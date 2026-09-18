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Onlyfanser accusa Mastantuono con una presunta chat. Il calciatore smentisce: "Non credete a queste sciocchezze"

Mastantuono, presunta chat con una OnlyFans colombiana: il Viola smentisce sui social

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 settembre 2026 15:54
Onlyfanser accusa Mastantuono con una presunta chat. Il calciatore smentisce: "Non credete a queste sciocchezze" - Firenze, Stadio Franchi, 05.09.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 05.09.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Da alcune ore sta facendo il giro dei social un video pubblicato da una content creator colombiana di OnlyFans, attualmente a Firenze. Nel filmato viene mostrata una presunta conversazione privata con Franco Mastantuono, nella quale il calciatore le avrebbe rivolto un invito a raggiungerlo in hotel nella stessa serata.

Nel video la ragazza critica il calciatore senza citarne direttamente il nome, ma lasciando intendere che il riferimento sia proprio a Mastantuono. Lo accusa, tra le altre cose, di avere un atteggiamento troppo sicuro di sé e di pensare che il suo status da calciatore gli permetta di ottenere qualsiasi cosa.

Mastantuono è intervenuto direttamente sui social per smentire la vicenda, commentando: “Non credete a tutte le sciocchezze per favore”.

Di seguito il video:

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