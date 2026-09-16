Joseph Commisso vedrà Fiorentina-Napoli poi tornerà negli states, con lui anche Catherine

I Commisso pronti a rientrare in America

Sono gli ultimi giorni in Italia per la famiglia Commisso. Joseph e Catherine arrivati a Firenze prima del centenario della Fiorentina sono prossimi a ripartire dopo aver festeggiato a lungo la società viola e aver vissuto anche giorni turbolenti con l’addio di Fabio Grosso.

Infatti i Commisso vedranno Fiorentina-Napoli e poi il 21 partiranno alla volta di New York, lasciando la Fiorentina nella mani di Paratici e Ferrari ma senza per questo non monitorare da lontano la situazione. Dunque dopo un mese di presenza la presidenza tornerà a distanza