Bucchioni: "A Firenze non hanno capito Italiano fino in fondo, guardate che squadra allenava"

Enzo Bucchioni ha parlato dei risultati di Vincenzo Italiano con la Fiorentina

Secondo posto nella Super Lig turca, 12 punti frutto di quattro vittorie e una sconfitta, miglior difesa del torneo con quattro gol subiti: è questo il ruolino di marcia, fino ad oggi, di Vincenzo Italiano e Dusan Valhovic con il Besiktas.



Dopo aver lasciato il Bologna in estate, l’allenatore di origine siciliana sta conquistando i tifosi del ‘Tupras Stadyumu’ di Istanbul con un gioco effervescente e con prestazioni di alto livello e l’attaccante è tornato micidiale. La vetta, occupata dal ‘solito’ Galatasaray, è distante una sola lunghezza: i tifosi bianconeri possono sognare. “Non avevo dubbi che Italiano facesse bene anche in Turchia. Ha fatto bene a Firenze e ha fatto bene in tutti i posti in cui ha allenato. A Firenze non l’hanno capito fino in fondo, ma se vai a rivedere la squadra che aveva quando allenava la Fiorentina ti chiedi come abbia fatto con quei giocatori ad arrivare a giocarsi tre finali di coppa. Ci sono arrivati in virtù del gioco. Il gioco, banalmente, fa crescere i giocatori. Quando i giocatori crescono, credono in quello che fanno, il gioco brillante e divertente li fa rendere molto di più rispetto a quello che è il loro valore tecnico. Italiano ha sempre fatto così. A Bologna si è confermato. La squadra di Thiago Motta sembrava inarrivabile come rendimento, lui l’ha migliorata ancora, nonostante le cessioni che il club felsineo ha fatto. E sta facendo bene anche adesso, perché propone un calcio moderno. Nel frattempo è migliorato anche nella fase difensiva, ha corretto alcune cose”.



Italiano può anche contare su una vecchia conoscenza del calcio italiano al centro dell’attacco, quel Dusan Vlahovic che si è svincolato dalla Juventus il 30 giugno scorso e si è trasferito in Turchia per ritrovare il suo vecchio tecnico con cui ha condiviso, anche se un breve periodo, l’esperienza alla Fiorentina. Già quattro gol in tre partite in campionato per il serbo.



“Il giocatore è adattissimo a quel tipo di calcio. Gli esterni arano la fascia, il centravanti apre gli spazi agli inserimenti. Ed è un giocatore che vede la porta e fa gol. È un po’ un mistero come la Juventus non abbia trovato un’intesa per tenerlo. Si è detto che costava troppo, ma poi è andata a prenderne un altro che alla fine è costato di più (Kolo Muani, ndr). Con Italiano ha già ritrovato il feeling che aveva avuto per quattro mesi a Firenze. Ricorderete quanto era devastante. Quando Vlahovic tornerà in forma, dopo i lunghi mesi dell’infortunio e del poco impiego alla Juventus, secondo me si toglieranno grandi soddisfazioni”. Lo scrive Virgilio Sport