Konur lancia la bomba: "La Fiorentina segue Alvyn Sanches dello Young Boys. Su di lui anche il Lille"

Alla gara contro il Lugano presenti scout viola e dei francesi. La valutazione del 2003 è sui 15-20 milioni di euro.

Mercato finito per modo di dire, gli scout della Fiorentina sono alla continua ricerca di talenti, e sembrano averne trovato uno in Svizzera.

Si tratta di Alvyn Sanches: centrocampista classe 2003 dello Young Boys reduce da una stagione di alto livello (10 gol e 6 assist) e che quest'anno sembra essere partito molto bene con 3 reti e 4 assist nelle prime 8 gare stagionali.

Il trequartista, con questi numeri, ha messo su di sé gli occhi di mezza Europa: come rivela l'esperto di mercato Ekrem Konur, nell'ultima gara tra Young Boys e Lugano, erano presenti gli scout della Fiorentina e del Lille.

Finita 2-2, il ragazzo non ha particolarmente brillato, ma comunque la viola c'è: la valutazione si aggira intorno ai 15-20 milioni di euro, da capire se Paratici proverà l'assalto già nella finestra di gennaio o nel prossimo mercato estivo.