipo di processo di inserimento pensa per lui? "Il vostro difetto è che guardate i singoli, io inece devo vedere la squadra e devo sacrificare il talento con l'equilibrio. Questa squadra ha talento ma quando sono arrivato prendevamo tanti gol. Oulai è molto forte, l'ho paragonato a Kante, ma il francese usava più la testa. Oggi Oulai usa ancora la sua esuberanza, ma avrà un futuro importante e regalerà tanto alla Fiorentina. Mi entusiasma, così come Goncalves e Atta, ma non posso metterli tutti insieme... Devo anche pensare all'equilibrio anche in difesa: Dragusin oggi ha fatto una partita spaziale, così come Ranieri. E ho la fortuna di avere anche uno come Pongracic".

Al 90' i giocatori sono crollati con i crampi: alla squadra è tornata la voglia di lottare. Riparte da qui? "Questo è il mio vangelo se vuoi arrivare lontano. I crampi sono sinonimo che ogni tanto serve avere più gestione della partita, ma questo è il bello della gioventù. Nel corso dei novanta minuti bisogna essere anche bravi a far progredire la palla e a giocare con più calma. Va bene così comunque, perché senza sofferenza non si va da nessuna parte. Saremmo presuntuosi se avessimo pensato di non soffrire col Napoli".

Su cosa ha lavorato maggiormente in 2 settimane dove ha trasformato i fischi in applausi? "Io da fuori vedevo talento ma non c'era una squadra. Ora vedo Mastantuono che fa tre corse di sacrificio e dev'essere normale: guardate Lautaro ieri. I campioni vanno visti non solo nei gol all'incrocio, ma nel come aiutano i compagni. I ragazzi lo hanno recepito. Mastantuono dopo Venezia ha preso il premio di MVP e ha detto: 'per me il migliore è stato Fagioli'. A me è venuta la pelle d'oca. Questo significa essere campioni. Sei un 2007, fai tre gol, io questa lucidità non l'avrei avuta. Lui invece ha detto che il migliore in campo è stato un compagno. Questi sono segnali importantissimi, di un ragazzo che andrà lontano".