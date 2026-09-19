Fagioli: "Firenze città speciale. Vanoli è stato determinante, col Napoli serve la gara perfetta"

Le parole di Nicolò Fagioli

Il centrocampista della Fiorentina, Nicolò Fagioli, fresco di convocazione in Nazionale, ha rilasciato un intervista ai canali ufficiali del club in vista della partita di domani contro il Napoli.

Arriva il Napoli, dopo le due belle vittorie contro Venezia e Pisa: che partita sarà?

"Sappiamo di affrontare una squadra molto forte, piena di campioni e guidata da un grande allenatore, che conosco bene, come Allegri. Servirà la gara perfetta per provare a vincere e dare continuità ai successi ottenuti contro Venezia e Pisa".

Perché con Vanoli è scattato da subito un grande feeling?

"Il mister è stato determinante perché già dallo scorso anno mi ha parlato in modo diretto, motivandomi dimostrare il massimo delle mie potenzialità in ogni allenamento e partita. Più gol? Lavoro ovviamente anche sotto questo aspetto ma l'importante rimane il risultato della squadra".

Ti aspettavi un legame così forte con Firenze e i suoi tifosi?

"Questa città è speciale, i tifosi, quando dai tutto per la maglia, ti portano in alto, regalandoti emozioni uniche. Renderli orgogliosi e felici è la nostra priorità: avere il loro supporto, in campo e fuori, è un privilegio"