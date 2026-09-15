PAGELLE FIORENTINA: NJIE DEVASTANTE, PELLEGRINO SEGNA ANCORA, VALDEPENAS DEVE CRESCERE

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo contro il Pisa

De Gea 6 Partita di ordinaria amministrazione, non compie parate degne di nota

Joao Mario 6 Alterna buone cose ad errori ma ha il merito di essere sempre al centro dell'azione. Si perchè la catena di destra è quella che viene ricercata maggiormente dalla squadra viola e lui è sempre ben posizionato, potrebbe pungere di più

Dragusin 6,5 Gioca 45 punti e lo fa in maniera perfetta, non si fa mai sorprendere, legge bene ogni situazione e mura gli attaccanti pisani. Il gol nasce da un suo tiro da fuori

Pongracic 6 Gioca i primi 45 minuti da centro sinistra, poi con l'ingresso di Viery va sulla sua posizione naturale di centro destra. Non è sempre pulito ma compie tanti interventi decisivi a stoppare i centravanti avversari

Valdepenas 5,5 Mostra delle lacune in fase difensiva, ma bisogna considerare che si tratta di un classe 2006 alla prima stagione in una prima squadra. In fase offensiva non trova il guizzo e nel secondo tempo può anche far gol dopo aver accompagnato bene l'azione, ma cicca malamente il pallone

Oulai 6 Autore di qualche buona giocata come il sombrero in bello stile nel secondo tempo, trova bene la posizione, cerca di amministrare bene il gioco con giocate semplici

Ndour 6 Partita di sacrificio e sostanza, si vede poco in fase realizzativa e di finalizzazione. Fa tanto lavoro oscuro e di reparto, dialoga bene con i compagni

Brescianini 6 Buona partita del centrocampista ex Atalanta che è molto generoso e si rende utile sia in fase offensiva che difensiva. Viene servito spesso e cerca la giocata utile per i compagni

Mastantuono 6 Salta spesso i suoi diretti avversari ma viene costantemente triplicato, potrebbe essere più cattivo e preciso in fase di realizzazione ma è un riferimento costante nella manovra offensiva viola

Gnonto 7 Sfrutta il lavoro devastante di Njie e segna un gol che non è difficile ma va fatto, e lui si fa trovare al posto giusto nel momento giusto, ogni volta che è in possesso cerca la giocata e il dialogo con i compagni. Si dà tantissimo da fare

Pellegrino 7 Primo tempo complicato per lui ma si fa trovare al posto giusto nel momento giusto e ribatte in rete il tiro da fuori di Dragusin. Nel secondo tempo si mangia un gol tutto solo davanti al portiere. Comunque terza partita in cui va consecutivamente a segno, non è affatto banale

Viery 6 Entra al minuto 45 e combatte su ogni pallone con ogni mezzo a disposizione non mollando di un centimetro mai

Njie 7 Entra e semina il panico con dribbling ripetuti e costanti, il gol di Gnonto è un gioiello che va visto e rivisto, devastante. Sfiora il gol con un bel tiro da fuori area

Goncalves 7 Si presenta con un bellissimo assist di prima per Pellegrino e lo mette da solo davanti al portiere, poi segna un grande gol da fuori area, la condizione non è perfetta e si vede. Questi sono minuti che gli servono