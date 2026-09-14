Fabregas: "Kean giocava in squadre che facevano cose diverse. Si trova in un nuovo contesto ma sono contento"

Le parole di Cesc Fabregas dopo la vittoria interna del Como con il mirino puntato sulla prima da titolare di Moise Kean

L'allenatore del Como Cesc Fabregas ha parlato a DAZN al termine del match vinto dai suoi contro il Parma con il focus su Moise Kean alla prima partita da titolare con la maglia del Como:

"La condizione è un alibi: lui sta bene, si sta allenando bene e per questo ha giocato molto bene. Deve conoscersi con i compagni, è abituato a fare altre cose, dinamiche da lavorare. Kean deve lavorare come tutti. Non cambia mai questo. Conoscete più di me Moise, ha iniziato da giovane qui in Italia. Io sono contento, anche se è diverso da Douvikas, che non è lo stesso giocatore di un anno e mezzo fa. Lui lavorava e giocava in altre squadre che facevano cose diverse, si trova in un nuovo contesto. Si tratta di un cambio molto importante, devi conoscere le dinamiche. Cosa normalissima, che succede a tutti. Un adattamento, ma sono molto contento della prestazione avuta. Sono contento di questi due attaccanti. Mi chiedi se sono troppo contento di loro? Sì. Lo sono".