"Jimenez ha corsa, dribbling e un ottimo piede, ma deve capire che giocatore vuol diventare"

Lorenzo Amoruso analizza il momento dello spagnolo e ne riconosce le qualità, ma invita il giocatore a gestire meglio le proprie reazioni

Lorenzo Amoruso ha analizzato il momento della Fiorentina intervenendo in diretta ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana. Tra gli argomenti affrontati dall’ex difensore viola c’è stato anche il rendimento di Jimenez, talento sul quale la società ha deciso di puntare ma che, secondo Amoruso, deve ancora compiere un importante passo avanti soprattutto dal punto di vista caratteriale.

“Il ragazzo ha qualità, se il Milan non lo ha confermato è per qualche problema caratteriale. Ci deve lavorare, in campo non ci va mica l'allenatore: queste reazioni sono pesantissime, brutte, potrebbero lasciare la squadra in dieci e sarebbe un problema”, ha spiegato Amoruso.

“Deve crescere, perché queste reazioni entro certi limiti possono servire, come ha fatto Kean più volte, serve a caricarti: è capitato anche a me da difensore, ci sta vivere anche di queste situazioni”, ha aggiunto.

Amoruso, infatti, è convinto che il giocatore abbia tutte le caratteristiche per imporsi. “Jimenez ha corsa, dribbling e un ottimo piede, ma deve capire che giocatore vuole diventare”, ha concluso l’ex difensore della Fiorentina.